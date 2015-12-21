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Кержаков: «Были варианты в Англии, Германии, Испании, Америке»

21 декабря 2015, 17:39

Форвард «Зенита» Александр Кержаков, ныне отправившийся в аренду в «Цюрих», рассказал о переходе в швейцарскую команду.

«Я устал уже говорить, что в России мне нельзя было переходить ни в какой клуб ни при каких условиях. Поэтому тут нечего обсуждать. Варианты были и другие, но остановился на „Цюрихе“, потому что посчитал, что для меня он оптимальный в этой ситуации. В Англии были варианты. Были также варианты из Испании, Германии, Китая, Америки.

 С главным тренером я беседовал через интернет, потому что он в отпуске. Руководители клуба очень хотели, чтобы я к ним перешел. Та теплота, с которой они со мной общались, сильно импонирует – мне это очень понравилось».

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Все комментарии
Fair_Soccer
Fair_Soccer ответ sir_Alex (раскрыть)
24 декабря 2015 в 07:42
Дышать нечем в этом Китае :) а в Швейцарии - горный воздух :)
Санчо Панса
Санчо Панса
22 декабря 2015 в 13:31
Вот так да! Спасибо за такие подробности, Александр. Очень интересно, кто же Кержаковым интересовался из Англии, Германии и Испании) В любом случае что есть, то есть.
Давуд
Давуд
22 декабря 2015 в 11:54
И ты выбрал Цюрих?смешной. Был один вариант и газпром избавился от тебя
sir_Alex
sir_Alex
22 декабря 2015 в 11:45
Что ж в Китай не захотел?
Южный93Ветер
Южный93Ветер
22 декабря 2015 в 08:23
Вот ты вовремя опомнился, нужно было еще пару лет на банке потупить...
Zivs
Zivs
22 декабря 2015 в 07:57
если бы попробовал раньше такие варианты, может быть и получилось бы, а сейчас только пересидеть оставшееся время.
забайкальский армеец
забайкальский армеец
22 декабря 2015 в 05:24
Выше х... не прыгнешь.
denmig
denmig
22 декабря 2015 в 04:51
Пд бол! Теперь у него из Англии Германии были контракты. Был контракт даже из Бразилии! Но керж выбрал родину!
YRunner
YRunner
22 декабря 2015 в 01:27
Вариантов много, но высшую лигу предложил только Цюрих.
Redbluemaunt
Redbluemaunt
22 декабря 2015 в 01:24
Англия,Германия,Испания,Китай и Америка оберегают на законодательном уровне своих пернатых,а вот Швейцария расслабилась и может реально сократить поголовье птиц...)))
cska-62
cska-62
22 декабря 2015 в 00:02
После этого Кержаков добавил: "Ждите меня из Цюриха на Финском вокзале... Я приеду в запломбированном вагоне... И не забудьте подогнать броневик... История же всегда повторяется в виде фарса..."
cska59
cska59
21 декабря 2015 в 22:55
Выбрал где воробьи пожирнее
SanitarForest
SanitarForest
21 декабря 2015 в 22:44, ред.
вот думал,думал и так и не придумал кому бы он мог понадобиться в вышеперечисленных лигах...да и играть там бы там пришлось...а вот в Швейцарии и играть особо не надо...да я думаю и жена молодая сделала выбор в пользу этой страны
Roman824
Roman824
21 декабря 2015 в 22:17
Если только вторые лиги указанных Сашей стран.
Andronikos_81
Andronikos_81
21 декабря 2015 в 22:04
Брэхун...Испания..Германия..
Казахстан,Армения,Китай...в это еще поверю..
Санька...там хоть воробьев не покалечь..
elvira020473
elvira020473
21 декабря 2015 в 21:30
стрелял по жирным уткам.а попал опять по воробьям,мастерство не пропьешь
knyaz_canada
knyaz_canada
21 декабря 2015 в 20:56
da vso pravilno sdelal kerzhakov emu nado ne v tyazholoy lige poigrat a v silnih ligah on he zaigraet da i shvecaskaya line ne silno slabee RFPL
lobsterdam
lobsterdam ответ Adler angriff (комментарий удален) (раскрыть)
21 декабря 2015 в 20:52
а ты откуда знаешь, что и где "тырят"?
lobsterdam
lobsterdam
21 декабря 2015 в 20:50
в чину не поехал исключительно из-за трудностей с языком
firewing
firewing ответ Лобстер (раскрыть)
21 декабря 2015 в 20:40
Смотря какие лиги...
старина
старина
21 декабря 2015 в 20:26
В Германии куда именно?Интересно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 декабря 2015 в 20:14
Чё набросились на человека? Он хочет играть, а не тупо сидеть на лавке.
В работоспособности ему не откажешь, будет играть-будут и голы. Опять же, напарник игрочишке в сборной нужен. Хотя х.з., что там у Слуцкого на уме...
Новочек
Новочек
21 декабря 2015 в 20:02
Через полгода посмотрим,что запоёт.
Лобстер
Лобстер
21 декабря 2015 в 19:58
В Англии были варианты. Были также варианты из Испании, Германии, Китая, Америки.


ПРИСНИЛОСЬ НАВЕРНОЕ...
неброско
неброско
21 декабря 2015 в 19:58
С главным тренером я беседовал через интернет, потому что он в отпуске.

вот умора то будет если с фейком общался
pereletnii
pereletnii
21 декабря 2015 в 19:57
Похвально то что Саня хочет играть,а значит будут и голы и успех,удачи.
морозз
морозз
21 декабря 2015 в 19:56
Саня вперёд...забей 100 голов в этом днищенском чемпионате и торжественно вернись в сборную нам на радость!
Стерх Ватников
Стерх Ватников ответ Adler angriff (комментарий удален) (раскрыть)
21 декабря 2015 в 19:43
Поделись и ты
VINTRA
VINTRA
21 декабря 2015 в 19:36
Керж это кот в мешке, вряд-ли кто-то всеръез рассматривал его приобретение кроме Цюриха. Чтож швейцарские воробьи - бог помощь )
лолос
лолос
21 декабря 2015 в 19:32
Лучше бы в Испанию вернулся, вспомнил бы молодость. Не в "Севилью" конечно, но в "Понферрадину" бы взяли, на подмену Юрию.
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