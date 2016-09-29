Витсель: «Когда я выхожу на поле, то думаю только о „Зените“»

1475146799

Полузащитник «Зенита» , которого критикуют за слабую игру, поспешил заверить, что все его мысли сосредоточены лишь на выступлениях за «сине-бело-голубых»:

«Говорят, что я стал играть плохо, так как думаю о „Ювентусе“, они и вправду так думают?

Это колоссальная глупость, вот и все. В последнее время часто говорят о срыве моего перехода в „Ювентус“. Кто-то даже заявил, что я был лучшим организатором поездки в Турин. Хочу заверить, что это не так. Когда я выхожу на поле, то думаю только о „Зените“».