Блан считает, что Трапп должен улучшить свою игру

Наставник ПСЖ Лоран Блан прокомментировал игру голкипера парижан Кевина Траппа.
«Траппу не нравится, когда он ошибается. Мне тоже. Его ошибка в матче с „Реалом“ нам дорого обошлась, хотя, с другой стороны, мы должны были забивать в Мадриде, но не смогли этого сделать.
Мне кажется, ему иногда не хватает концентрации. В Лиге 1 у Траппа мало работы — он в среднем вступает в игру четыре-пять раз за матч. Я уже разговаривал с Кевином, ему нужно улучшать свою игру. Чтобы выступать в таком клубе, как ПСЖ, ему нужно работать над ошибками».
В этом сезоне Трапп сыграл 26 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 13 голов.
Напомним, голкипер парижан попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.
Скорее всего вылетит
Скорее всего вылетит