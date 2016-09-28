«Челси» подготовил 50 млн евро для трансфера Романьоли

1475087319

28 сентября 2016, 21:28

«Челси» продолжит попытки усилиться защитником «Милана» в январе. По слухам, «синие» готовы заплатить за 21-летнего игрока 50 млн евро.

Лондонцы пытались подписать игрока минувшим летом, однако «россонери» отвергали все предложения клуба, вплоть до 40 млн евро.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте недоволен линией обороны своей команды, а Романьоли его приоритетная трансферная цель.

«Милан» купил Романьоли у «Ромы» за 25 млн евро. Также римляне получат 30 % от суммы следующей продажи игрока.