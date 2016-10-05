Канделаки: «Лично проведу эфир программы „Свисток“, если на него придет Федун»

1475682823

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила о готовности лично провести программу «Свисток», которая не вышла в эфир после матча «Зенита» и «Спартака»:

«Я лично проведу эфир, если на него придет Федун. Миллер? Начнем с Федуна. Я не требую продюсерской помощи в организации остального эфира и спикеров», — сказала она.