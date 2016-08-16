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Петреску покинет пост главного тренера «Кубани»

16 августа 2016, 17:17

Боссы «Кубани» решили отправить главного тренера команды Дана Петреску в отставку.

Сообщается, что до конца недели клуб объявит имя его преемника.

По информации источника, «Кубань» рассматривает кандидатуры Юрия ГаззаеваАлександра Побегалова и Александра Бородюка.

Напомним, что румынский специалист возглавил краснодарский клуб лишь два месяца назад, однако слабые результаты команды, судя по всему, вынуждают руководство принять меры.

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Все комментарии
Salladin
Salladin
22 августа 2016 в 21:30
Кубань хороший клуб, традиции, характер есть у клуба, нужен тренер высокого уровня из России. Клуб должен вернуться в РФПЛ.
val060581
val060581
18 августа 2016 в 10:27
Юрий Газзаев?? мдааа....альтернатива. а смысл??в высшую лигу в этом году уже не вернуться в любом случае. Быстро только кошки родятся. Ну если только вы не Динамо
muntian
muntian
17 августа 2016 в 15:56
увы
bertoshas
bertoshas
17 августа 2016 в 09:01
Кубань становится предсказуемой.... А ведь недавно были успехи при Гончаренко!
ДАША Д
ДАША Д
17 августа 2016 в 07:34
Ни один нормальный тренер в Кубань не пойдет, только от безысходности.
Jack Ohio
Jack Ohio
17 августа 2016 в 07:17
А почему румына считают классным тренером ? Кто мне обьяснит ?
нечитайло
нечитайло
17 августа 2016 в 05:44
Крутяк
Гус Пойет
Гус Пойет
17 августа 2016 в 04:59
Скоренько румына попёрли
sergey610
sergey610
17 августа 2016 в 02:07
Грустно.
drug01
drug01
16 августа 2016 в 23:27
Что то быстро приняли решение.....
Деникин_А
Деникин_А
16 августа 2016 в 21:53
Петреску не подозревал, что нельзя будет набирать новых игроков. Этим решением КУбань убили. Тут никакие Бердыевы и Моуриньи не помогут
mat73
mat73
16 августа 2016 в 21:20
Еще бы! Кубань на последнем месте! И где? в ФНЛ!!! Ужас...
EAGinLE
EAGinLE
16 августа 2016 в 20:43
Кубань все ниже .
112910415
112910415
16 августа 2016 в 20:34
опять всех насмешили
Фиорито
Фиорито
16 августа 2016 в 20:30
Надо было брать не мамалыгу, а бондюэль , бульбу или, на худой конец, цыбулю))
nahan
nahan
16 августа 2016 в 20:01
Дважды в одну реку не войдещь...
radist_21
radist_21
16 августа 2016 в 19:56
А вы,друзья,как не садитесь,все в футболисты не годитесь.А Беленов MVP тура,так,между прочим!
Дед Мазая
Дед Мазая
16 августа 2016 в 19:17
Руководство Кубани просто прелесть...)
sir_Alex
sir_Alex
16 августа 2016 в 19:11
Деньжат хоть перепало?)
drug01
drug01
16 августа 2016 в 19:03
Быстро раскусили! Теперь платите гонорар!
Санчо Панса
Санчо Панса
16 августа 2016 в 18:59
Вот тебе и пришел спаситель в Кубань! А ведь правду говорят, что в одну реку дважды не входят... Жаль, что у него не получилось в краснодарскому клубе.
Tostao
Tostao
16 августа 2016 в 18:52
Зачем же звали вы Петреску,
Чтобы потом уволить с треском?
Tostao
Tostao
16 августа 2016 в 18:47
Попетрескали и избавились

Sem25
Sem25 ответ нoГГано (раскрыть)
16 августа 2016 в 18:47
Вот это и странно. Ведь не было у нас тогда больших денег в клубе. А когда они появились, совсем другие люди тренировать стали.
Caniggia
Caniggia
16 августа 2016 в 18:33
На фиг вообще этого дорогущего физрука брали авантюристы?
нoГГано
нoГГано
16 августа 2016 в 18:23
Помнится мне как Петреску чуть ли не на руках носили за его успех в Кубани, потом погнался за длинным рублем в Динамо...
makkie
makkie ответ Sem25 (раскрыть)
16 августа 2016 в 18:17
Семен, привет!

Чему удивляться, если у нас и в РПЛ команды самоликвидируются или страдают из-за финансов (Торпедо, фк Москва, Сатурн, Томь, Ростов...).
РФС важнее заявить клубы на первенство, чтобы денежка капала от спонсоров - а до внутренних дел клубов никому нет дела.

В Кубани априори мутные схемы проворачиваются, даже вникать не следует. Не сомневаюсь, что при заключении контракта с Петреску добрая половина средств ушла на агентские и подъемные. А учитывая, что это бюджетные деньги - все встает на свои места.
ermak6848
ermak6848
16 августа 2016 в 18:09
тренера подыскать когда клуб в глубоком ауте весьма сложно...
Sem25
Sem25 ответ makkie (раскрыть)
16 августа 2016 в 18:05
Привет, Макс. А у меня вопрос к РФС. Как они проверяют и лицензируют клубы? Но неужели не видят, что клуб, у которого перманентные проблемы с финансами, подписывает такого дорогого специалиста?
Вопрос к Петреску. Он не понимал куда идет? Не знал, что у Кубани постоянные судебные тяжбы с тренерами и игроками?
Я вообще отказываюсь понимать происходящее. Ладно бы в РФПЛ, но это в ФНЛ происходит!
makkie
makkie
16 августа 2016 в 17:58
Да они там в Кубани совсем с ума сходят что ли?
Жаль болельщиков команды, которые терпят все эти подставы с тренерами и акционерами..
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