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Агент: «Петреску подпишет с „Кубанью“ двухлетний контракт»

08 июня 2016, 20:26

Николай Пырнэу — агент румынского специалиста Дана Петреску, рассказал о том, что последний подпишет контракт с «Кубанью» в ближайшее воскресенье:

«Мы все решили, в пятницу Петреску забирает визу в Бухаресте и летит в Краснодар. В воскресенье уже будет подписан контракт сроком на два года. Главной задачей тренера будет, конечно, возврат команды в Премьер-Лигу».

Напомним, что Петреску уже имеет опыт вывода команды в Премьер-Лигу: возглавив «Кубань» в 2010 году, тренер сходу вывел краснодарский клуб в элитный дивизион российского футбола.

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Все комментарии
Чаудда
Чаудда
09 июня 2016 в 11:06
Кубань лучше будет в РФПЛ , чем всякие искуственные новоделы ,типа уфы и мордовии !
Санчо Панса
Санчо Панса
09 июня 2016 в 08:36
Да хватит уже мусолить эту тему! Одно по одному.. Просто скажите, когда Дан окончательно станет главным тренером Кубани. Тогда можно будет поздравить его с назначением)
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июня 2016 в 23:28
За два года трудно научиться петь хорошо и играть на гитаре! Ансамбль может не получится за такой короткий срок!!!
gorets004
gorets004
08 июня 2016 в 21:46
Ждем Кубань в вышке ,интересная коианда,с цыганом тем более.
niker_666
niker_666 ответ Sully (комментарий удален) (раскрыть)
08 июня 2016 в 21:44, ред.
да, а какая разница?
Jurij_Mar
Jurij_Mar
08 июня 2016 в 21:33
Не тренеров менять надо,а руководство.
Павел Амурский
Павел Амурский
08 июня 2016 в 20:52
Петреску_Дан не вытащит Кубань.
Caniggia
Caniggia
08 июня 2016 в 20:46
Петреску_Дан поднял Кубань, но во 2-й раз это будет сделать проблематично при таком отношении к команде.
mavrid05
mavrid05
08 июня 2016 в 20:38
а Симеоне подписал контракт с Анжи)
SanitarForest
SanitarForest
08 июня 2016 в 20:33
нам нужно больше болгаров!
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