Петреску покинет пост главного тренера «Кубани»

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16 августа 2016, 17:17

Боссы «Кубани» решили отправить главного тренера команды в отставку.

Сообщается, что до конца недели клуб объявит имя его преемника.

По информации источника, «Кубань» рассматривает кандидатуры Юрия Газзаева, Александра Побегалова и Александра Бородюка.

Напомним, что румынский специалист возглавил краснодарский клуб лишь два месяца назад, однако слабые результаты команды, судя по всему, вынуждают руководство принять меры.