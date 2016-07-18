Агент Жиру: «Мы не вели никаких переговоров с „Наполи“»

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18 июля 2016, 21:37

Майкл Мануэлло, агент нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, настаивает, что он и его клиент не общались с «Наполи» по поводу возможного перехода француза в стан «партенопейцев». Ранее СМИ утверждали, что Жиру и 60 млн евро уедут в «Наполи», а в Лондон отправится Гонсало Игуаин.

«Все, что я читал о Жиру, не соответствует действительности. Если „Арсенал“ захочет продать Оливье, мы узнаем об этом. Но на данный момент он игрок „канониров“, и мы не рассматриваем возможность смены клуба. Я хочу это подчеркнуть.

Я не знаю, откуда берутся все эти слухи, мы не вели никаких переговоров с „Наполи“, и кроме меня нет людей, которые могли бы что-то решать о трансфере Оливье».