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Озил раздумывает над предложениями «Баварии» и «Барселоны»

27 мая 2016, 13:33

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Баварии» либо «Барселоне».

Сообщается, что хавбек имеет предложения от мюнхенского и каталонского клубов и серьезно задумывается о переходе в один из них.

Напомним, что «Арсенал» готов предложить Озилу новый контракт на улучшенных условиях.

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Все комментарии
FENNNNN
FENNNNN
29 мая 2016 в 13:14
Лучший плеймекер мира. В Баварии ему не нужно будет сыгрываться.
Murad0202
Murad0202 ответ Robert Surcouf 86 (раскрыть)
28 мая 2016 в 15:32
Я тоже стараюсь когда пишу с компа. А с телефона бывает не охото заново все перечитывать и исправлять, т.к. не удобно, да и инет тормозит. Ладно, извини.
Die Roten
Die Roten
28 мая 2016 в 11:28
неужели бавария делала предложение озилу
Mr Siberian
Mr Siberian
28 мая 2016 в 08:40
Soccer как всегда отжигает.
Robert Surcouf 86
Robert Surcouf 86 ответ Murad0202 (раскрыть)
28 мая 2016 в 07:37
Признак школоты-это писать без грамотно.К сведению:школу я закончил в 2003.Хотя как закончил,мне ставили сдачу экзаменов за то,что я просто присутствовал на них.Но даже не смотря на это,я пытаюсь писать грамотно на своём родном языке,в отличии от школоты!
Шмавон
Шмавон ответ TheDDS (раскрыть)
28 мая 2016 в 07:36
зачем барсе еще нап
Never say never
Never say never ответ Jessperknut (раскрыть)
27 мая 2016 в 21:39
Ошибалась твая мама кагда раздвигала ноги
Murad0202
Murad0202 ответ Artuom (раскрыть)
27 мая 2016 в 21:24
Ну я не о об одном отдельно взятом сезоне или турнире, а в карьере вообще. Лучший ассистент из действующих игроков в мире - Месси, Озил - второй заметно отставая.
Murad0202
Murad0202 ответ spartach091 (комментарий удален) (раскрыть)
27 мая 2016 в 21:21
Нет, в отличии от тебя болелы Барсы знают, что Месси не только лучший ассистент в истории Примеры, но и лучший ассистент из всех ныне играющих игроков в мире и Озила в том числе.
RUONE
RUONE
27 мая 2016 в 21:16
в баварию возможно, жаль конечно, венгер лидеров удержать не сможет
Murad0202
Murad0202 ответ Robert Surcouf 86 (раскрыть)
27 мая 2016 в 21:16
Признак школоты придираться к словам и ошибкам. Суть не в том - считаю я их молодыми или нет, а в том, что в Барсе есть кому играть на этой позиции. А из этого предложения что написал, просто исправь Турана на Туран и убери слово "другая" -будет все понятно
ermak6848
ermak6848
27 мая 2016 в 20:21
Хороший футболист
Belars
Belars ответ Bavaria_M (комментарий удален) (раскрыть)
27 мая 2016 в 20:19
То есть немцы ничего не смыслят в футболе, если турка выбирают лучшим игроком Германии?
novaka1n
novaka1n
27 мая 2016 в 19:45
надеюсь, что только слухи. трудно будет арсеналу найти ему достойную замену.
Kavaro
Kavaro
27 мая 2016 в 18:50
Если перейдёт в Барсу, Арсеналу придётся заплатить 30% от стоимасти Реалу. Так что им выгодно продать его в Баварию.
Robert Surcouf 86
Robert Surcouf 86 ответ Murad0202 (раскрыть)
27 мая 2016 в 18:37
"Турана, Ракитич, Иньеста и другая молодежь - есть кому играть на этом месте у Барсы."-сам-то понял,что написал?Т.е. Турана(29 лет),Ракитича(28 лет) и Иньесту(32 года) ты считаешь молодыми игроками?
Estiva
Estiva
27 мая 2016 в 18:35
Баварии Алексис больше нужен имхо
pensionerka
pensionerka
27 мая 2016 в 18:33
Зачем нужен этот пучеглазый пешеход.
JonSnow
JonSnow
27 мая 2016 в 18:17
функции Озила поделили Месси и Иньеста, не нужен
Apsny
Apsny
27 мая 2016 в 18:13
Не стоит, лучше неизвестных, но не ленивых.
Cympak-05
Cympak-05 ответ TheDDS (раскрыть)
27 мая 2016 в 17:51, ред.
Усилять полузащиту будут. Но дешевыми. Суарес скорее всего. И возможно ещё один который и в нап и полузащите сможет сыграть.
TheDDS
TheDDS ответ yrasikos22 (раскрыть)
27 мая 2016 в 17:11
Пиара больше это у ранальды, который весь год против топов был не заметен
TheDDS
TheDDS
27 мая 2016 в 17:02
В Барсу точно не перейдет. Дорогой, да и усилять полузащиту в это лето Барса не станет, есть кому играть. А вот усилять защиту, и брать нападающего ей очень нужно.
barcelonistas
barcelonistas
27 мая 2016 в 16:31
Не понимаю скептицизма в адрес уровня Озила. Считаю одним из лучших игроков мира, самый топ. Возможно, лучший распасовщик на данный момент.
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10 ответ Artuom (раскрыть)
27 мая 2016 в 16:27
Соглашусь за исключением слов об Иньесте.. Он держал свой высокий уровень, вот тут как раз тот случай, когда команда не поддержала)
Artuom
Artuom ответ 10-Lil KyAs-10 (раскрыть)
27 мая 2016 в 16:21
А Месси где-то рядом с Маскерано, Иньестой, Бускетсом среди лучших)...
Иньеста в этом сезоне ниже чем тройка Месси, Бускетс, Маскерано.
И Иньеста и Ракитич сыграли в этом году ниже своих возможностей. Сравни с прошлым сезоном и увидишь.
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10 ответ Artuom (раскрыть)
27 мая 2016 в 16:10
У Барсы?) Лучшим в сезоне был Суарес, не только в Барселоне, да и вообще) Но лучшим он был, в том числе, благодаря Месси.. А Месси где-то рядом с Маскерано, Иньестой, Бускетсом среди лучших)
Санчо Панса
Санчо Панса
27 мая 2016 в 16:08
Учитывая его мадридское прошлое, в Барселону он точно не пойдет! А вот в Баварии Мюнхен я был бы рад его видеть в будущем) Если все таки покинет стан баварцев Марио Гетце, то Месут будет отличной ему заменой. Но Арсенал Озила так просто не отпустит! Торговаться до последнего будут за него.
Artuom
Artuom ответ 10-Lil KyAs-10 (раскрыть)
27 мая 2016 в 16:06
Да да да, ну а как же))) Месси Месси. Ты еще напиши что Месси был лучшим в этом сезоне))
Ruslan3132
Ruslan3132
27 мая 2016 в 16:05
Если в Барсу пойдет, там какой то пункт активизируется, Арсенал Реалу еще денег должен будет отстегнуть. А так Озил конечно хороший футболист.
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