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Агент Жиру: «Мы не вели никаких переговоров с „Наполи“»

18 июля 2016, 21:37

Майкл Мануэлло, агент нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, настаивает, что он и его клиент не общались с «Наполи» по поводу возможного перехода француза в стан «партенопейцев». Ранее СМИ утверждали, что Жиру и 60 млн евро уедут в «Наполи», а в Лондон отправится Гонсало Игуаин.

«Все, что я читал о Жиру, не соответствует действительности. Если „Арсенал“ захочет продать Оливье, мы узнаем об этом. Но на данный момент он игрок „канониров“, и мы не рассматриваем возможность смены клуба. Я хочу это подчеркнуть.

Я не знаю, откуда берутся все эти слухи, мы не вели никаких переговоров с „Наполи“, и кроме меня нет людей, которые могли бы что-то решать о трансфере Оливье». 

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Все комментарии
Mr Siberian
Mr Siberian
19 июля 2016 в 12:53
Конечно не вели, какой пока в этом смысл. Не нужно заранее делить шкуру ещё не убитого медведя.
666roza777
666roza777
18 июля 2016 в 23:34
Очень жаль!
Oleg HAV
Oleg HAV
18 июля 2016 в 23:17
Пора продавать Жиру.
Евгений Кузмичёв
Евгений Кузмичёв
18 июля 2016 в 22:24
Пока Венгер в Арсенале Жиру никуда не уйдет...
Vizor
Vizor
18 июля 2016 в 21:51
Конечно не вели. Куда ж он от Арсена денется. В лучшем случае к нему Икарди подтянется
вхсо 111
вхсо 111
18 июля 2016 в 21:48
Неплохо бы, сплавить салат за 60 млн фунтов! Хоть куда.))
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
18 июля 2016 в 21:46
Вечнозеленое дерево не может сказать само и нужен агент
sihafazatron
sihafazatron
18 июля 2016 в 21:42
Арсен: "салат, вот тебе 60 лямов, вали в неаполь и отправь сюда игуаина"
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