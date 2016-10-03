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Маротта: «„Ювентус“ попытается приобрести Витселя в январе или летом»

03 октября 2016, 12:58

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб вернется к кандидатуре полузащитника «Зенита» Акселя Витселя грядущей зимой или следующим летом. В августе туринцы были очень близки к подписанию игрока, однако сделка сорвалась в последний момент. Контракт Витселя с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.

«Мы должны следить за всеми игроками. В случае с Витселем ситуация облегчается, так как у него скоро заканчивается контракт. Мы постараемся приобрести его в январе или летом.

Оборона — сильная сторона „Ювентуса“. Мы улучшили состав команды, и клуб вырос над собой. Также мы удвоили доходы „Ювентуса“, провели дорогие инвестиции, чтобы еще поднять планку. Постараемся сделать все возможное в Серии А и Лиге чемпионов, давайте посмотрим, что будет дальше».

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Все комментарии
donbeter
donbeter
03 октября 2016 в 18:08
3 он нужен?
FRZZ
FRZZ
03 октября 2016 в 18:07
Короче, Витсель не нужен Юве.
Swooper
Swooper
03 октября 2016 в 17:40
Витсель на самом деле рискует тоже неплохо, тем что без контракта будет. Так можно весной травму получить и все, кому ты нужен...
Гус Пойет
Гус Пойет
03 октября 2016 в 17:24
Летом одуван полезнее - погоду по нему можно предсказывать
Charlton
Charlton ответ Нальчик-07 (комментарий удален) (раскрыть)
03 октября 2016 в 17:00
А в Ювентусе он будет за пиццу играть, ага)
Там у него зарплата будет если не больше, то точно такая же, так как там налоги совсем другие не забывай.
Танк Т34
Танк Т34 ответ Легенда 43 (раскрыть)
03 октября 2016 в 16:08
Не устал еще?!
draglados21093
draglados21093
03 октября 2016 в 16:01
САССУОЛО В ПОМОЩЬ ))
holms918
holms918
03 октября 2016 в 15:39
Попытка-не пытка.
Санчо Панса
Санчо Панса
03 октября 2016 в 14:28, ред.
Лучше летом подписать Ювентусу Акселя! По крайней мере тогда у него все мысли будут только о новом клубе. А зимой он наверняка будет думать о возможном чемпионстве Зенита в РПЛ и о победе в Лиге Европы)
ermak6848
ermak6848
03 октября 2016 в 13:39
Мысль конечно хорошая как говорят в Одессе : " Копите деньги господа хорошие.."
DRAKON 16RU
DRAKON 16RU
03 октября 2016 в 13:19
Еще доплатите Зениту,чтобы этот микрофон не оказался в Юве))
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
03 октября 2016 в 13:15
С 2012 года он в Зените,и за сборную забил 2 гола
Легенда 43
Легенда 43
03 октября 2016 в 13:15
Арбитра Иванова надо покупать а не Витселя
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
03 октября 2016 в 13:11
Витсель не оправдал вложенных в него денег ,как только он перешёл в Зенит он перестал прогрессировать и в сборной.
Иван Котовский
Иван Котовский
03 октября 2016 в 13:03
Пусть тогда и Лодыгина в довесок забирают...
Juventus21
Juventus21
03 октября 2016 в 13:03
Не могу дать определённую оценку возможному приобретению Витселя. Хотя для игрока замены вполне сгодится.
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