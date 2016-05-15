«Манчестер Сити» не смог обыграть «Суонси», но почти оставил МЮ без Лиги чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Англии «Суонси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 1:1. С таким же счетом сыграли «Челси» и «Лестер».
Отрыв «Манчестер Сити» от идущего на пятом месте «Манчестер Юнайтед» составляет три очка. Однако МЮ нужно обыграть в отложенном матче «Борнмут» с разницей в 19 мячей, чтобы попасть в первую четверку и Лигу чемпионов на следующий сезон.
Суонси, стадион «Либерти»
«Суонси» — «Манчестер Сити» — 1:1 (1:1)
Голы: Айю 45 — Ихеаначо 5.
«Суонси»: Нордфельдт, Фернандес, Ранхель, Амат, Кингсли, Раутледж (Барроу 58), Фер, Корк, Бриттон, Айю, Монтеро (Гомис 83).
Главный тренер: Франческо Гвидолин.
«Манчестер Сити»: Харт, Санья, Клиши, Мангала, Отаменди, Хесус Навас, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Агуэро (Туре 90), Ихеаначо (Насри 72).
Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.
Предупреждения: Ихеаначо 41, Отаменди 45, Санья 67, Бриттон 74.
Судья: Дин (Англия).
За юмор лайк!
За юмор лайк!
Тренер «Л’Эмирна» дал подопечным задание забить как можно больше мячей в свои ворота в знак протеста против судейства в предыдущем матче, в котором «Л’Эмирн» «убили», поставив пенальти на последней минуте. Этот тренер – Зака Бе – в последствии был отлучен от футбола на три года.
Борнмут так же мог бы выразить свой протест против террористической угрозы, исходящей от Мансура, обломавшего сегодня многим болельщикам просмотр футбола
Тренер «Л’Эмирна» дал подопечным задание забить как можно больше мячей в свои ворота в знак протеста против судейства в предыдущем матче, в котором «Л’Эмирн» «убили», поставив пенальти на последней минуте. Этот тренер – Зака Бе – в последствии был отлучен от футбола на три года.
Борнмут так же мог бы выразить свой протест против террористической угрозы, исходящей от Мансура, обломавшего сегодня многим болельщикам просмотр футбола
Руни
20-0
Руни
20-0
Смотри как сегодня мои "ШПОРы" без стимула отгребли 5, а со стимулом можно было легко взять 10 и это от команды которая "вылетела" из Лиги.
19 вполне реально !!!
Смотри как сегодня мои "ШПОРы" без стимула отгребли 5, а со стимулом можно было легко взять 10 и это от команды которая "вылетела" из Лиги.
19 вполне реально !!!
Выиграли Кубок Лиги, дошли до полуфинала Лиги Чемпионов
И в отличие от МЮ, Челси и Ливерпуля не пролетели мимо Л/ч на следующий сезон
PS Ливерпуль может попасть еще в Л/ч через Лигу Европы
Выиграли Кубок Лиги, дошли до полуфинала Лиги Чемпионов
И в отличие от МЮ, Челси и Ливерпуля не пролетели мимо Л/ч на следующий сезон
PS Ливерпуль может попасть еще в Л/ч через Лигу Европы
он будет неизвестно каким после прихода Гвардиолы.
он будет неизвестно каким после прихода Гвардиолы.
Для нынешнего МЮ обыграть Борнмут с разницей +19 вполне реально,ещё поборются))))
Для нынешнего МЮ обыграть Борнмут с разницей +19 вполне реально,ещё поборются))))
1- в первые 10 мин,тренер Борнмута меняет 3 футболистов,а на 11 мин,вратарь получает трамву
2- предлогают 10млн фунтов за проигрыш
3-4 футболиста получают красные карточки на минуте 15
1- в первые 10 мин,тренер Борнмута меняет 3 футболистов,а на 11 мин,вратарь получает трамву
2- предлогают 10млн фунтов за проигрыш
3-4 футболиста получают красные карточки на минуте 15