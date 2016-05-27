Озил раздумывает над предложениями «Баварии» и «Барселоны»

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27 мая 2016, 13:33

Полузащитник «Арсенала» может продолжить карьеру в «Баварии» либо «Барселоне».

Сообщается, что хавбек имеет предложения от мюнхенского и каталонского клубов и серьезно задумывается о переходе в один из них.

Напомним, что «Арсенал» готов предложить Озилу новый контракт на улучшенных условиях.