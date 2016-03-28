Онопко: «Как человек, играющий в футбол, может быть предателем?»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко не согласился с оценкой некоторых специалистов, утверждающих, что украинским футболистам не следует приезжать играть в чемпионат России.
«Конечно, украинским футболистам нужно ехать играть в Россию. Да и вообще куда они хотят. Я считаю, что футбол вне политики, и так было всегда.
Во времена моей футбольной карьеры у меня было очень много друзей из разных регионов, с разными вероисповеданиями. Когда мы начинали играть в футбол, мяч всех объединял. Например, недавний матч сборной России против сборной мира – подтверждение того, что футбол вне политики. Если игрок хочет к нам ехать или его приглашают, то почему он должен отказываться?
Люди, которые говорят, что украинцы, играющие в России, – предатели, просто неправильно оценивают ситуацию. Я не понимаю, как человек, который играет в футбол, может быть предателем?
Я вообще не думаю, что есть какая-то война между Украиной и Россией. Мы как были, так и будем братьями, ведь у нас много общего. Украинцы, белорусы и русские – это три неделимых народа.
Когда говорят, что здесь, в России, нельзя играть, – это непонятно. Футболист сам должен решить, где ему играть, ведь жизнь спортсмена короткая. Он никого не предает, играя в футбол, и никого не убивает, а наоборот, подает пример тем пацанам, которые живут в Киеве, Донецке, Москве. И те хотят быть на него похожими».
А ты хотел, чтобы донецкие сидели на жoпе ровно и дали себя бандеровцам вздрючить? Ты просчитался. Помогали, помогаем и будем помогать ДНР и ЛНР. А то что ВСУ шахтеров не могут победить, так хохлы не вояки. Выращивание помидоров их природное назначение.
А ты хотел, чтобы донецкие сидели на жoпе ровно и дали себя бандеровцам вздрючить? Ты просчитался. Помогали, помогаем и будем помогать ДНР и ЛНР. А то что ВСУ шахтеров не могут победить, так хохлы не вояки. Выращивание помидоров их природное назначение.
Вата у тебя в голове!А я цивилизованный человек,живущий в относительно цивилизованной стране.А вот Украина,к большому сожалению,превращается в какое-то Сомали или Афганистан,где кто сильнее,тот и правее.Страна дураков в балаклавах!
Вата у тебя в голове!А я цивилизованный человек,живущий в относительно цивилизованной стране.А вот Украина,к большому сожалению,превращается в какое-то Сомали или Афганистан,где кто сильнее,тот и правее.Страна дураков в балаклавах!
Иди,скачи дальше!
Иди,скачи дальше!
В этом правиле есть одно исключение - это галичане, которые болтаются как известный продукт в проруби между Польшей и Россией и мутят воду. В семье не без террибля.
Пройдет время, пыль уляжется, все встанет на свои места и Украина с Белоруссией вернутся в Россию и станут процветающими провинциями великой страны.
В этом правиле есть одно исключение - это галичане, которые болтаются как известный продукт в проруби между Польшей и Россией и мутят воду. В семье не без террибля.
Пройдет время, пыль уляжется, все встанет на свои места и Украина с Белоруссией вернутся в Россию и станут процветающими провинциями великой страны.
Это ты как запрограммированный.
Это ты как запрограммированный.