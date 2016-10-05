Top.Mail.Ru
Канделаки: «Лично проведу эфир программы „Свисток“, если на него придет Федун»

05 октября 2016, 18:53

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила о готовности лично провести программу «Свисток», которая не вышла в эфир после матча «Зенита» и «Спартака»:

«Я лично проведу эфир, если на него придет Федун. Миллер? Начнем с Федуна. Я не требую продюсерской помощи в организации остального эфира и спикеров», — сказала она. 

Источник: sovsport.ru
Супервайзер
Супервайзер ответ Блоссия (раскрыть)
06 октября 2016 в 12:22
По разрабатываемой Канделаки инструкции каждый сотрудник Матч ТВ будет обязан перед следованием на рабочее место поцеловать ближайший на пути портрет Миллера.
О надлежащем исполнении этой святой обязанности сотрудники сообщают газовым выхлопом, который учитывается соответствующими датчиками, устанавливаемыми для пущего контроля.
Супервайзер
Супервайзер ответ Блоссия (раскрыть)
06 октября 2016 в 12:17
Нарочно не придумаешь.
orech
orech ответ Блоссия (раскрыть)
06 октября 2016 в 09:26
срочно всем коммунистам на строительство шалаша в Финском заливе для судьи Иванова:)
алдан2014
алдан2014
06 октября 2016 в 09:21
Без умолку,безумная девица...Смотрите какая Клара Цеткин выискалась.В футбольных делах ноль,язык острый.И при чём тут Федун или Миллер,когда речь о вопиющем судействе.Что даже постоянный ведущий решил не подставляться,и "ушёл" на белютень так вовремя.Зная Канделаки,как ведущую,она будет до опупения отстаивать точку зрения работадателя.И за какие заслуги она стала там шефом?
Блоссия
Блоссия
06 октября 2016 в 09:19
Я уже надорвала живот от смеха!!!!!
Коммунисты защищают судью Иванова.
Тут только весь текст целиком, даже сократить ни слова не могу, ибо ... судите сами)))))))

"— Воскресенье подарило всем нам победу любимого «Зенита» над высокомерным «Спартаком». «Зенит» победил в честной борьбе и мы предполагали, что болельщики «Спартака» признают поражение, поздравят нас и даже были готовы угостить их чаем, со свойственной нам ленинградской интеллигентностью.
Вместо благодарности и скорбной работы над ошибками спартаковцы повели себя, как форменные реваншисты. Они обвинили в своем заслуженном поражении несчастного судью Иванова, который лишь честно исполнял свои обязанности. Желая страшно отомстить Иванову, москвичи начали сбор подписей под петицией об отставке этого объективного и щепетительного судьи.
Причем спартаковцы в этом черном деле вступили в позорный альянс с представителем пронатовской структуры ФИФА пресловутым Натаном Бартфельдом, который нагло подверг критике судейство Иванова и тем вмешался во внутренние дела нашей страны. Судя по тону высказываний отдельных болельщиков красно-белых, судье Иванову грозит отнюдь не только критика в Интернете. Судью Иванова, вероятно, могут побить, считают в организации Коммунисты Петербурга и Ленобласти.
В этих условиях ЦК Коммунистов Петербурга и Ленобласти считает необходимым встать на защиту судьи Иванова и принять меры к его защите. Призываем болельщиков «Зенита» дать отпор зарвавшимся москвичам и начать сбор подписей в защиту судьи Иванова.
— Если судью Иванова уволят за честность под давлением спартаковского лобби, мы должны быть готовы собирать для него продукты, теплую одежду, ведь впереди зима. Кроме того, звучат призывы начать в отношении него следствие. Честный судья может стать жертвой клеветы и оказаться за решеткой. Вообще-то Иванову лучше инкогнито приехать в Петербург, мы найдем где его спрятать. Ведь болельщики «Спартака» известны своей мстительностью и драчливостью. А в городе на Неве мы честного судью не дадим в обиду». — заявил лидер Коммунистов Петербурга и Ленобласти депутат Сергей Малинкович."
Schaytan
Schaytan
06 октября 2016 в 08:51
А как же Гинер?????
Хитрый кот
Хитрый кот
06 октября 2016 в 08:50
Канделаки готова лично посвистеть в свисток Федуна?
juchok
juchok
06 октября 2016 в 08:31
Санчо Панса,эксперт в юбке-это ты)))))
Санчо Панса
Санчо Панса
06 октября 2016 в 08:00
Удивительно обезбашенная женщина, одним словом! Тоже мне, эксперт в юбке) Надеюсь, что она не использует для этого свою должность на Матч ТВ.
Блоссия
Блоссия
06 октября 2016 в 07:30
Обозреватель «Советского спорта» – о территориальных разграничениях, существующих в российском футболе.

