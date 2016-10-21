Глушаков не сыграет против «Урала»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что капитан «красно-белых» Денис Глушаков не поможет команде в поединке 11-го тура РФПЛ против «Урала».
У хавбека выявлены ушиб и гематома бедра, поэтому игрок не полетит вместе с командой в Екатеринбург.
Напомним, что также тренерский штаб москвичей в данной встрече также не сможет рассчитывать на услуги полузащитника Квинси Промеса и нападающего Зе Луиша, которые продолжают восстанавливаться от полученных повреждений.
Здоровья Денису.
Переживают...
Здоровья!
хоть потише на поле будет...
Он диссертацию пишет......на тему "Как развалить судейский корпус но с помощью судей остаться на первом месте"..........некогда ему по провинциям разьезжать....
Так что потеря не глобальная.
Чем меньше звёзд-тем меньше самоуверенность)))))
Значит победа будет за нами.
Поправляйся Денис.
