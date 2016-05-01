«Терек» — «Крылья Советов»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Крыльями Советов».
«Терек»: Городов, Родолфо, Плиев, Адилсон, Кен, Айссати, Семенов, Иванов, Рыбусь, Уциев, Митришев.
Запасные: Годзюр, Гудиев, Юхани, Кадыров, Пирис, Мохаммади, Мбенг, Кану, Уилкшир, Грозав, Лебеденко, Мирзов.
«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Родич, Померко, Симаейс, Яковлев, Молло, Яхович.
Запасные: Конюхов, Лобанцев, Ятченко, Садик, Чочиев, Бато, Брюно, Концедалов, Каленкович.
Христос Воскресе!!!
Христос Воскресе!!!