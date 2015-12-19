Если Гарсию уволят, временным наставником «Ромы» может стать Пануччи

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19 декабря 2015, 13:24

Как сообщают итальянские СМИ , наставник «Ромы» может быть уволен после завтрашнего матча с «Дженоа». В этом случае, командой следующие полгода будет руководить , который месяц назад покинул «Ливорно».

готов встать у руля римлян, но он хочет контракт на полтора года, что категорически не устраивает боссов «Ромы». Основным кандидатом на пост менеджера руководители «волков» видят , который сейчас работает со сборной Италии. Они готовы подождать до лета, пока у Конте закончится контракт.

Отметим, что Кристиан Пануччи работал вместе с Фабио Капелло в штабе сборной России.