Зашел недавно в гости в «Останкино» – и понял, что дизайнерские службы спортивных каналов находятся в постоянном поиске. По коридорным стенам ненавязчиво развешены полноцветные фотопортреты Алексея Миллера, каких прежде не наблюдалось – глава «Газпрома» недавно приходил на встречу с творческо-трудовым коллективом – вот и решили сделать ему приятность.

Но фотографий Леонида Федуна я там что-то не заметил. Ни одной. А ведь его уже с вечера воскресенья ежедневно зовут с экрана на любой эфир – дошло до того, что сама Тина Канделаки заявила: она готова лично провести программу «Свисток» в качестве ведущей, если только владелец «Спартака» соблаговолит на нее явиться.

А помните, с чего все началось? Нет, даже не со стыка Кришито с Промесом – с поздравлений г-ном Миллером жителей Санкт-Петербурга с победой «Зенита» над «Спартаком». Алексей Борисович таким образом выразил свое отношение к главному городскому воскресному событию. А вот Леонид Арнольдович поддержать эту животрепещущую тему неожиданно отказался. «Не комментирую», - вот и весь был его сказ.

Но любопытно – каких слов ждали от г-на Федуна все обращавшиеся к нему за комментариями? Соболезнований москвичам? Тогда бы над ним начали глумиться поклонники даже «Торпедо», не то что ЦСКА. Пожеланий здоровья всем Ивановым, работающим в судейской сфере? Такое бы не все свои болельщики оценили. Да и не был Федун замечен на игре, в отличии Миллера.

Или, может, был – да камера не нашла? На «Петровском»-то у главного спартаковца нет постоянного места – не мониторить же весь стадион?! Может, среди фанатов решил инкогнито отсидеться? Клуб в кои-то веки на чистейшем первом месте в Питер пожаловал, и самые рьяные вчерашние недоброжелатели Федуна как никогда были бы рады такому соседству.

Пора, пожалуй, «Лукойлу» тоже каким-нибудь каналом спортивным обзавестись. Да для начала просто футбольным. И завести там оперативно программу про арбитров, судящих «Спартак» не по правилам. А назвать ее можно «Антисвисток». Или даже – «Антисвисток с Леонидом Федуном». А Тину Канделаки пригласить гостьей – с кем еще судейство-то обсуждать?

Но в «Останкино» Федун, пожалуй, не поедет. А ежели вдруг решится, то, увидев холл, увешанный изображениями Миллера, повернет обратно – сколько можно на чужой поляне-то играть…
---------------------------------------------------------

