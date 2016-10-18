Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» заработал 436 млн евро в прошлом сезоне

18 октября 2016, 17:36

Вслед за «Барселоной» о финансовых результатах деятельности отчитался «Манчестер Сити». По итогам прошлого сезона доход «горожан» составил 436 млн евро, а прибыль – 22,2 млн. Основной статьей дохода стали выплаты спонсоров и телекомпаний. Это второй сезон подряд с прибылью для «Сити». В прошлом году прибыль составила 10 млн евро.

Санчо Панса
Санчо Панса
18 октября 2016 в 20:49
То, сколько в них вкладывает шейх Мансур, несоизмеримо больше! Окупится ли голубой проект в будущем? Вполне возможно, если конечно сможет выиграть ЛЧ)
нечитайло
нечитайло
18 октября 2016 в 20:24
маловато будет
drug01
drug01
18 октября 2016 в 20:05
Отличная сумма,нам бы так!
311
311
18 октября 2016 в 20:02
Прибыль - понятие относительное, т.к. основную статью доходов составили спонсорские выплаты компаний, косвенно принадлежащей тому же Мансуру, так что может и сам клуб в прибыли, но не сам Шейх. Привет ФФП!)
Ozilus
Ozilus
18 октября 2016 в 19:04, ред.
насколько я знаю у сити читерский спонсорский контракт обходящий ффп, что то типо владелец через дочерки спонсирует голубых
Apsny
Apsny
18 октября 2016 в 18:49
Уже в плюс выходят).
Субъективное мнение
Субъективное мнение
18 октября 2016 в 18:43
Учитывая то что "горожане" буквально "сорили" деньгами в течении года - весьма не плохо...
dzvinka
dzvinka
18 октября 2016 в 18:31
22 ляма прибыли... ЯЯ на торт даже не хватит)).
ermak6848
ermak6848
18 октября 2016 в 18:04
ни к чему считать чужие деньги
sihafazatron
sihafazatron
18 октября 2016 в 18:01
сити в плюсе, в этом сезоне,я думаю, заработают еще больше
Igo0rek
Igo0rek
18 октября 2016 в 17:48
Хорошая новость.
Гость
