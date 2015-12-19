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Если Гарсию уволят, временным наставником «Ромы» может стать Пануччи

19 декабря 2015, 13:24

Как сообщают итальянские СМИ, наставник «Ромы» Руди Гарсия может быть уволен после завтрашнего матча с «Дженоа». В этом случае, командой следующие полгода будет руководить Кристиан Пануччи, который месяц назад покинул «Ливорно». 

Лучано Спаллетти готов встать у руля римлян, но он хочет контракт на полтора года, что категорически не устраивает боссов «Ромы». Основным кандидатом на пост менеджера руководители «волков» видят Антонио Конте, который сейчас работает со сборной Италии. Они готовы подождать до лета, пока у Конте закончится контракт.

Отметим, что Кристиан Пануччи работал вместе с Фабио Капелло в штабе сборной России.

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Все комментарии
nahan
nahan
20 декабря 2015 в 09:22
Что Пануччи, что Капелло, одна шайка...
Juventus21
Juventus21
19 декабря 2015 в 21:21
В этом году не повезло Италии с соперниками в Лиге Чемпионов. Надеюсь, Юве удастся попасть в 1/4 финала.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 декабря 2015 в 19:53
только не Капелло
рикарду
рикарду ответ Deuced (раскрыть)
19 декабря 2015 в 16:23
на Аве твоя фото?если да,то как тебя зовут?
Erik15
Erik15
19 декабря 2015 в 14:03
Пануччи-шманучи Н.П.Симонян лучше всех знает!
Alcaron
Alcaron ответ Crazy Frog (раскрыть)
19 декабря 2015 в 13:47
garcia verim уже был,нам новых карпинов не нужно)
Deuced
Deuced
19 декабря 2015 в 13:37
Конте бы в Баварию, ну да ладно может в Англию в какой нить гранд затащат а то совсем у них глухо в еврокубках
Crazy Frog
Crazy Frog
19 декабря 2015 в 13:27
Роме Карпин поможет
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