Глушаков не сыграет против «Урала»

1477066111

21 октября 2016, 19:08

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что капитан «красно-белых» не поможет команде в поединке 11-го тура РФПЛ против «Урала».

У хавбека выявлены ушиб и гематома бедра, поэтому игрок не полетит вместе с командой в Екатеринбург.

Напомним, что также тренерский штаб москвичей в данной встрече также не сможет рассчитывать на услуги полузащитника Квинси Промеса и нападающего Зе Луиша, которые продолжают восстанавливаться от полученных повреждений.