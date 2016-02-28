Блан считает, что Трапп должен улучшить свою игру

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28 февраля 2016, 14:22

Наставник ПСЖ прокомментировал игру голкипера парижан .

«Траппу не нравится, когда он ошибается. Мне тоже. Его ошибка в матче с „Реалом“ нам дорого обошлась, хотя, с другой стороны, мы должны были забивать в Мадриде, но не смогли этого сделать.

Мне кажется, ему иногда не хватает концентрации. В Лиге 1 у Траппа мало работы — он в среднем вступает в игру четыре-пять раз за матч. Я уже разговаривал с Кевином, ему нужно улучшать свою игру. Чтобы выступать в таком клубе, как ПСЖ , ему нужно работать над ошибками».

В этом сезоне Трапп сыграл 26 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 13 голов.

Напомним, голкипер парижан попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.