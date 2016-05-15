ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2015/2016

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Суонси», но почти оставил МЮ без Лиги чемпионов

15 мая 2016, 18:55
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 38-го тура чемпионата Англии «Суонси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 1:1. С таким же счетом сыграли «Челси» и «Лестер».

Отрыв «Манчестер Сити» от идущего на пятом месте «Манчестер Юнайтед» составляет три очка. Однако МЮ нужно обыграть в отложенном матче «Борнмут» с разницей в 19 мячей, чтобы попасть в первую четверку и Лигу чемпионов на следующий сезон.

Суонси, стадион «Либерти»

«Суонси» — «Манчестер Сити» — 1:1 (1:1)
Голы: Айю 45 — Ихеаначо 5.

«Суонси»: Нордфельдт, Фернандес, Ранхель, Амат, Кингсли, Раутледж (Барроу 58), Фер, Корк, Бриттон, Айю, Монтеро (Гомис 83).
Главный тренер: Франческо Гвидолин.

«Манчестер Сити»: Харт, Санья, Клиши, Мангала, Отаменди, Хесус Навас, Фернандиньо, Фернандо, Де Брюйне, Агуэро (Туре 90), Ихеаначо (Насри 72).
Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

Предупреждения: Ихеаначо 41, Отаменди 45, Санья 67, Бриттон 74. 

Судья: Дин (Англия).

Все новости
Источник: soccer.ru
Терри получил тренерскую лицензию категории Pro
23 июня ФотоКомментарии3
Поражения Украины, Финляндии и России вывели в плей-офф Евро пять сборных
22 июня Комментарии13
Гётце встретился с Клоппом в Испании
19 июня ФотоКомментарии4
Серхио Рамос заплакал во время прощальной пресс-конференции в «Реале»
17 июня ВидеоКомментарии15
Эриксен заказал себе пиццу в больницу
15 июня Комментарии6
ОфициальноМатч Дания — Финляндия прерван из-за неотложной медицинской ситуации
12 июня Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера
16 мая 2016 в 12:57
Да ладно,подумаешь,какому-то Борнмуту 19 голов забить,Ван Гал и не такие задачи решал,для него это как раз плюнуть)
azkan
azkan ответ удар через себя (раскрыть)
16 мая 2016 в 10:46
:))) В первый раз в жизни вышли и теперь "МС как минимум полуфиналисты"
За юмор лайк!
AshleyRose
AshleyRose
16 мая 2016 в 09:49
Забьют мячей 5-6 на волевых, и ван [кю] будет до следующего сезона втирать о своей философии мол писечки не хватило
nahan
nahan
16 мая 2016 в 06:44
19 мячей с философией Ван Гаала им не забить...
Марклар
Марклар
16 мая 2016 в 06:29
На 99,9 % оставил без ЛЧ
Бригант 669
Бригант 669
16 мая 2016 в 00:07
19 мечей?? ой легко, в африке и 40 отыгрывают))
Dimice
Dimice
16 мая 2016 в 00:02, ред.
Встреча в мини-турнире, определявшем чемпиона Мадагаскара-2002 является рекордной по количеству мячей, забитой в одной игре – и этот рекорд официально занесен в Кингу рекордов Гинесса. Заслуги «Адемы», ставшей в том году чемпионом Мадагаскара, в таком разгроме немного – футболисты этой команды просто стояли и смотрели, как их оппоненты один за другим загоняют мяч в свои ворота. Когда прозвучал финальный свисток, на табло высвечивался счёт 149:0
Тренер «Л’Эмирна» дал подопечным задание забить как можно больше мячей в свои ворота в знак протеста против судейства в предыдущем матче, в котором «Л’Эмирн» «убили», поставив пенальти на последней минуте. Этот тренер – Зака Бе – в последствии был отлучен от футбола на три года.

