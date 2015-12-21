Кержаков: «Были варианты в Англии, Германии, Испании, Америке»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков, ныне отправившийся в аренду в «Цюрих», рассказал о переходе в швейцарскую команду.
«Я устал уже говорить, что в России мне нельзя было переходить ни в какой клуб ни при каких условиях. Поэтому тут нечего обсуждать. Варианты были и другие, но остановился на „Цюрихе“, потому что посчитал, что для меня он оптимальный в этой ситуации. В Англии были варианты. Были также варианты из Испании, Германии, Китая, Америки.
С главным тренером я беседовал через интернет, потому что он в отпуске. Руководители клуба очень хотели, чтобы я к ним перешел. Та теплота, с которой они со мной общались, сильно импонирует – мне это очень понравилось».
Казахстан,Армения,Китай...в это еще поверю..
Санька...там хоть воробьев не покалечь..
Казахстан,Армения,Китай...в это еще поверю..
Санька...там хоть воробьев не покалечь..
В работоспособности ему не откажешь, будет играть-будут и голы. Опять же, напарник игрочишке в сборной нужен. Хотя х.з., что там у Слуцкого на уме...
В работоспособности ему не откажешь, будет играть-будут и голы. Опять же, напарник игрочишке в сборной нужен. Хотя х.з., что там у Слуцкого на уме...
ПРИСНИЛОСЬ НАВЕРНОЕ...
ПРИСНИЛОСЬ НАВЕРНОЕ...
вот умора то будет если с фейком общался
вот умора то будет если с фейком общался