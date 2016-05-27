Озил раздумывает над предложениями «Баварии» и «Барселоны»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Баварии» либо «Барселоне».
Сообщается, что хавбек имеет предложения от мюнхенского и каталонского клубов и серьезно задумывается о переходе в один из них.
Напомним, что «Арсенал» готов предложить Озилу новый контракт на улучшенных условиях.
Иньеста в этом сезоне ниже чем тройка Месси, Бускетс, Маскерано.
И Иньеста и Ракитич сыграли в этом году ниже своих возможностей. Сравни с прошлым сезоном и увидишь.
Иньеста в этом сезоне ниже чем тройка Месси, Бускетс, Маскерано.
И Иньеста и Ракитич сыграли в этом году ниже своих возможностей. Сравни с прошлым сезоном и увидишь.