Борнмут так же мог бы выразить свой протест против террористической угрозы, исходящей от Мансура, обломавшего сегодня многим болельщикам просмотр футбола
Apsny
Apsny
15 мая 2016 в 23:57
А вдруг)
frozen
frozen ответ Фернандо Алонсо (раскрыть)
15 мая 2016 в 23:20
Им надо бояться ФК "Ростов" )
_ManKUN_
_ManKUN_ ответ Igo0rek (раскрыть)
15 мая 2016 в 23:09
Не знаю, когда глорики маншити поумнеют
vastudio
vastudio
15 мая 2016 в 23:00
Нужно искать Старика Хотабыча, тот мог штанги двигать куда надо))
vastudio
vastudio ответ Vector (раскрыть)
15 мая 2016 в 22:51
95 минута 20-2))))
TheDDS
TheDDS ответ Vector (раскрыть)
15 мая 2016 в 22:35
И гол не засчитывается =))
TheDDS
TheDDS
15 мая 2016 в 22:35
Всего-то 19 мячей надо забить. Судя по понтом жи сета и прочим, мю спокойно это сделает =)
112910415
112910415
15 мая 2016 в 22:20
судьба
Vector
Vector
15 мая 2016 в 21:56
89 минута
Руни
20-0
sihafazatron
sihafazatron ответ mphuZ (раскрыть)
15 мая 2016 в 21:54
состав хуже не станет-это точно
sihafazatron
sihafazatron ответ Алибек25 (раскрыть)
15 мая 2016 в 21:52
даже при этом мю будет тупо катать мяч и максимум забьет 3
sparxx
sparxx ответ DJIIN (раскрыть)
15 мая 2016 в 21:34
На надо никого стимулировать !
Смотри как сегодня мои "ШПОРы" без стимула отгребли 5, а со стимулом можно было легко взять 10 и это от команды которая "вылетела" из Лиги.
19 вполне реально !!!
AC M1lan
AC M1lan ответ Igo0rek (раскрыть)
15 мая 2016 в 21:30
Почему провал?
Выиграли Кубок Лиги, дошли до полуфинала Лиги Чемпионов
И в отличие от МЮ, Челси и Ливерпуля не пролетели мимо Л/ч на следующий сезон

PS Ливерпуль может попасть еще в Л/ч через Лигу Европы
mphuZ
mphuZ ответ Радар (раскрыть)
15 мая 2016 в 21:30
какой состав ?
он будет неизвестно каким после прихода Гвардиолы.
Bayern_and_LAL_fan
Bayern_and_LAL_fan
15 мая 2016 в 21:20
Почти лишили горожане МЮ ЛЧ)))))
Для нынешнего МЮ обыграть Борнмут с разницей +19 вполне реально,ещё поборются))))
DJIIN
DJIIN
15 мая 2016 в 21:18
19 мячей !! Может Борнмут прастимулировать !
SanitarForest
SanitarForest
15 мая 2016 в 21:09
ван Гал:"Мы еще продолжаем бороться за ЛЧ,мало кто может этим похвастать"
lobsterdam
lobsterdam
15 мая 2016 в 21:08
ихеначо забил со 100% офса
nnb199O
nnb199O
15 мая 2016 в 20:44
Более достойный клуб прошел, а мю в ле пошумеет )
Алибек25
Алибек25
15 мая 2016 в 20:36
с разницей +19))))))), варианты
1- в первые 10 мин,тренер Борнмута меняет 3 футболистов,а на 11 мин,вратарь получает трамву
2- предлогают 10млн фунтов за проигрыш
3-4 футболиста получают красные карточки на минуте 15
Agro1987
Agro1987
15 мая 2016 в 20:31
Почему в Англии сначала идёт разница мячей, а уже потом личные встречи? Странно всё это. В России вообще количество побед. Мне кажется если футбол играется под эгидой ФИФА и УЕФА, то правила во всех турнирах и во всех странах должны быть абсолютно одинаковыми! По моему это будет правильно, а не так как захотели и сделали как им удобно
Igo0rek
Igo0rek ответ _ManKUN_ (раскрыть)
15 мая 2016 в 20:29
Когда уже школота поумнеет?
Igo0rek
Igo0rek
15 мая 2016 в 20:28
Сезон - провал...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100