О, не ведала, что гражданка Канделаки такой миллеровский дизайнер)
ULTRASteam
ULTRASteam ответ ABir (раскрыть)
06 октября 2016 в 06:07
Бери шире - не мельчай! Цари откуда? Есть еще вопросы по судейству?)))
ULTRASteam
ULTRASteam ответ Питер рулит (комментарий удален) (раскрыть)
06 октября 2016 в 06:04
Им без этого никуда) напихают себе всякой фигни, а потом им грезится не пойми что)
ULTRASteam
ULTRASteam ответ Питер рулит (комментарий удален) (раскрыть)
06 октября 2016 в 05:58
Думаю по версии хрюшек это Иванов так вуалировал свою ангажированность)))
ULTRASteam
ULTRASteam
06 октября 2016 в 04:55
Фиг с этим глушаком который просился на вторую желтую за агрессию к судье. Но бокети тупо играл локтем и не получил вторую желтую судья пожалел. Какой был бы счет при его справедливом удалении? Чтото молчат хрюшки)
Вполне допускаю что после того как судья пожалел бокети висящего на карте онсделал обратный реверанс в пользу кришито также висящего на карте.
При этом смешно читать эту истерию экспертов тем более дивнных что судья повлиял на ход матча - после заслуженного удалегия бокети спам бы вообще головы не поднял (см. Статистику второго тайма) а после удаления кришито (счет был уже 3-2 ) Зенит бы тупо закрылся и может не было бы пеналя но счет бы уже не изменился!
У спама как у танцора всегда мешают яйца - и ведь не первый сезон!!!
ABir
ABir
06 октября 2016 в 01:28
А кто спонсоры и владельцы канала, где выходит Свисток? Есть ещё вопросы по судейству?
Тажутин Артур
Тажутин Артур
06 октября 2016 в 00:53
Спартак - сила. А судьи валят его везде: в Лиге Европы, в Кубке России. Несправедливо. Надо что бы Спартак проводил все матчи без судей. Потом поля будут ужасными, и их тоже надо будет заасфальтировать.
морозз
морозз ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
06 октября 2016 в 00:20
Серёжа привет, хорошие стишки...сам наверное придумывал и сочинял, молодец!
морозз
морозз ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
06 октября 2016 в 00:19
Да ладно тебе дружище, не переживай ты так! Игра была хороша и Спартак проиграл по делу а то что Иванов накосорезил под конец, то кто этого не делал! А про гвардию мадам у нас с тобой мнение однозначно сходится, и банят они не только зенитовцев а практически всех! Тьфу на них!
никита001
никита001 ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
06 октября 2016 в 00:07
И в прошлом московском матче Ломбертс рукой сыграл в штрафной - где пеналь? Это тоже помним.
никита001
никита001 ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 23:56
А что там спорного? Его не должны были удалять. Что он сделал?
Антон Левашов
Антон Левашов
05 октября 2016 в 23:55
мне одному кажется, что человек спецом заболел)))
никита001
никита001 ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 23:37
"Там" - это где? В каком конкретно матче?
никита001
никита001 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 23:37
Далеко не конечно. Статьи разные бывают - смотря кто пишет. я вот видел статью, в которой Спартак недосчитался восьми очков. Не только Спартак, кстати.
Я вообще здесь не только первый день, а вообще первый час.
никита001
никита001 ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 23:34
Попробуй побей рекорд. Начинай, а там посмотрим.
никита001
никита001 ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 23:33
Помним, как судья Людоеда ни за что удалил в Питере и все равно Спартак выиграл. Помним, как в Москве в меньшинстве при странном удалении Велик все равно сравнял.
никита001
никита001 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 23:28
Под нос себе сунь. А видео, если что, смотрят, но не нюхают.
Я вообще-то тебя не оскорблял, а поинтересовался, какие это нырки у Парша во множественном числе.
Скулят все - дай только повод. И по судейским подаркам еще вопрос, кто там чемпион.
spartach n1
spartach n1 ответ Вася Васильев (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 23:26
Будешь по конделакам шляться узнаешь !
Береги себя )
никита001
никита001 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 23:21
Что ты мне видео суешь? Помню я про пенальти в ворота ЦСКА, но ты во множественном числе про нырки обмолвился.
никита001
никита001 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
05 октября 2016 в 23:16
Что за ныркИ Парша?
спартак 1987
спартак 1987
05 октября 2016 в 23:05
За неделю до игры в питере иванов правильно отменяет гол из офсайда траоре(цска-краснодар).боковой тогда флаг не поднял,а у иванова позиция была на много хуже чем когда кришито сбивал промеса.иванов не плохой судья как сейчас говорят,он просто был заряжен и все это видели
