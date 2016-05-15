«Манчестер Сити» не смог обыграть «Суонси», но почти оставил МЮ без Лиги чемпионов

1463327748

15 мая 2016, 18:55

В матче 38-го тура чемпионата Англии «Суонси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 1:1. С таким же счетом сыграли «Челси» и «Лестер».

Отрыв «Манчестер Сити» от идущего на пятом месте «Манчестер Юнайтед» составляет три очка. Однако МЮ нужно обыграть в отложенном матче «Борнмут» с разницей в 19 мячей, чтобы попасть в первую четверку и Лигу чемпионов на следующий сезон.

Суонси, стадион «Либерти»

«Суонси» — «Манчестер Сити» — 1:1 (1:1)

Голы: Айю 45 — Ихеаначо 5.

«Суонси»: Нордфельдт, Фернандес, Ранхель, Амат, Кингсли, Раутледж (Барроу 58), Фер, Корк, Бриттон, Айю, Монтеро (Гомис 83).

Главный тренер: Франческо Гвидолин.

«Манчестер Сити»: Харт, Санья, Клиши, Мангала, Отаменди, Хесус Навас, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Агуэро (Туре 90), Ихеаначо (Насри 72).

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

Предупреждения: Ихеаначо 41, Отаменди 45, Санья 67, Бриттон 74.

Судья: Дин (Англия).