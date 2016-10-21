Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2016/2017

Глушаков не сыграет против «Урала»

21 октября 2016, 19:08
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что капитан «красно-белых» Денис Глушаков не поможет команде в поединке 11-го тура РФПЛ против «Урала».

У хавбека выявлены ушиб и гематома бедра, поэтому игрок не полетит вместе с командой в Екатеринбург.

Напомним, что также тренерский штаб москвичей в данной встрече также не сможет рассчитывать на услуги полузащитника Квинси Промеса и нападающего Зе Луиша, которые продолжают восстанавливаться от полученных повреждений.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиТошич рискует пропустить месяц
19 октября 2016
Калачёв и Гацкан могут пропустить матч с «Атлетико»
18 октября 2016
Промес работает по индивидуальной программе, Зе Луиш пропустил тренировку «Спартака»
18 октября 2016
Зе Луиш пополнил лазарет «Спартака»
17 октября 2016
Дзагоев не сыграет с «Монако», Акинфеев готовится к матчу
17 октября 2016
Чорлука пропускает матч с «Амкаром» из-за травмы, Шишкин — из-за простуды
15 октября 2016
Сортировать
Все комментарии
a-111
a-111
22 октября 2016 в 11:44
Удачи Спартаку !
proezd2
proezd2
22 октября 2016 в 05:43
потеря!
Здоровья Денису.
vovanoff01
vovanoff01
22 октября 2016 в 04:27
Половина комментов от бомжей.
Переживают...
vovanoff01
vovanoff01 ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
22 октября 2016 в 04:25
Как обычно, Халк!
Чаудда
Чаудда
22 октября 2016 в 00:31
Ну и что ?? Одним бревном менше..
Kerri
Kerri
22 октября 2016 в 00:29
Денису здоровья!
CTAPbIU
CTAPbIU
21 октября 2016 в 23:53
Любая потеря это плохо, а тем более тройная. Желаю ребятам здоровья и чтоб восстановились к следующему туру. А Спартаку победы в Екатеринбурге!
Блоссия
Блоссия
21 октября 2016 в 23:04
Потеря очередная. Хорошее в этой новости только то, что травма Дениса не самая тяжелая.
Здоровья!
ТОС
ТОС
21 октября 2016 в 22:29
Ушиб языка ...
хоть потише на поле будет...
Evilhuman
Evilhuman
21 октября 2016 в 22:04
глушак для мяса вообще не потеря,одним плаксой на поле меньше, а судейство он и так после матча оценит, трофейщик ёпт
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 октября 2016 в 21:38
Дениска уже давно перерос футбол......ему не интересно....как игрок он не был столь популярен как эксперт в области судейства......
Он диссертацию пишет......на тему "Как развалить судейский корпус но с помощью судей остаться на первом месте"..........некогда ему по провинциям разьезжать....
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ LOpp (раскрыть)
21 октября 2016 в 21:37
Травму можно и дома получить,главное чтоб не было заговора.
Чаудда
Чаудда
21 октября 2016 в 21:37
Что с ними, что без них - всеравно проиграют РУССКИМ парням из УРАЛА !!
Димон Лебяга
Димон Лебяга
21 октября 2016 в 21:34
Ушиб и гематома языка у него...
alex-dsi
alex-dsi
21 октября 2016 в 21:26
Уберите одно" также" из последнего абзаца..
LOpp
LOpp ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2016 в 21:22
а разве на тренировке нельзя травму получить?
RMUKMU
RMUKMU
21 октября 2016 в 21:17
Екатеринбургские воробьи вздохнули с облегчением.
морозз
морозз ответ Дикий мужчина (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2016 в 21:15
Вся Россия за Пердив хочешь сказать? Сразу виден недюжинный ум!
морозз
морозз
21 октября 2016 в 21:13
Мы пропали блин, Глушков не играет...а когда он играл? Смешно!
spartak kursk
spartak kursk
21 октября 2016 в 21:10
Глушаков итак не играл против многих команд,а просто капитанствовал.
Так что потеря не глобальная.
Чем меньше звёзд-тем меньше самоуверенность)))))
Значит победа будет за нами.
mep13
mep13
21 октября 2016 в 21:09
На Спартак порчу навели.
ermak6848
ermak6848
21 октября 2016 в 21:05
Жаль конечно.
Поправляйся Денис.
makkie
makkie ответ SoloZone (раскрыть)
21 октября 2016 в 20:59
Их даже интернет-троллями то не назвать - просто завистливые людишки(
Nikola45
Nikola45
21 октября 2016 в 20:57
А кто будет на Судейство горло рвать? )) Нет ирга Спартака с Уралом без Глушакова это глухарь ))
artsinalex
artsinalex
21 октября 2016 в 20:52
Всё против Спартака!! Но почему-то верю, что он справится с Уралом.
Nikola45
Nikola45
21 октября 2016 в 20:48
Глушаков Свинкой заболел? ))
ULTRASteam
ULTRASteam
21 октября 2016 в 20:46
Полез пыль протерать с полки трофеев, но медалька кубка соли далеко закаталась - подпрыгнул не дотянулся навернулся - очнулся ушиб бедра и гематома
Доктор Шмурге
Доктор Шмурге
21 октября 2016 в 20:37
Глушакова избили что ли?
spartach n1
spartach n1
21 октября 2016 в 20:35
О как коней взбудоражило ))
SoloZone
SoloZone
21 октября 2016 в 20:31
Я все таки удивляюсь, сколько же желчи в людях, все друг друга оскорбляют, желают расформирования клубов, травм, некоторые и вообще смерти. Как же жалко родителей, пытались воспитать людей, а получились интерент-троли!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 