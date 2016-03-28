Онопко: «Как человек, играющий в футбол, может быть предателем?»

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28 марта 2016, 20:47

Тренер ЦСКА не согласился с оценкой некоторых специалистов, утверждающих, что украинским футболистам не следует приезжать играть в чемпионат России.

«Конечно, украинским футболистам нужно ехать играть в Россию. Да и вообще куда они хотят. Я считаю, что футбол вне политики, и так было всегда.

Во времена моей футбольной карьеры у меня было очень много друзей из разных регионов, с разными вероисповеданиями. Когда мы начинали играть в футбол, мяч всех объединял. Например, недавний матч сборной России против сборной мира – подтверждение того, что футбол вне политики. Если игрок хочет к нам ехать или его приглашают, то почему он должен отказываться?

Люди, которые говорят, что украинцы, играющие в России, – предатели, просто неправильно оценивают ситуацию. Я не понимаю, как человек, который играет в футбол, может быть предателем?

Я вообще не думаю, что есть какая-то война между Украиной и Россией. Мы как были, так и будем братьями, ведь у нас много общего. Украинцы, белорусы и русские – это три неделимых народа.

Когда говорят, что здесь, в России, нельзя играть, – это непонятно. Футболист сам должен решить, где ему играть, ведь жизнь спортсмена короткая. Он никого не предает, играя в футбол, и никого не убивает, а наоборот, подает пример тем пацанам, которые живут в Киеве, Донецке, Москве. И те хотят быть на него похожими».