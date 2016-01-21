«Ливерпуль» разгромил «Эксетер»

В переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии «Ливерпуль» все-таки разобрался с дерзким «Эксетером». Напомним, первая игра завершилась ничьей (2:2).
Ливерпуль, стадион «Энфилд»
«Ливерпуль» — «Эксетер» — 3:0 (1:0)
Голы: Аллен 10, Оджо 74, Тейшейра 82.
«Ливерпуль»: Миньоле, Рэндалл (Фланаган, 51), Илори, Энрике, Смит, Браннаган, Аллен (Оджо, 65), Стюарт, Айб (Чиривелла, 80), Тейшейра, Бентеке.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Эксетер»: Олейник, Вудмен, Мур-Тейлор, Браун, Рибейро, Баттерфилд (Хоскинс, 46), Холмс, Окли (Уилер, 64), Дэвис, А. Николлс, Моррисон (Т. Николс, 46).
Главный тренер: Пол Тисдейл.
Судья: Нил Суорбрик.
И так на три головы выше себя прыгнули,что первым составом,что вторым
И так на три головы выше себя прыгнули,что первым составом,что вторым
Ливерпулю нужен нападающий как воздух
Ливерпулю нужен нападающий как воздух