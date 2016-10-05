Канделаки: «Лично проведу эфир программы „Свисток“, если на него придет Федун»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила о готовности лично провести программу «Свисток», которая не вышла в эфир после матча «Зенита» и «Спартака»:
«Я лично проведу эфир, если на него придет Федун. Миллер? Начнем с Федуна. Я не требую продюсерской помощи в организации остального эфира и спикеров», — сказала она.
О надлежащем исполнении этой святой обязанности сотрудники сообщают газовым выхлопом, который учитывается соответствующими датчиками, устанавливаемыми для пущего контроля.
Коммунисты защищают судью Иванова.
Тут только весь текст целиком, даже сократить ни слова не могу, ибо ... судите сами)))))))
"— Воскресенье подарило всем нам победу любимого «Зенита» над высокомерным «Спартаком». «Зенит» победил в честной борьбе и мы предполагали, что болельщики «Спартака» признают поражение, поздравят нас и даже были готовы угостить их чаем, со свойственной нам ленинградской интеллигентностью.
Вместо благодарности и скорбной работы над ошибками спартаковцы повели себя, как форменные реваншисты. Они обвинили в своем заслуженном поражении несчастного судью Иванова, который лишь честно исполнял свои обязанности. Желая страшно отомстить Иванову, москвичи начали сбор подписей под петицией об отставке этого объективного и щепетительного судьи.
Причем спартаковцы в этом черном деле вступили в позорный альянс с представителем пронатовской структуры ФИФА пресловутым Натаном Бартфельдом, который нагло подверг критике судейство Иванова и тем вмешался во внутренние дела нашей страны. Судя по тону высказываний отдельных болельщиков красно-белых, судье Иванову грозит отнюдь не только критика в Интернете. Судью Иванова, вероятно, могут побить, считают в организации Коммунисты Петербурга и Ленобласти.
В этих условиях ЦК Коммунистов Петербурга и Ленобласти считает необходимым встать на защиту судьи Иванова и принять меры к его защите. Призываем болельщиков «Зенита» дать отпор зарвавшимся москвичам и начать сбор подписей в защиту судьи Иванова.
— Если судью Иванова уволят за честность под давлением спартаковского лобби, мы должны быть готовы собирать для него продукты, теплую одежду, ведь впереди зима. Кроме того, звучат призывы начать в отношении него следствие. Честный судья может стать жертвой клеветы и оказаться за решеткой. Вообще-то Иванову лучше инкогнито приехать в Петербург, мы найдем где его спрятать. Ведь болельщики «Спартака» известны своей мстительностью и драчливостью. А в городе на Неве мы честного судью не дадим в обиду». — заявил лидер Коммунистов Петербурга и Ленобласти депутат Сергей Малинкович."
Зашел недавно в гости в «Останкино» – и понял, что дизайнерские службы спортивных каналов находятся в постоянном поиске. По коридорным стенам ненавязчиво развешены полноцветные фотопортреты Алексея Миллера, каких прежде не наблюдалось – глава «Газпрома» недавно приходил на встречу с творческо-трудовым коллективом – вот и решили сделать ему приятность.
Но фотографий Леонида Федуна я там что-то не заметил. Ни одной. А ведь его уже с вечера воскресенья ежедневно зовут с экрана на любой эфир – дошло до того, что сама Тина Канделаки заявила: она готова лично провести программу «Свисток» в качестве ведущей, если только владелец «Спартака» соблаговолит на нее явиться.
А помните, с чего все началось? Нет, даже не со стыка Кришито с Промесом – с поздравлений г-ном Миллером жителей Санкт-Петербурга с победой «Зенита» над «Спартаком». Алексей Борисович таким образом выразил свое отношение к главному городскому воскресному событию. А вот Леонид Арнольдович поддержать эту животрепещущую тему неожиданно отказался. «Не комментирую», - вот и весь был его сказ.
Но любопытно – каких слов ждали от г-на Федуна все обращавшиеся к нему за комментариями? Соболезнований москвичам? Тогда бы над ним начали глумиться поклонники даже «Торпедо», не то что ЦСКА. Пожеланий здоровья всем Ивановым, работающим в судейской сфере? Такое бы не все свои болельщики оценили. Да и не был Федун замечен на игре, в отличии Миллера.
Или, может, был – да камера не нашла? На «Петровском»-то у главного спартаковца нет постоянного места – не мониторить же весь стадион?! Может, среди фанатов решил инкогнито отсидеться? Клуб в кои-то веки на чистейшем первом месте в Питер пожаловал, и самые рьяные вчерашние недоброжелатели Федуна как никогда были бы рады такому соседству.
Пора, пожалуй, «Лукойлу» тоже каким-нибудь каналом спортивным обзавестись. Да для начала просто футбольным. И завести там оперативно программу про арбитров, судящих «Спартак» не по правилам. А назвать ее можно «Антисвисток». Или даже – «Антисвисток с Леонидом Федуном». А Тину Канделаки пригласить гостьей – с кем еще судейство-то обсуждать?
Но в «Останкино» Федун, пожалуй, не поедет. А ежели вдруг решится, то, увидев холл, увешанный изображениями Миллера, повернет обратно – сколько можно на чужой поляне-то играть…
О, не ведала, что гражданка Канделаки такой миллеровский дизайнер)
Вполне допускаю что после того как судья пожалел бокети висящего на карте онсделал обратный реверанс в пользу кришито также висящего на карте.
При этом смешно читать эту истерию экспертов тем более дивнных что судья повлиял на ход матча - после заслуженного удалегия бокети спам бы вообще головы не поднял (см. Статистику второго тайма) а после удаления кришито (счет был уже 3-2 ) Зенит бы тупо закрылся и может не было бы пеналя но счет бы уже не изменился!
У спама как у танцора всегда мешают яйца - и ведь не первый сезон!!!
Я вообще здесь не только первый день, а вообще первый час.
Я вообще-то тебя не оскорблял, а поинтересовался, какие это нырки у Парша во множественном числе.
Скулят все - дай только повод. И по судейским подаркам еще вопрос, кто там чемпион.
Береги себя )
