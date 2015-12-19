Если Гарсию уволят, временным наставником «Ромы» может стать Пануччи

Как сообщают итальянские СМИ, наставник «Ромы» Руди Гарсия может быть уволен после завтрашнего матча с «Дженоа». В этом случае, командой следующие полгода будет руководить Кристиан Пануччи, который месяц назад покинул «Ливорно».
Лучано Спаллетти готов встать у руля римлян, но он хочет контракт на полтора года, что категорически не устраивает боссов «Ромы». Основным кандидатом на пост менеджера руководители «волков» видят Антонио Конте, который сейчас работает со сборной Италии. Они готовы подождать до лета, пока у Конте закончится контракт.
Отметим, что Кристиан Пануччи работал вместе с Фабио Капелло в штабе сборной России.