«Челси» подготовил 50 млн евро для трансфера Романьоли

28 сентября 2016, 21:28

«Челси» продолжит попытки усилиться защитником «Милана» Алессио Романьоли в январе. По слухам, «синие» готовы заплатить за 21-летнего игрока 50 млн евро.

Лондонцы пытались подписать игрока минувшим летом, однако «россонери» отвергали все предложения клуба, вплоть до 40 млн евро.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте недоволен линией обороны своей команды, а Романьоли его приоритетная трансферная цель.

«Милан» купил Романьоли у «Ромы»  за 25 млн евро. Также римляне получат 30 % от суммы следующей продажи игрока.

dzvinka
dzvinka ответ OSCAR95 (комментарий удален) (раскрыть)
29 сентября 2016 в 12:24
говорят Росс в этом сезоне не очень.
Miha
Miha
29 сентября 2016 в 07:28
Странные нынче менеджеры пошли в АПЛ. Деньги считать совсем не хотят.
Вот захотел Конте Романьоли, а стоит ли он 50 мультов его похоже и не волнует.
В АПЛ про рациональность трат похоже забыли на совсем.
Санчо Панса
Санчо Панса
29 сентября 2016 в 07:24
При всем к нему уважении, но он не стоит таких денег! Но, как мы знаем, английские топ-клубы любят потратиться на трансферном рынке и не жалеют баснословных сумм) Скорее всего Милан с ним не расстанется.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
28 сентября 2016 в 22:49
Луше поздно ,чем никогда
Медив
Медив
28 сентября 2016 в 22:24
Господи, что это? Просто перестаньте продлевать аренду Кристенсена и поставьте свечку за здоровье Зума, и будет два нормальных дефа на ближайшие десять лет. Зачем этот треш? Лучше бы потратились на замену Оскару
🇩🇪Gerikhanovsky🇹🇷
🇩🇪Gerikhanovsky🇹🇷
28 сентября 2016 в 22:24
Не в коем случае нельзя ни за какие деньги продавать.
DevilsMilan
DevilsMilan
28 сентября 2016 в 22:15
Такая корова нужна самому.
iBragim2102
iBragim2102
28 сентября 2016 в 21:41
За 50млн, он очень еще сырой.
The Frei
The Frei ответ Заратустра (комментарий удален) (раскрыть)
28 сентября 2016 в 21:40
Сказал болельщик МЮ, привет Погбе с Марсеалем передавай.
311
311
28 сентября 2016 в 21:35
Если нужен, надо брать!
95-shishani-95
95-shishani-95
28 сентября 2016 в 21:34
Посмотрим, что из этого выйдет!
Гость
