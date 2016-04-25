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Окоре: «Я не отказывался играть за „Астон Виллу“»

25 апреля 2016, 09:31

Центрбек «Астон Виллы» Жорес Окоре заявил, что не отказывался играть за клуб. Ранее исполняющий обязанности главного тренера бирмингемцев Эрик Блэк посетовал на нежелание футболиста сидеть на скамейке запасных, а потом и вовсе играть за «Виллу», после чего Окоре был отстранен от команды.

«Я отказывался играть? Я был на скамейке во время матча с „Челси“ и в других играх. Почему же я тогда не отказывался сидеть в запасе? Понятно, что у этой ситуации другие причины, а не те, что назвал мистер Блэк», — пишет Окоре в своем «твиттере».

В этом сезоне Окоре провел 12 матчей в АПЛ

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КЭТиК
КЭТиК
25 апреля 2016 в 10:07
Должны же найти крайних. ОкореЖорес из их числа.
muza81
muza81
25 апреля 2016 в 09:37
а как тогда?? ОкореЖорес
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