«Челси» подготовил 50 млн евро для трансфера Романьоли

«Челси» продолжит попытки усилиться защитником «Милана» Алессио Романьоли в январе. По слухам, «синие» готовы заплатить за 21-летнего игрока 50 млн евро.
Лондонцы пытались подписать игрока минувшим летом, однако «россонери» отвергали все предложения клуба, вплоть до 40 млн евро.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте недоволен линией обороны своей команды, а Романьоли его приоритетная трансферная цель.
«Милан» купил Романьоли у «Ромы» за 25 млн евро. Также римляне получат 30 % от суммы следующей продажи игрока.
Вот захотел Конте Романьоли, а стоит ли он 50 мультов его похоже и не волнует.
В АПЛ про рациональность трат похоже забыли на совсем.
