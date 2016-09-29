Top.Mail.Ru
Витсель: «Когда я выхожу на поле, то думаю только о „Зените“»

29 сентября 2016, 13:59

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, которого критикуют за слабую игру, поспешил заверить, что все его мысли сосредоточены лишь на выступлениях за «сине-бело-голубых»:

«Говорят, что я стал играть плохо, так как думаю о „Ювентусе“, они и вправду так думают?

Это колоссальная глупость, вот и все. В последнее время часто говорят о срыве моего перехода в „Ювентус“. Кто-то даже заявил, что я был лучшим организатором поездки в Турин. Хочу заверить, что это не так. Когда я выхожу на поле, то думаю только о „Зените“».

Ron09
Ron09
29 сентября 2016 в 22:43
видимо он дома кошку назвал Зенит, и всегда думает о Зените
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября 2016 в 19:43
...........думаю только о „Зените“
............................................................................................................
Брехня!!!! Восемнадцать команд перебрал, а Зенит только девятнадцатый!!!!
Фата лист
Фата лист
29 сентября 2016 в 19:29
Выиграй Евротрофей с Зенитом и можешь валить куда угодно!
Владимир Иванович
Владимир Иванович
29 сентября 2016 в 19:26
Ага ,как тот рядовой , который глядя на кучу кирпичей, думает о пи...де. Почему ? Так он о ней всё-время думает...Витсель теперь о Зените думает постоянно...Смешно..
Ahmed Ahmedoc
Ahmed Ahmedoc ответ -Pluto- (раскрыть)
29 сентября 2016 в 18:48
Зенит победит 4-1
-Pluto-
-Pluto-
29 сентября 2016 в 18:46
Все мы видели игру с Анжи(((( Если каждый так будет думать то счет на табло будет волейбольным ))))
Ahmed Ahmedoc
Ahmed Ahmedoc
29 сентября 2016 в 18:40
Зенит ждем резултат Анжи 5-0 Аз
GudOK 88
GudOK 88 ответ BAIv (раскрыть)
29 сентября 2016 в 18:38
Пусть в Ростов едет ,там вроде как его видели вчера ...)))
BAIv
BAIv
29 сентября 2016 в 18:35
ищет банан наверное, но точно не играет в футбол
GudOK 88
GudOK 88
29 сентября 2016 в 18:30
Витсель : когда выхожу на поле ,думаю о куче бабла по контракту ...а ,и о ...,как его ,а точно ,о Зените !!!)))
romarez
romarez ответ Sueverny (раскрыть)
29 сентября 2016 в 18:26
...даааа, классическая сказка
Ironyfan
Ironyfan
29 сентября 2016 в 18:17
«Зенит»: болельщики «Спартака», очевидно, перепродают свои билеты на матч

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала появление в сети предложений о покупке билетов на гостевые сектора «Петровского» на матч питерского клуба со «Спартаком».

«Откуда билеты на гостевой сектор появились в сети? Это вопрос к болельщикам „Спартака“, очевидно, перепродающим свои билеты. „Зенит“ всю гостевую квоту отдал московскому клубу для реализации в Москве, и они утверждают, что все продали. Всего 2040 билетов», — сказал в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Циммерман.

Однако )
jus-noww
jus-noww
29 сентября 2016 в 18:07
..., но мечтаю о Реале, МЮ, ... (далее по списку).
чубака
чубака
29 сентября 2016 в 18:05
думая о Зените,я думаю о деньгах.
Tostao
Tostao
29 сентября 2016 в 17:40
Он думал, выходя на поле,
Лишь о "Зените" и не боле.
Все девяносто долбанных минут -
Ну почему они так медленно идут?!
А в остальное время, знать
Он думал, как быстрей слинять.
Albertinos
Albertinos
29 сентября 2016 в 17:38
Витсель: Когда я выхожу на поле, то думаю только о Зените, пожалуйста отпустите меня!
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
29 сентября 2016 в 17:36
Не парься, одуван, просто ходи пешком до конца контракта))
Sueverny
Sueverny
29 сентября 2016 в 17:13
Напомнило:
"...Царь
Зря ты, Федя, для меня
Мой народ — моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
А виновник — генерал,
Интриган и аморал!
Энто он, коровья морда,
Честь цареву обмарал!..."

(Леонид Филатов "Про Федота-стрельца").
Казанский
Казанский
29 сентября 2016 в 17:12
Когда переходил в Зенит,то думал о деньгах,сейчас думаешь о Зените в одном направлении "как бы свалить")))
Санчо Панса
Санчо Панса
29 сентября 2016 в 17:10
Свежо предание, но вот верится с трудом! В сегодняшнем матче против АЗ многое и станет ясно в этом плане) Удачи Акселю и хорошей игры на будущее.
вованыч 80
вованыч 80
29 сентября 2016 в 17:07
А спартачи думают только о трофеях.....даже полируя лавку)))
jus-noww
jus-noww
29 сентября 2016 в 17:00
Лукавишь
ahaxang
ahaxang
29 сентября 2016 в 16:39
Но и не забывает о других БОГАТЫХ клубах.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
29 сентября 2016 в 16:35
Витцель: "Когда я выхожу на поле, думаю - чё ж я сразу с Халком не свалил?!!!"
veron19
veron19
29 сентября 2016 в 16:32
И всё думаю,думаю :)))
qwenster
qwenster
29 сентября 2016 в 16:31, ред.
Витсель: "Выходя на поле в футболке Зенита перестаю чувствовать себя бомжом"
Багров-брат
Багров-брат
29 сентября 2016 в 16:25
Витсель - профи. Какая разница, кто о чём думает, футболист отрабатывает контракт и старается собрать побольше трофеев, чтобы повысить собственный рейтинг. А эти сериальные сопли в урну, это затравка для журналюг. Зениту сегодня удачи и победы! Пусть все сыграют как истинные профессионалы! Дзюбе - забить парочку-троечку, пока прорвало! :)
makkie
makkie
29 сентября 2016 в 16:24
Да-да-да, считай поверили )))
Лепрекон
Лепрекон
29 сентября 2016 в 16:23
Лукавишь батюшка!-)))
99let
99let
29 сентября 2016 в 16:07
П*здобол. Там никто о Зените не думает.
