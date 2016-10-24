Ловчев: «„Спартак“ возьмёт такой ЦСКА голыми руками? Да никогда в жизни!»

1477290119

24 октября 2016, 09:21

Известный футбольный эскперт уверен, что в матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА все решит самоотдача игроков, а не кадровая ситуация в командах:

«После матча „Локомотив“ — ЦСКА звучат вопросы: „Спартак“ в следующем туре возьмет такой ЦСКА голыми руками? Да никогда в жизни!

Как положено серьезному дерби, футбол в нем будет ярким. У „Спартака“ вернется креативная троица, но преимущества ему это не добавит, возможно, все решит какая-нибудь ошибка. Однако игра будет от ножа, без сомнения. Проблемы отойдут на второй план, судьбу матча определят не конкретные игроки, а сумасшедшая отдача».