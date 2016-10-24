Top.Mail.Ru
Ловчев: «„Спартак“ возьмёт такой ЦСКА голыми руками? Да никогда в жизни!»

24 октября 2016, 09:21

Известный футбольный эскперт Евгений Ловчев уверен, что в матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА все решит самоотдача игроков, а не кадровая ситуация в командах:

«После матча „Локомотив“ — ЦСКА звучат вопросы: „Спартак“ в следующем туре возьмет такой ЦСКА голыми руками? Да никогда в жизни!

Как положено серьезному дерби, футбол в нем будет ярким. У „Спартака“ вернется креативная троица, но преимущества ему это не добавит, возможно, все решит какая-нибудь ошибка. Однако игра будет от ножа, без сомнения. Проблемы отойдут на второй план, судьбу матча определят не конкретные игроки, а сумасшедшая отдача».

алдан2014
алдан2014 ответ Гуфон накурен (комментарий удален) (раскрыть)
25 октября 2016 в 07:25
У тебя что не пост,то про Жано и его фамилию.Не равнодушен что ли?
алдан2014
алдан2014 ответ Питер рулит (комментарий удален) (раскрыть)
25 октября 2016 в 07:23
Это голубая мечта Питерских?
алдан2014
алдан2014 ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
25 октября 2016 в 07:20
Нельзя Слуцкому бронепоезд выставлять.Его свои болелы заклюют.Будет открытая игра.Вспоминаются лучшие дерби.Когда велик и вагнер,карвалье и алекс играли.Дух захватывало
алдан2014
алдан2014 ответ AmG1991 (раскрыть)
25 октября 2016 в 07:17
Странные они...коллеги с берегов Невы,города трёх революций.
алдан2014
алдан2014
25 октября 2016 в 07:15
Коняки никогда не были подарком,даже в худшем состоянии.Команда сыгранная,многолетними выступлениями.Даже не представляю,кто мог сказать такое Е.Ловчеву.Цска как впрочем и нынешний Спартак-это бойцы
AmG1991
AmG1991 ответ Михаил Славнов (комментарий удален) (раскрыть)
25 октября 2016 в 02:45
Зенит спасся благодаря Иванову. Так бы дожали вас.
Luiza S
Luiza S
25 октября 2016 в 00:56
Вернется не троица, а двоица. Зе Луиш надолго выбыл, как говорили, в следующем году. Согласна с Е. Ловчевым, в отдельно взятом матче может быть все что угодно. Счет не предсказуем. Но лично меня (болельщицу Зенита) устроит ничья. К тому же Зенит играет в европейском графике, через 2 дня на третий, в отличие от Спартака, который спокойненько себе восстанавливается за неделю и кроме чемпионата России нигде больше не участвует. Я бы посмотрела, на каком месте был бы Спартак, если бы он играл в 3-х турнирах. Вот так. ВПЕРЕД ЗЕНИТ! ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР!
Геннадьич
Геннадьич
24 октября 2016 в 23:12
Что то стало сыро и запахло газом... Болелки из города П... пришли порезвиться на ветку...
Геннадьич
Геннадьич
24 октября 2016 в 23:05, ред.
Очень хочется верить,что не будет такого судейства как с зенитом. А там уже как фишка ляжет.Ну собственно согласен,что Ловчев ничего нового не сказал. А Литейный 4 опять как в лужу...
Hexenwind
Hexenwind ответ Игорь Солнцев (раскрыть)
24 октября 2016 в 21:46
А ЦСКА Карасева.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
24 октября 2016 в 20:18
спартак попросит посудить егорова.
artsinalex
artsinalex
24 октября 2016 в 19:44
Спартак возьмет Цска голыми ногами.
красноярец
красноярец ответ denmig (раскрыть)
24 октября 2016 в 19:14
голую ногу ты возьмёшь.
За Сталина
За Сталина
24 октября 2016 в 18:01
Победа за нами...красно-белая армада
a-111
a-111
24 октября 2016 в 17:59
ты чего так уверен в конях ?
выхватит конифей трешку и ловчев на пенсию
ANTI MSR
ANTI MSR ответ Питер рулит (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 17:35
а еще на поле выбегут гинер с федуном,и сразяться в кровавой сече в стиле капуэйро...Токо у федуна шансов поболее будет,ленька то только качаться на стульях умеет
ANTI MSR
ANTI MSR ответ ОЛЛС (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 17:32
дерби N1-это вы про сражение бори супротив лени???Тоды да...енто реальная битва двух заденеприводых,супротив маятника-кто кого быстрее раскачает!
denmig
denmig
24 октября 2016 в 17:16
Мы возьмем их голыми ногами! - А фанаты после игры порвут пончика-кончика!
Багров-брат
Багров-брат
24 октября 2016 в 17:12
Федун всё разрешит, кого надо настроит. Тактика пятаковских в этом сезоне понятна.
vorona-net
vorona-net
24 октября 2016 в 16:33
никогда в жизни!
savalesha
savalesha
24 октября 2016 в 16:05
Мы на легкую прогулку не рассчитываем, на Спартак все соперники настраиваются по боевому, тем более середнячек (по игре а не занимаемому месту) ЦСКА будет из кожи вон лезть.
grebennikov1989
grebennikov1989
24 октября 2016 в 16:04
У ЦСКА в атаке ноль полный. Если уж с мертвым Локомотивом пришлось в атаку отправлять Вернблума и Фернандеса, то говорить просто не о чем. Ребят, ну это же премьер-лига все-таки. Я понимаю, когда у нас во дворе говорят: Диман, я устал в атаке бегать, давай в защите постою, а ты в нападении пока сыграй. Но здесь то серьезный уровень, команда в ЛЧ играет. Правда игрой это назвать сложно. Гинер развалил команду. И казалось бы, самое время проявить себя молодежи, но Слуцкий никого особо не ставит. Хотя ему виднее конечно, наверное просто не тянут. Те же самые Головин, Гордюшенко - очень слабенько.
mamba9090909
mamba9090909
24 октября 2016 в 15:15
Армейцам необходима победа, но я думаю, что будет ничья.
ДмиАлександрович
ДмиАлександрович
24 октября 2016 в 14:07
Судья возьмет деньги от обоих, удалит у ЦСКА пару человек, даст в ворота Спартака пару пенальти.
mat73
mat73
24 октября 2016 в 13:48
Ухх, поболеем! Уже весь в нетерпении!)))
ANTI MSR
ANTI MSR ответ Serg3.12 (раскрыть)
24 октября 2016 в 13:35
бредите...купите себе хотя бы карбодисимак,он он судорог мозга спасает.но он только по рецепту,а так,что б дрожь мозговую снять,принимайте глицин!
Фанат футбола .
Фанат футбола .
24 октября 2016 в 13:32
горе эксперт
ANTI MSR
ANTI MSR ответ Месси за Cпартак (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 13:32
а в наказание им будет любовь вашего главного болелы борьки моисеева...
ANTI MSR
ANTI MSR ответ ОЛЛС (комментарий удален) (раскрыть)
24 октября 2016 в 13:27
Дерби усея РУСИ????вы,мил человек,судя по-всему шаленны.Нарисуйте мне программу почему это так?Даже бериевское бодалова с лошадями,и то больше истории знаетЁ!
MaxForCSKA
MaxForCSKA
24 октября 2016 в 13:24
как бы плохо не играл ЦСКА, Спартак все равно обыграем
Гость
