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Блан считает, что Трапп должен улучшить свою игру

28 февраля 2016, 14:22

Наставник ПСЖ Лоран Блан прокомментировал игру голкипера парижан Кевина Траппа.

«Траппу не нравится, когда он ошибается. Мне тоже. Его ошибка в матче с „Реалом“ нам дорого обошлась, хотя, с другой стороны, мы должны были забивать в Мадриде, но не смогли этого сделать.

Мне кажется, ему иногда не хватает концентрации. В Лиге 1 у Траппа мало работы — он в среднем вступает в игру четыре-пять раз за матч. Я уже разговаривал с Кевином, ему нужно улучшать свою игру. Чтобы выступать в таком клубе, как ПСЖ, ему нужно работать над ошибками».

В этом сезоне Трапп сыграл 26 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 13 голов.

Напомним, голкипер парижан попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.

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XL-965
XL-965
28 февраля 2016 в 16:17
Вполне может быть вторым и третим вратарем в сборной Германии
nurajanm
nurajanm
28 февраля 2016 в 14:38
Из за Трапа Псж на грани вылета из лч)
Скорее всего вылетит
Медив
Медив
28 февраля 2016 в 14:30
It`s a Trap!
Mоnоlo
Mоnоlo
28 февраля 2016 в 14:27
Он вроде бы и так прибавил, в матче с Челси был одним из лучших в составе ПСЖ.
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