Витсель: «Когда я выхожу на поле, то думаю только о „Зените“»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, которого критикуют за слабую игру, поспешил заверить, что все его мысли сосредоточены лишь на выступлениях за «сине-бело-голубых»:
«Говорят, что я стал играть плохо, так как думаю о „Ювентусе“, они и вправду так думают?
Это колоссальная глупость, вот и все. В последнее время часто говорят о срыве моего перехода в „Ювентус“. Кто-то даже заявил, что я был лучшим организатором поездки в Турин. Хочу заверить, что это не так. Когда я выхожу на поле, то думаю только о „Зените“».
Брехня!!!! Восемнадцать команд перебрал, а Зенит только девятнадцатый!!!!
Пресс-служба «Зенита» прокомментировала появление в сети предложений о покупке билетов на гостевые сектора «Петровского» на матч питерского клуба со «Спартаком».
«Откуда билеты на гостевой сектор появились в сети? Это вопрос к болельщикам „Спартака“, очевидно, перепродающим свои билеты. „Зенит“ всю гостевую квоту отдал московскому клубу для реализации в Москве, и они утверждают, что все продали. Всего 2040 билетов», — сказал в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Циммерман.
Однако )
Однако )
Лишь о "Зените" и не боле.
Все девяносто долбанных минут -
Ну почему они так медленно идут?!
А в остальное время, знать
Он думал, как быстрей слинять.
"...Царь
Зря ты, Федя, для меня
Мой народ — моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
А виновник — генерал,
Интриган и аморал!
Энто он, коровья морда,
Честь цареву обмарал!..."
(Леонид Филатов "Про Федота-стрельца").
