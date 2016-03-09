Виллаш-Боаш: «Ни футболисты, ни тренер „Бенфики“ не будут вести себя на „Петровском“ нагло»

1457507859

09 марта 2016, 10:17

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики»:

«Кажется ли мне, что „Бенфика“ психологически готова к завтрашней встрече лучше? Сложно что-то сказать. Да, победа в Лиссабоне дает им определенное преимущество, к тому же они лидируют в чемпионате, но мне кажется, ни футболисты, ни Руи Витория не будут вести себя на „Петровском“ нагло. Нет, они будут скромны и будут играть в свой футбол. И мы будем придерживаться той же тактики. Наш игровой ритм уже в норме, у нас теперь есть практика и вместе с ней — отличное физическое состояние. Важно и то, что мы играем дома, при своих болельщиках, и это тоже очень поможет нам.

Изменения в составе „Бенфики“? Кто бы ни вышел, это в любом случае будет сюрпризом, приготовленным Руем Виторией. Понятно, что в любом случае изменится средняя линия „Бенфики“, так как они потеряли большинство основных игроков, но кто именно сыграет — на этот вопрос сможет ответить исключительно тренер „Бенфики“. В любом случае эта команда всегда играет очень сбалансированно, найти свободные зоны непросто, но мы будем пробовать атаковать и сделаем все, чтобы выиграть матч, чего бы это ни стоило».