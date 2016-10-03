Маротта: «„Ювентус“ попытается приобрести Витселя в январе или летом»

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03 октября 2016, 12:58

Генеральный директор «Ювентуса» подтвердил, что клуб вернется к кандидатуре полузащитника «Зенита» грядущей зимой или следующим летом. В августе туринцы были очень близки к подписанию игрока, однако сделка сорвалась в последний момент. Контракт Витселя с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.

«Мы должны следить за всеми игроками. В случае с Витселем ситуация облегчается, так как у него скоро заканчивается контракт. Мы постараемся приобрести его в январе или летом.

Оборона — сильная сторона „Ювентуса“. Мы улучшили состав команды, и клуб вырос над собой. Также мы удвоили доходы „Ювентуса“, провели дорогие инвестиции, чтобы еще поднять планку. Постараемся сделать все возможное в Серии А и Лиге чемпионов, давайте посмотрим, что будет дальше».