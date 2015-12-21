Кержаков: «Были варианты в Англии, Германии, Испании, Америке»

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21 декабря 2015, 17:39

Форвард «Зенита» , ныне отправившийся в аренду в «Цюрих», рассказал о переходе в швейцарскую команду.

«Я устал уже говорить, что в России мне нельзя было переходить ни в какой клуб ни при каких условиях. Поэтому тут нечего обсуждать. Варианты были и другие, но остановился на „Цюрихе“, потому что посчитал, что для меня он оптимальный в этой ситуации. В Англии были варианты. Были также варианты из Испании, Германии, Китая, Америки.

С главным тренером я беседовал через интернет, потому что он в отпуске. Руководители клуба очень хотели, чтобы я к ним перешел. Та теплота, с которой они со мной общались, сильно импонирует – мне это очень понравилось».