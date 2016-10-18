«Манчестер Сити» заработал 436 млн евро в прошлом сезоне

1476801388

18 октября 2016, 17:36

Вслед за «Барселоной» о финансовых результатах деятельности отчитался «Манчестер Сити». По итогам прошлого сезона доход «горожан» составил 436 млн евро, а прибыль – 22,2 млн. Основной статьей дохода стали выплаты спонсоров и телекомпаний. Это второй сезон подряд с прибылью для «Сити». В прошлом году прибыль составила 10 млн евро.