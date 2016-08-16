Петреску покинет пост главного тренера «Кубани»

Боссы «Кубани» решили отправить главного тренера команды Дана Петреску в отставку.
Сообщается, что до конца недели клуб объявит имя его преемника.
По информации источника, «Кубань» рассматривает кандидатуры Юрия Газзаева, Александра Побегалова и Александра Бородюка.
Напомним, что румынский специалист возглавил краснодарский клуб лишь два месяца назад, однако слабые результаты команды, судя по всему, вынуждают руководство принять меры.
Чтобы потом уволить с треском?
Чтобы потом уволить с треском?
Чему удивляться, если у нас и в РПЛ команды самоликвидируются или страдают из-за финансов (Торпедо, фк Москва, Сатурн, Томь, Ростов...).
РФС важнее заявить клубы на первенство, чтобы денежка капала от спонсоров - а до внутренних дел клубов никому нет дела.
В Кубани априори мутные схемы проворачиваются, даже вникать не следует. Не сомневаюсь, что при заключении контракта с Петреску добрая половина средств ушла на агентские и подъемные. А учитывая, что это бюджетные деньги - все встает на свои места.
Чему удивляться, если у нас и в РПЛ команды самоликвидируются или страдают из-за финансов (Торпедо, фк Москва, Сатурн, Томь, Ростов...).
РФС важнее заявить клубы на первенство, чтобы денежка капала от спонсоров - а до внутренних дел клубов никому нет дела.
В Кубани априори мутные схемы проворачиваются, даже вникать не следует. Не сомневаюсь, что при заключении контракта с Петреску добрая половина средств ушла на агентские и подъемные. А учитывая, что это бюджетные деньги - все встает на свои места.
Вопрос к Петреску. Он не понимал куда идет? Не знал, что у Кубани постоянные судебные тяжбы с тренерами и игроками?
Я вообще отказываюсь понимать происходящее. Ладно бы в РФПЛ, но это в ФНЛ происходит!
Вопрос к Петреску. Он не понимал куда идет? Не знал, что у Кубани постоянные судебные тяжбы с тренерами и игроками?
Я вообще отказываюсь понимать происходящее. Ладно бы в РФПЛ, но это в ФНЛ происходит!
Жаль болельщиков команды, которые терпят все эти подставы с тренерами и акционерами..
Жаль болельщиков команды, которые терпят все эти подставы с тренерами и акционерами..