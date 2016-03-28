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Онопко: «Как человек, играющий в футбол, может быть предателем?»

28 марта 2016, 20:47

Тренер ЦСКА Виктор Онопко не согласился с оценкой некоторых специалистов, утверждающих, что украинским футболистам не следует приезжать играть в чемпионат России.

«Конечно, украинским футболистам нужно ехать играть в Россию. Да и вообще куда они хотят. Я считаю, что футбол вне политики, и так было всегда.

Во времена моей футбольной карьеры у меня было очень много друзей из разных регионов, с разными вероисповеданиями. Когда мы начинали играть в футбол, мяч всех объединял. Например, недавний матч сборной России против сборной мира – подтверждение того, что футбол вне политики. Если игрок хочет к нам ехать или его приглашают, то почему он должен отказываться?

Люди, которые говорят, что украинцы, играющие в России, – предатели, просто неправильно оценивают ситуацию. Я не понимаю, как человек, который играет в футбол, может быть предателем?

Я вообще не думаю, что есть какая-то война между Украиной и Россией. Мы как были, так и будем братьями, ведь у нас много общего. Украинцы, белорусы и русские – это три неделимых народа.

Когда говорят, что здесь, в России, нельзя играть, – это непонятно. Футболист сам должен решить, где ему играть, ведь жизнь спортсмена короткая. Он никого не предает, играя в футбол, и никого не убивает, а наоборот, подает пример тем пацанам, которые живут в Киеве, Донецке, Москве. И те хотят быть на него похожими».

