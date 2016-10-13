Top.Mail.Ru
Рогачев: «РФС готов выделять деньги на борьбу с расизмом и дискриминацией»

13 октября 2016, 11:55

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев в ходе форума «Россия — спортивная держава» сообщил, что организация готова выделять средства для борьбы с расизмом и дискриминацией в футболе.

«Перспектива работы РФС относительно борьбы с расизмом и насилием в футболе состоит в том, что мы будем совершенствовать систему персонификации нарушителей. Если это не поможет, надо совершенствовать и этот механизм. РФС готов выделять деньги, у нас есть целевые средства, штрафы, которые мы готовы по договоренности с лигой направлять на пропаганду футбола без расизма и дискриминации.

Не считаю, что те негативные явления, о которых мы говорим: насилие, расизм, дискриминация — зона ответственности исключительно футбольных властей, это во многом зона ответственности различных государственных органов».

Ранее бывший форвард «Локомотива» Умар Ниасс рассказал о проявлениях расизма на матчах РФПЛ.

Источник: tass.ru
MrBundesteam
MrBundesteam
13 октября 2016 в 21:24
"Не считаю, что те негативные явления, о которых мы говорим: насилие, расизм, дискриминация - зона ответственности исключительно футбольных властей, это во многом зона ответственности различных государственных органов."
Правильно, РФС тут не поможет, это государство виновато, что в стране дискриминация.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
13 октября 2016 в 21:22
как вы надоели. Белым нельзя говорить и смотреть на черных. Шахматы запретите и признайте расисткой игрой. Там же "белые" считаются атакой.
Лев Ливанов
Лев Ливанов
13 октября 2016 в 17:55
Пилу наточили ?
Красно-синий самый сильный
Красно-синий самый сильный
13 октября 2016 в 17:37
У РФС так много денег? Ах, да! Их реально много у этой организации) Тогда почему бы и нет, собственно говоря. Всяко лучше, чем вкладывать огромные деньжища в Зенит-Арену!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
13 октября 2016 в 14:06
Мутко предлагает официальную кражу средств.
sihafazatron
sihafazatron ответ kolpankolpan (комментарий удален) (раскрыть)
13 октября 2016 в 13:34
ты все верно говоришь, и я конечно же желаю ему лучшего и готов все для этого делать. я просто был удивлен почему надо платить сразу за год? а не помесячно? ведь он может и болеть пол года и, не дай бог, ногу сломать. так что сейчас ищу другие варианты
cska1948
cska1948 ответ Казанский (раскрыть)
13 октября 2016 в 13:22
Это делается по умолчанию.
Ольга13
Ольга13
13 октября 2016 в 13:21
Хороший метод распила...
Казанский
Казанский ответ cska1948 (раскрыть)
13 октября 2016 в 13:19
А деньги потратить на закупку камер по 1000 рублей за штуку,а по бумагам провести их стоимость по миллиону каждая))
cska1948
cska1948 ответ Казанский (раскрыть)
13 октября 2016 в 13:14
Я имел ввиду первый вариант. Вы проголодались, достали банан и съели. Затем в суде объясняете, что у Вас был не приступ расизма, а приступ голода.
Казанский
Казанский ответ RUSTY8 (раскрыть)
13 октября 2016 в 13:11
2-й вариант лучше.Снять на мобилу веселого темнокожего на стадионе и пропустить как видеоролик на проф.аппаратуре с известным актером или спортсменом за 300 млн.руб)))
Казанский
Казанский ответ cska1948 (раскрыть)
13 октября 2016 в 13:07
Как вычислять?У кого банан в руке,тот расист?Или читать по губам,кто громче ухает?)))
RUSTY8
RUSTY8 ответ Казанский (раскрыть)
13 октября 2016 в 13:07
тут два варианта:
- на закупку всех импортируемых в страну БАНАНов;
- для постановки высокобюджетного антирасистского РОЛИКа в тинькиной срач-тв.
на то, и другое потребуется как минимум, 200-300 млн. рублей.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
13 октября 2016 в 12:54
Очередная лазейка для воровства в рфс.
drug01
drug01
13 октября 2016 в 12:50
какие деньги у РФС для этой борьбы? Предлагаю получить от них хотя бы один отчет кому пошли деньги за штраф КОНКРЕТНО...
cska1948
cska1948 ответ Казанский (раскрыть)
13 октября 2016 в 12:43
Ну хотя бы выделять деньги на установку видеокамер на стадионах и с их помощью устанавливать личность особо отличившихся.
Александр Северный
Александр Северный
13 октября 2016 в 12:40
У нас что есть расизм и дискриминация? Это деньги на ветер или в карманы коррумпированных чиновников рфс.
Казанский
Казанский
13 октября 2016 в 12:16
Как могут деньги помочь в борьбе с расизмом?Объясните мне,пожалуйста,эту схему)))
SHEARER
SHEARER
13 октября 2016 в 12:15
Коррупционер Рогачев
sihafazatron
sihafazatron ответ kolpankolpan (комментарий удален) (раскрыть)
13 октября 2016 в 12:11
Сейчас, чтобы ребенка на футбол отдать в нормальную секцию, нужно будет и заплатить не хило. Лично я сына летом отвел на бесплатное занятие, после чего мне сказали: платите сразу 80 тыс и занимайтесь год, лично для меня это не малые деньги
sihafazatron
sihafazatron
13 октября 2016 в 12:03
Главное деньги выделять)
borsch123
borsch123
13 октября 2016 в 12:02
Кому деньги то выделять будете? Чиновникам, т.е. самим себе?
Гость
