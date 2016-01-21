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«Ливерпуль» разгромил «Эксетер»

21 января 2016, 01:06
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб ЭксетерЭксетерМатч завершен

В переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» все-таки разобрался с дерзким «Эксетером». Напомним, первая игра завершилась ничьей (2:2).

Ливерпуль, стадион «Энфилд»

«Ливерпуль» — «Эксетер» — 3:0 (1:0)
Голы: Аллен 10, Оджо 74, Тейшейра 82.

«Ливерпуль»: Миньоле, Рэндалл (Фланаган, 51), Илори, Энрике, Смит, Браннаган, Аллен (Оджо, 65), Стюарт, Айб (Чиривелла, 80), Тейшейра, Бентеке.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Эксетер»: Олейник, Вудмен, Мур-Тейлор, Браун, Рибейро, Баттерфилд (Хоскинс, 46), Холмс, Окли (Уилер, 64), Дэвис, А. Николлс, Моррисон (Т. Николс, 46).
Главный тренер: Пол Тисдейл.

Судья: Нил Суорбрик.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Liverpool.sher
Liverpool.sher ответ Leicester City (комментарий удален) (раскрыть)
30 января 2016 в 12:27
как и лестер и его глорики включая тебя
BARCA YES YES YES
BARCA YES YES YES
21 января 2016 в 14:50
Это была Легкая прогулка по Энфилду Ливерпуль повозил знатно Эксетер по полю словно на Экскурсионном Автобусе 3-0 Браво!!! Клопп Гений!!! Игроки молодцы!!! YESYESYES!!!
brooks
brooks ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
21 января 2016 в 12:55
Вторая команда Англии? Я думаю, может и накрутить. Но не факт.
АлексейИ
АлексейИ ответ С м е х у и л (комментарий удален) (раскрыть)
21 января 2016 в 11:30
Бентеке и дриблинг это что-то новое ))) Неужели Клопп сотворит чудо
alexov222
alexov222 ответ С м е х у и л (комментарий удален) (раскрыть)
21 января 2016 в 11:15
Не может лестеру везти вечно
И так на три головы выше себя прыгнули,что первым составом,что вторым
brooks
brooks ответ anfield1984 (раскрыть)
21 января 2016 в 10:38
Я и раньше говорил и сейчас скажу, что это был позор для Спартака. Но Тосно играет в ФНЛ, а не во втором дивизионе.
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд ответ Rizo1 (комментарий удален) (раскрыть)
21 января 2016 в 10:23
Согласен.
DXTK
DXTK
21 января 2016 в 10:21
Великая Победа Ливерпуля. Энфилд записал ее для Истории.
anfield1984
anfield1984 ответ brooks (раскрыть)
21 января 2016 в 10:09, ред.
как бы ты назвал новость о поражении Спартака от тосно?
rubinovyi2
rubinovyi2
21 января 2016 в 10:05
Родные стены помогли!
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд
21 января 2016 в 09:43
Наконец то и Фланаган ожил, по больше молодежи Клопп, правильно, нужно давать шанс игрокам с академии, Смит , Браннаган и Оджо не плохо играют, особенно 18-летний Оджо очень хорош, технарь, по движению чем то Старриджа напоминает, его нужно постепенно привлекать к основе, перспективный игрок.
sir_Alex
sir_Alex
21 января 2016 в 09:26
Бентеке опять не забил.
капустко
капустко
21 января 2016 в 08:34
Всё по делу. В гостях ничья, дома выиграли.
АлексейИ
АлексейИ
21 января 2016 в 07:41
зато Эксетер поиграл на Энфилде. А Бентеке так и не забил.
Ливерпулю нужен нападающий как воздух
Triem
Triem
21 января 2016 в 07:38
Аллен оживился наконец! Рад за него и думаю все таки стоит отдать должное герру Юргену!
Майкл59ru
Майкл59ru
21 января 2016 в 07:33
Разгромили середнячка Второй лиги. Это большой шаг вперёд для Ливерпуля. Ура товарищи !
nahan
nahan
21 января 2016 в 07:31
Молодец, молодой Оджо забил свой мяч.
wojanolja
wojanolja
21 января 2016 в 06:23
крупненько
Hako-Ly
Hako-Ly
21 января 2016 в 06:10
Уверенная победа,но уж не разгром
Arhive
Arhive
21 января 2016 в 05:59
сдюжили таки! ай молодцы! но состав конечно туши свет..
murattime
murattime
21 января 2016 в 04:38
Клопп учит своих игроков играть на длинную дистанцию
Санчо Панса
Санчо Панса
21 января 2016 в 04:33
Этот состав Ливерпуля немного отличался от того состава, который играл в первом матче! Тогда не было Миньоле, Аллена и того же Айба, по-моему. И на воротах стоял Богдан) Вообщем, я не сомневался, что Юрген настроит своих парней на этот матч и они в итоге выполнили его установку. С победой всех болельщиков Ливерпуля! Хотя они вполне могли это сделать еще в первом матче)
Бригант 669
Бригант 669
21 января 2016 в 03:16
я думал открою новость а там будет минимум 7:0!!! мдя, маловато
brooks
brooks
21 января 2016 в 03:06, ред.
Почему при счёте 3:0 надо писать, что разгромил? Это обычный часто встречающийся в футболе счёт. Он же не вкатил клубу больше пяти мячей. Я бы по другому назвал эту новость. Например, "Ливерпуль опозорился, забив клубу из Второй Футбольной Лиги Англии всего три мяча"
enot7000
enot7000
21 января 2016 в 02:32
можно и нужно было в первом матче побеждать, к чему эта лишняя игра?! Ливерпуль
Gannibal45
Gannibal45
21 января 2016 в 02:26
неплохо для такого состава
Gannibal45
Gannibal45 ответ SSPZ (комментарий удален) (раскрыть)
21 января 2016 в 02:25
Состав сплошь игроки лавки, не думаю что это как то повлияет на матч АПЛ
redbluegorsk
redbluegorsk
21 января 2016 в 02:09
Ливерпуль отомстил за ничью в первом матче.
alexov222
alexov222
21 января 2016 в 01:33
если разгромит молотков,тогда и похвалим...а сегодня эксетер жалко)
Муслим90
Муслим90
21 января 2016 в 01:32
Молодцы...Оджо классно пробил)
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