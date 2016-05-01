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«Терек» — «Крылья Советов»: стартовые составы

01 мая 2016, 16:27
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Крыльями Советов».

«Терек»: Городов, Родолфо, Плиев, Адилсон, Кен, Айссати, Семенов, Иванов, Рыбусь, Уциев, Митришев.
Запасные: Годзюр, Гудиев, Юхани, Кадыров, Пирис, Мохаммади, Мбенг, Кану, Уилкшир, Грозав, Лебеденко, Мирзов.

«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Родич, Померко, Симаейс, Яковлев, Молло, Яхович.
Запасные: Конюхов, Лобанцев, Ятченко, Садик, Чочиев, Бато, Брюно, Концедалов, Каленкович.

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Все комментарии
profangar
profangar
01 мая 2016 в 18:54
Терек присоединился к Ростову и Локомотиву. Молодцы. Так держать.
ТОС
ТОС
01 мая 2016 в 18:27
КС вперед!!!
Христос Воскресе!!!
x-x-x-x-x
x-x-x-x-x ответ Рыбус__Мацей95 (раскрыть)
01 мая 2016 в 17:54
На лайфтв
x-x-x-x-x
x-x-x-x-x
01 мая 2016 в 17:53
Терек вперед!!!!!
Рыбус__Мацей95
Рыбус__Мацей95
01 мая 2016 в 17:42
ГДЕ МОЖНО СМОТРЕТЬ МАТЧ?
Shafterhopf
Shafterhopf
01 мая 2016 в 17:30
Жаль терек далеко от зоны вылета
INGUSH
INGUSH
01 мая 2016 в 17:12
Только победа... ТЕРЕК!
R.R.R.
R.R.R.
01 мая 2016 в 16:52
Отлично, Уциева с возврашением....
profangar
profangar
01 мая 2016 в 16:37
Удачи Тереку!!! Тем более что Локомотив и Ростов проиграли.
Гость
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