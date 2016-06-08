Агент: «Петреску подпишет с „Кубанью“ двухлетний контракт»

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08 июня 2016, 20:26

Николай Пырнэу — агент румынского специалиста , рассказал о том, что последний подпишет контракт с «Кубанью» в ближайшее воскресенье:

«Мы все решили, в пятницу Петреску забирает визу в Бухаресте и летит в Краснодар. В воскресенье уже будет подписан контракт сроком на два года. Главной задачей тренера будет, конечно, возврат команды в Премьер-Лигу».

Напомним, что Петреску уже имеет опыт вывода команды в Премьер-Лигу: возглавив «Кубань» в 2010 году, тренер сходу вывел краснодарский клуб в элитный дивизион российского футбола.