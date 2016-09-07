В РФС объяснили, почему «дело Слуцкого» до сих пор не рассмотрено

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07 сентября 2016, 13:14

Член комитета по этике РФС рассказал, почему так называемое «дело Слуцкого» до сих пор не рассмотрено.

«Почему до сих пор комитет не рассмотрел „дело Слуцкого“? Думаю, это связано в первую очередь с ситуацией вокруг нашей паралимпийской сборной, которую не допускают к Играм-2016. Глава комитета Владимир Лукин с головой занят этой проблемой».

Напомним, 12 июля арбитры РФПЛ обратились к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой дать указание Комитету по этике рассмотреть высказывания главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого в адрес судей. Тренер «армейцев» в программе одного из телеканалов, вышедшей в эфир в первой декаде июня, заявил:

«Говорят, я побил судью, когда тренировал 12-летних мальчишек? Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе. Что мне сделал этот арбитр? Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому подумал: „Дай-ка двину ему“. А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек — арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо».