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В РФС объяснили, почему «дело Слуцкого» до сих пор не рассмотрено

07 сентября 2016, 13:14

Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал, почему так называемое «дело Слуцкого» до сих пор не рассмотрено.

«Почему до сих пор комитет не рассмотрел „дело Слуцкого“? Думаю, это связано в первую очередь с ситуацией вокруг нашей паралимпийской сборной, которую не допускают к Играм-2016. Глава комитета Владимир Лукин с головой занят этой проблемой».

Напомним, 12 июля арбитры РФПЛ обратились к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой дать указание Комитету по этике рассмотреть высказывания главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в адрес судей. Тренер «армейцев» в программе одного из телеканалов, вышедшей в эфир в первой декаде июня, заявил:

«Говорят, я побил судью, когда тренировал 12-летних мальчишек? Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе. Что мне сделал этот арбитр? Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому подумал: „Дай-ка двину ему“. А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек — арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо».

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 сентября 2016 в 20:33
Да я тоже уважаю кто себя критикует! Но Вы почему то не спешите ))
KAFA2525
KAFA2525
09 сентября 2016 в 00:59
…Мнимый герой… врёт, как всегда, лёня-шницель…
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Nikola45 (раскрыть)
08 сентября 2016 в 18:27
Самокритично!!! Уважаю!!!
fanatcska94
fanatcska94
08 сентября 2016 в 13:20
Какой же жестокий дядька этот Слуцкий. Агитирует бить судей, а тем видимо настолько страшно, что они решили сразу же и на корню пресечь будущие нападки. Ну а что, правильно сделали. Говорят, а Слуцкого уже давно собрана банда из известных тренеров, которые по всей Европе совершают организованные нападения на судей и членов их семьи.
В Тюрьму Слуцкого! Скажем нет террору и насилию!
Nikola45
Nikola45 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 сентября 2016 в 11:48
Да нет я бы хотел что бы получил тот кто заслуживает это звание! На поле а не в кабинете!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Nikola45 (раскрыть)
07 сентября 2016 в 21:16
А ты хотел , чтоб Боаш лучшим стал .....и это с бронзовой медалькой то???
Nikola45
Nikola45
07 сентября 2016 в 21:08
Чего не понятного? )) Женя для своей команды в кабинетах все что угодно сделает! Если уж Леня лучшим тренером стал ! )) То это точно с рук сойдет
нечитайло
нечитайло
07 сентября 2016 в 19:45
Бесятся
Санчо Панса
Санчо Панса
07 сентября 2016 в 19:19
И не удивительно! А за что наказывать Леонида Викторовича? Он это сказал в шутку, причем ребенку) Видать у кого то с чувством юмора большие проблемы или некоторые воспринимают все слишком близко к сердцу!
Vector
Vector
07 сентября 2016 в 19:15
Вам там скандалов не хватает?? Изберите Газзаева что ли...
mitrofanych
mitrofanych ответ Ilya_1953 (раскрыть)
07 сентября 2016 в 17:50
Вы имейте ввиду, что подавляющее большинство судей - сильные спортсмены и многим могут навалять сами. А если не наваляют, то убегут. Поэтому Ваши бравые высказывания давайте сразу к судьям по боевым видам и, когда выйдете из больницы, тогда посмотрим изменятся взгляды или нет.
mat73
mat73
07 сентября 2016 в 17:30
Он тогда пьяный был наверное))
ДСА
ДСА
07 сентября 2016 в 17:17
Дело было в КВН....
Qranat
Qranat
07 сентября 2016 в 17:09
Это уже и не смешно, поскольку другого ожидать от гинеровских в исполкоме и РФС, просто глупо. Клоуны... все ведь понимают, что дана команда вновь замылить хамство Слуцкого, как и ранее, оскорбления Гинером арбитров, тренеров и игроков других команд. Мутко дрожит в коленках перед выборами в РФС, боясь ресурса гинеровского. НИКОГДА в нашем футболе не будет порядка. Тренеров "Ростова", "Крыльев" или АНЖи" уже бы 10 раз успели дисквалифицировать за эти 4 месяца бесконечных поисков причин к не рассмотрению оборзевших адм. ресурсников.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
07 сентября 2016 в 16:46
Привлечь надо.Распоясался ...сначала слова,потом до шпицрутенов дойдёт.
Krokodilchenko
Krokodilchenko
07 сентября 2016 в 16:22
одного толстого тупо го тренера,
который провалился на евро
вообще от7хать надо
Ilya_1953
Ilya_1953
07 сентября 2016 в 16:04
К Слуцкому отношусь - никак, но солидарен с ним - судей надо бить и не только футбольных.
fr3nd
fr3nd
07 сентября 2016 в 15:59
можно к нему по-разносу отеоситься из-за его конизма, но всё-таки весёлый он мужик
antant1
antant1
07 сентября 2016 в 15:45
Грех вам на российских арбитров жаловаться)И так не чемпионаты,а смех из-за этого
Tostao
Tostao
07 сентября 2016 в 15:26
Ну хотя бы подписку о невыезде вручите!))
ULTRASteam
ULTRASteam
07 сентября 2016 в 15:21
Гинер тоже знает правый боковой в карман судье)))
морозз
морозз
07 сентября 2016 в 15:20
Слуцкий прикололся не по детски а этот половой ОРГАН серьёзно отнёсся к этому диалогу!
Иван Котовский
Иван Котовский
07 сентября 2016 в 14:30
После таких действий я бы наложил на Слуцкого штраф в 113 тысяч рублей. 100 тысяч рублей за оскорбление и угрозу в адрес арбитров и 13% налог на развлечение.
guf ak-47
guf ak-47
07 сентября 2016 в 14:24
да потому что всё правильно сказал
ОЛЛС
ОЛЛС
07 сентября 2016 в 14:20
Главное,чтобы народ не скучал.
Остапчук 67
Остапчук 67
07 сентября 2016 в 14:13
Много что-то совмещений - Мутко, Лукин....
Спортом занимаются плохо, а до футбола уже руки и не доходят.
Как ожидать развития российского футбола, если им все время некогда?
ОЛЛС
ОЛЛС ответ Шамаич (комментарий удален) (раскрыть)
07 сентября 2016 в 14:02
Меня это не удивляет,а тебя почему удивляет? У тебя неудачный опыт общения с прекрасным полом?)))
Аpбитр
Аpбитр ответ 4ever Ars (раскрыть)
07 сентября 2016 в 13:59, ред.
+5:))
4ever Ars
4ever Ars ответ Аpбитр (раскрыть)
07 сентября 2016 в 13:56, ред.
"В принципе, если человек - арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать." - береги себя)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
07 сентября 2016 в 13:55
Уж тебе-то грех на судей жаловаться!
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