Илья Максимов получил медаль «За верность российскому футболу»

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24 марта 2016, 17:57

Полузащитник «Анжи» получил медаль Детской футбольной лиги «За верность российскому футболу». Президент ДФЛ Виктор Горлов наградил вызванного в российскую сборную хавбека в рамках проекта «Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ».

«Детской футбольной лигой с 2008 года проводится футбольный фестиваль „Большие звезды светят малым“. Известные футболисты проводят в рамках фестиваля турниры среди детских команд у себя на родине. Максимов два года подряд проводил такой турнир в Нижнем Новгороде. Отмечу, что Илья не единственный игрок „Анжи“, который участвует в этом замечательном деле. Али Гаджибеков проводил в прошлом году подобный турнир в Дагестане».