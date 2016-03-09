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Виллаш-Боаш: «Ни футболисты, ни тренер „Бенфики“ не будут вести себя на „Петровском“ нагло»

09 марта 2016, 10:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился ожиданиями от предстоящего ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики»:

«Кажется ли мне, что „Бенфика“ психологически готова к завтрашней встрече лучше? Сложно что-то сказать. Да, победа в Лиссабоне дает им определенное преимущество, к тому же они лидируют в чемпионате, но мне кажется, ни футболисты, ни Руи Витория не будут вести себя на „Петровском“ нагло. Нет, они будут скромны и будут играть в свой футбол. И мы будем придерживаться той же тактики. Наш игровой ритм уже в норме, у нас теперь есть практика и вместе с ней — отличное физическое состояние. Важно и то, что мы играем дома, при своих болельщиках, и это тоже очень поможет нам.

Изменения в составе „Бенфики“? Кто бы ни вышел, это в любом случае будет сюрпризом, приготовленным Руем Виторией. Понятно, что в любом случае изменится средняя линия „Бенфики“, так как они потеряли большинство основных игроков, но кто именно сыграет — на этот вопрос сможет ответить исключительно тренер „Бенфики“. В любом случае эта команда всегда играет очень сбалансированно, найти свободные зоны непросто, но мы будем пробовать атаковать и сделаем все, чтобы выиграть матч, чего бы это ни стоило».

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Все комментарии
Jema
Jema
09 марта 2016 в 21:45
Виллаш_БоашАндре красная цена
cska-62
cska-62
09 марта 2016 в 19:53
"Мы победим! - заявил 100-летний питерский болельщик - Я ведь с ДЕТСТВА мечтал увидеть связку Дзюба-Кокорин!"
sir-5
sir-5 ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта 2016 в 19:45
Пусть будет так.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Женя Гинер (раскрыть)
09 марта 2016 в 19:25
В следующем матче с участием коней .
Фанат футбола .
Фанат футбола .
09 марта 2016 в 19:24
Зенит победит 2-0.
Женя Гинер
Женя Гинер
09 марта 2016 в 19:01
будет скучная унылая без голевых моментов нулевая ничья.
ZA POROGA
ZA POROGA
09 марта 2016 в 18:56
эх.Андрющща..надеешься . что твои земели пред тобой на цырлахь ходить будут ??
..для этого поскреби в пустеющих сусеках газпрома...может за деньгу и сольют...
fr3nd
fr3nd
09 марта 2016 в 18:52
ога, чо наглеть, им ещё в 1/4 играть
sir-5
sir-5 ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта 2016 в 18:49
Правильно.Вы все куплены задёшево.Так чего ныть в очередной раз???
sir-5
sir-5 ответ mat73 (раскрыть)
09 марта 2016 в 18:48
Это его стиль общения после поражений.
sir-5
sir-5 ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта 2016 в 18:47
Бьюсь об заклад,что половина поставивших плюсы сочли пост за правду,а вторая-за иронию.В целом "температура по твоей клинике" правильная.Ставлю плюс в обществе вторых.
mat73
mat73
09 марта 2016 в 18:32
Понятие "нагло" это немного из другой области!
Red blu
Red blu
09 марта 2016 в 18:22
У Бенфики из за травм не будут играть ТРИ центральных защитника плюс выбыл основной вратарь плюс ДВА игрока основы пропускают матч из за перебора желтых карточек и если не обыгрывать на столько ослабленную Бенфику то о чем вообще можно говорить!!!
Jurij_Mar
Jurij_Mar ответ александр тарасов (раскрыть)
09 марта 2016 в 18:08
Посмотрим.
Djamal67
Djamal67
09 марта 2016 в 18:05
главное максимально прессингавать и не давать им мяч и забить очень быстрый гол
александр тарасов
александр тарасов ответ Red blu (раскрыть)
09 марта 2016 в 17:52
Хватит ссориться , горячие головы ! Давайте помирю вас. Кони - средненький европейский клуб, ну а Пищевик - просто гуа*о.
александр тарасов
александр тарасов ответ Кобб (раскрыть)
09 марта 2016 в 17:46
В Задрищенске еще и Тоттенхэм есть ?! Круто !
александр тарасов
александр тарасов ответ Wo_Ong (раскрыть)
09 марта 2016 в 17:44
Сам отвечаешь на свой вопрос - "...глупые..."
александр тарасов
александр тарасов ответ Jurij_Mar (раскрыть)
09 марта 2016 в 17:43
Ты стал беднее на 5 штук.
145532
145532
09 марта 2016 в 17:39
Игра зенита ,бей на Халка авось что-то придумает ))
pomor45
pomor45 ответ серхи (комментарий удален) (раскрыть)
09 марта 2016 в 17:24
Наверное, потому БОаш и отхватил дискву на 6 матчей, что ему это позаволено
Александр Северный
Александр Северный
09 марта 2016 в 17:12
Виллаш_БоашАндре, сегодня все московские спартакушки будут горячо болеть за ЗЕНИТ.
REDAT
REDAT
09 марта 2016 в 17:01
♥ ♥ ♥ Удачи "Зениту" !!!♥ ♥ ♥
Sem25
Sem25 ответ Wo_Ong (раскрыть)
09 марта 2016 в 16:33
В чем бред? В ЗП Боаша - 6,5 млн?(хотя, это точно бред))) В приобретениях газпрома? Исключения бывают(Лестер, Ростов как примеры, но это на "местном" уровне ), но как правило преимущество у более мастеровитых команд. Жирков легко заменит Кришито. Или Анюков. Гарсия тоже не самый важный игрок в составе Зенита. У Бкенфики куда более серьезные потери. Отсутствие только обоих основных ЦЗ чего стОит!

Для Зенита невыход в 1/4 -ю при таком сопернике будет полным провалом.
Кобб
Кобб ответ александр тарасов (раскрыть)
09 марта 2016 в 16:33
Тоттенхэм,умник.
R1d3r
R1d3r
09 марта 2016 в 16:14
Зенитушка тащи! Очень надо.
Wo_Ong
Wo_Ong ответ Sem25 (раскрыть)
09 марта 2016 в 16:06, ред.
Бред, у Зенита тоже 2 потери игроков основы - Кришито и Гарсия из-за дисквалификации, а насчет Трансфермаркета, играют не деньги а футболисты))) Что в первом матче португалы и доказали... В 2012 в полуфинале ЛЧ Реал-Боруссия состав Реала был дороже в 4 раза, а в итоге Боруссия их нагнула 4:1...
Jurij_Mar
Jurij_Mar ответ Жорж Милославский (раскрыть)
09 марта 2016 в 16:03
Чуешь,или ощущаешь?
Вот в чем вопрос.
Jurij_Mar
Jurij_Mar
09 марта 2016 в 16:02
Морозовский
Сегодня 10:57
БОЯТЬСЯ "ЗЕНИТУ" НЕЧЕГО - С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ МИРА " Бенфику" обыграют на одной ноге ! "Зенит" обречён на победу !


Не знаю,обречен Зенит или нет.Но сегодня болеть буду точно за него.Все,что было поставил на него.На двоих должны забить не меньше трех.Пять штук на тотал поставил
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответ SHMEL (раскрыть)
09 марта 2016 в 15:53
каким местом чуеш?)))
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