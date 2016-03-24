Илья Максимов получил медаль «За верность российскому футболу»

Полузащитник «Анжи» Илья Максимов получил медаль Детской футбольной лиги «За верность российскому футболу». Президент ДФЛ Виктор Горлов наградил вызванного в российскую сборную хавбека в рамках проекта «Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ».
«Детской футбольной лигой с 2008 года проводится футбольный фестиваль „Большие звезды светят малым“. Известные футболисты проводят в рамках фестиваля турниры среди детских команд у себя на родине. Максимов два года подряд проводил такой турнир в Нижнем Новгороде. Отмечу, что Илья не единственный игрок „Анжи“, который участвует в этом замечательном деле. Али Гаджибеков проводил в прошлом году подобный турнир в Дагестане».
ан,нет все пока респектируют пока ГОГА и ФЕНН на гей параде задержались
ан,нет все пока респектируют пока ГОГА и ФЕНН на гей параде задержались
Спасибо ребятам за это.
Спасибо ребятам за это.
Илья молодец..удачи и здоровья!
Илья молодец..удачи и здоровья!