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Все комментарии
cska-62
cska-62 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
30 марта 2016 в 02:33
Только паразитировала там правящая братва... И ещё с населения три шкуры драла! Если убрать братву и их лакеев (проплаченных), то кроме западенцев остальные области давно бы вернулись домой... В Россию... Только за подобные умозаключения там и грохнуть могут... Бандеро[непечатное слово ]ократы...
Поц
Поц ответ Аvi-8 (раскрыть)
29 марта 2016 в 18:50
Именно так. Буки и ПЗРК наши, не скрываем.
А ты хотел, чтобы донецкие сидели на жoпе ровно и дали себя бандеровцам вздрючить? Ты просчитался. Помогали, помогаем и будем помогать ДНР и ЛНР. А то что ВСУ шахтеров не могут победить, так хохлы не вояки. Выращивание помидоров их природное назначение.
Поц
Поц ответ mondm (раскрыть)
29 марта 2016 в 18:46
Этих фейков с пленными хохлы по десятку в день могут наснимать. Достоверно подтвержденного нет ни одного.
Levadia
Levadia ответ Аvi-8 (раскрыть)
29 марта 2016 в 18:27
Вата?))
Вата у тебя в голове!А я цивилизованный человек,живущий в относительно цивилизованной стране.А вот Украина,к большому сожалению,превращается в какое-то Сомали или Афганистан,где кто сильнее,тот и правее.Страна дураков в балаклавах!
Аvi-8
Аvi-8 ответ Levadia (раскрыть)
29 марта 2016 в 18:16
Вата она и в Таллине вата ) Ты вроде в цивилизованной стране живешь, а рассуждаешь, как рядовой отморозок из российской глубинки )
owl_fake
owl_fake ответ Старый Пью (раскрыть)
29 марта 2016 в 15:07
Главное, что не моего авторства. Может и дурацкий, зато больно актуальный.
Levadia
Levadia ответ Аvi-8 (раскрыть)
29 марта 2016 в 12:33
Если бы у тебя,в голове была бы хоть толика серого вещества,то ты бы не писал бы такую чушь про пармезан и Гейропу!Для начала мог бы заглянуть в мой профиль,но у тебя же ума не хватило на это.)
Иди,скачи дальше!
arzamas
arzamas
29 марта 2016 в 12:04, ред.
Русские, украинцы и белорусы - это единый народ. И по языку, и по вере, и по общей истории, и по генам в конце концов. Это объективная реальность. Все остальное бла-бла-бла.
В этом правиле есть одно исключение - это галичане, которые болтаются как известный продукт в проруби между Польшей и Россией и мутят воду. В семье не без террибля.
Пройдет время, пыль уляжется, все встанет на свои места и Украина с Белоруссией вернутся в Россию и станут процветающими провинциями великой страны.
Хиромант
Хиромант
29 марта 2016 в 10:53
В Россию можно ехать нормальным, адекватным людям (футболистам, певцам, актерам, простым работягам и т.д.), кто хочет спокойно жить и работать, не бояться за себя и свою семью. А в НЕЗАЛЕЖНОЙ УКРАИНЕ скоро останутся одни МАЙДАНУТЫЕ правосеки, бендеровцы и прочая хренотень, во главе со своим нацистским руководством. И поверьте, они начнут жрать друг друга, как пауки в банке!
cska1948
cska1948
29 марта 2016 в 10:52
Интересно, а те миллионы украинцев, которые приезжают в Россию на заработки тоже предатели?
Chilahim
Chilahim
29 марта 2016 в 10:13
Золотые слова: "Футбол вне политики".
Alex12357
Alex12357 ответ Санчо Панса (раскрыть)
29 марта 2016 в 09:36
Полностью согласен!Украинец живет в Украине,а хохол -там где лучше!!!
Alex12357
Alex12357
29 марта 2016 в 09:35
ТЫ -раз!!!
lobsterdam
lobsterdam
29 марта 2016 в 09:26
сам живет, бывший спартаковец ныне тренер цска (может сам предатель клуба?), и других заманивает, на кой хрен они здесь нужны? Тоже мне, "братья" нашлись, по разуму с другой галактики.
Munutd
Munutd
29 марта 2016 в 07:03
Футбол=ФСБ?
Санчо Панса
Санчо Панса
29 марта 2016 в 06:28
Согласен с Виктором Савельевичем! Это бред) Виктор Онопко родился на Украине, Сергей Семак уроженец Незалежной и тоже можно сказать про Сергея Юрана и покойного Илью Цымбаларя! Причем Онопко и Юран это уроженцы Луганска. Но не суть! Они все родились в одной стране СССР и чуть позже были более чем заметными фигурами в составе сборной России. Но это все было задолго до холодной войны между Россией и Украиной....
denmig
denmig
29 марта 2016 в 05:54
Конечно! Онопконь же может быть таким!
kupryaev
kupryaev
29 марта 2016 в 03:59
ОнопкоВиктор " Он никого не предает, играя в футбол, и никого не убивает..." хорошо сказал
proezd2
proezd2
29 марта 2016 в 03:04
Бред.
tamerlan71
tamerlan71
29 марта 2016 в 02:35
и тут Онопко понесло
JuryLeko
JuryLeko
29 марта 2016 в 02:20
что "белики" нам братки - это да, но вот украинцы, большие сомнения, для меня лично сербы - большие братья чем украинцы))
морозз
морозз ответ Sem25 (раскрыть)
29 марта 2016 в 01:34
Привет дружище...это было всегда, только не в таких масштабах!
mondm
mondm ответ Поц (раскрыть)
29 марта 2016 в 00:55
Ну че ты глупости городишь то Поц ? Полно видео с пленными да и по Путин ТВ не раз показывали
Balbes77773
Balbes77773 ответ Jurij_Mar (раскрыть)
29 марта 2016 в 00:07
Сталкивают?может быть...но разбегаются для сталкивания украинцы САМИ!
Аvi-8
Аvi-8 ответ Levadia (раскрыть)
28 марта 2016 в 23:40
Смешной ты, тебе от недостатка пармезана Америка и Гейропа все еще враги номер один или уже кто то еще появился на горизонте? Макаревич не в счет, мелкая сошка, да и прокляли его уже на родине, не поддержал власть родненькую, редиска )
Аvi-8
Аvi-8 ответ Поц (раскрыть)
28 марта 2016 в 23:37
С Шахтерами, учителями и врачами, на танках, с пзрк и на буках. Стихийно возникшее восстание. Зачем мне тебе что то говорить, кацап, тебе все уже Киселев и ко рассказали, верь дальше.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 марта 2016 в 23:26
Может и братья........., но разве что СЕМИРОЮРОДНЫЕ.
Старый Пью
Старый Пью ответ owl_fake (раскрыть)
28 марта 2016 в 22:56
Онопко прав. А анекдот у тебя - дурацкий.
Sem25
Sem25 ответ морозз (раскрыть)
28 марта 2016 в 22:55
Привет, Саныч! Не все так просто. Видно, что ты в Союзные времена этого не замечал. Приходилось там бывать?
Старый Пью
Старый Пью ответ Аvi-8 (раскрыть)
28 марта 2016 в 22:52
А какие у тебя аргументы?
Это ты как запрограммированный.
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