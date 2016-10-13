Рогачев: «РФС готов выделять деньги на борьбу с расизмом и дискриминацией»

1476348934

13 октября 2016, 11:55

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев в ходе форума «Россия — спортивная держава» сообщил, что организация готова выделять средства для борьбы с расизмом и дискриминацией в футболе.

«Перспектива работы РФС относительно борьбы с расизмом и насилием в футболе состоит в том, что мы будем совершенствовать систему персонификации нарушителей. Если это не поможет, надо совершенствовать и этот механизм. РФС готов выделять деньги, у нас есть целевые средства, штрафы, которые мы готовы по договоренности с лигой направлять на пропаганду футбола без расизма и дискриминации.

Не считаю, что те негативные явления, о которых мы говорим: насилие, расизм, дискриминация — зона ответственности исключительно футбольных властей, это во многом зона ответственности различных государственных органов».

Ранее бывший форвард «Локомотива» Умар Ниасс рассказал о проявлениях расизма на матчах РФПЛ.