Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2015/2016

Илья Максимов получил медаль «За верность российскому футболу»

24 марта 2016, 17:57

Полузащитник «Анжи» Илья Максимов получил медаль Детской футбольной лиги «За верность российскому футболу». Президент ДФЛ Виктор Горлов наградил вызванного в российскую сборную хавбека в рамках проекта «Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ».

«Детской футбольной лигой с 2008 года проводится футбольный фестиваль „Большие звезды светят малым“. Известные футболисты проводят в рамках фестиваля турниры среди детских команд у себя на родине. Максимов два года подряд проводил такой турнир в Нижнем Новгороде. Отмечу, что Илья не единственный игрок „Анжи“, который участвует в этом замечательном деле. Али Гаджибеков проводил в прошлом году подобный турнир в Дагестане».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба сыграл и одержал победу на турнире выпускников академии «Спартака»
24 декабря Фото
Комиссия ФНЛ в феврале проверит готовность крымских клубов к интеграции
22 декабря
«Рубин» вернулся под управление руководства Республики Татарстан
21 декабря
17-летняя футболистка ЦСКА умерла в гостях у подруги
21 декабря
Российский полузащитник «Химок» может сменить гражданство
15 декабря
ЦСКА опубликовал фотографию с Акинфеевым, после вылета Испании с ЧМ-2022
06 декабря Фото
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
25 марта 2016 в 08:05
Просто красавец! Я и не сомневался, что он хороший человек) А теперь все сомнений окончательно отпали. Удачи в сборной России, Илья! Заслужил этот вызов.
забайкальский армеец
забайкальский армеец
25 марта 2016 в 05:52
Достойны уважения.
Neo5
Neo5 ответ gr777af (раскрыть)
25 марта 2016 в 03:18
ГОГА фаеры на петровиче носит ...
gr777af
gr777af
24 марта 2016 в 21:53
а я думал что тут бойня пойдет,из-за того что ИЛЮХА все таки игрок АНЖИ
ан,нет все пока респектируют пока ГОГА и ФЕНН на гей параде задержались
vyishenka
vyishenka
24 марта 2016 в 19:39
Мутко тоже надо наградить.
нечитайло
нечитайло
24 марта 2016 в 19:37
дети это главное
yane4ort88
yane4ort88
24 марта 2016 в 19:24
ЭтоИнтересно благодаря таким людям действительно зажгутся новые звёзды футбола
gentlewolf
gentlewolf
24 марта 2016 в 19:10
Вот за это - молодцы!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
24 марта 2016 в 18:58
Илье респект!
sn_spb
sn_spb
24 марта 2016 в 18:54
Хоть кто то занимается развитием детского футбола, раз уж РФС не до этого.
Спасибо ребятам за это.
Vladimir808
Vladimir808
24 марта 2016 в 18:21
Илья и Али просто молодцы!) Респект ребятам!
Vladimir808
Vladimir808 ответ owl_fake (раскрыть)
24 марта 2016 в 18:20
Медали не знаю, но Сашка детские турниры спонсирует.
iri13
iri13 ответ romario 94 (комментарий удален) (раскрыть)
24 марта 2016 в 18:20
..глупо, не остроумно, избито.

Илья молодец..удачи и здоровья!
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
24 марта 2016 в 18:15
Молодчина,Илюха ! Респект !
helenmatilda
helenmatilda
24 марта 2016 в 18:05
МаксимовИлья Это что же он сделал? :)
owl_fake
owl_fake
24 марта 2016 в 18:02
У Денисова и Кокорина есть такие медали?
Марат8989
Марат8989
24 марта 2016 в 18:01
МаксимовИлья красавчие, что еще можно добавить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 