Окоре: «Я не отказывался играть за „Астон Виллу“»

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25 апреля 2016, 09:31

Центрбек «Астон Виллы» заявил, что не отказывался играть за клуб. Ранее исполняющий обязанности главного тренера бирмингемцев посетовал на нежелание футболиста сидеть на скамейке запасных, а потом и вовсе играть за «Виллу», после чего Окоре был отстранен от команды.

«Я отказывался играть? Я был на скамейке во время матча с „Челси“ и в других играх. Почему же я тогда не отказывался сидеть в запасе? Понятно, что у этой ситуации другие причины, а не те, что назвал мистер Блэк», — пишет Окоре в своем «твиттере».