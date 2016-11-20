Моизе Кин — первый игрок 2000-х годов рождения, сыгравший в Серии А

20 ноября 2016, 08:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб ПескараПескараМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин в матче чемпионата Италии с «Пескарой» (3:0) вошел в историю. Он стал первым вышедшим на поле в Серии А футболистом, который родился в 2000-х годах. Кин вышел на поле на 84-й минуте встречи. Напомним, он родился 28 февраля 2000 года.

Кин Моизе
Перевод с lequipe.fr
Реакция Рио Фердинанда на голы в матче «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
20 ноября 2016 Видео
Роналду — лучший бомбардир в истории мадридских дерби
20 ноября 2016 Фото
Руни: «Всё, что было написано в прессе – это позор»
19 ноября 2016
Хранители мадридского дерби
19 ноября 2016Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Опубликована речь Роналду в раздевалке сборной Португалии после победы на Евро-2016
19 ноября 2016 Видео
Месси погасил долг Аргентинской федерации футбола перед службой охраны сборной
19 ноября 2016
SerafimDanis1
SerafimDanis1 ответ Baggio R. (раскрыть)
07 декабря 2016 в 12:18
А про десятилетия в этом госте что нибудь написано, уважаемый?
Baggio R.
Baggio R. ответ SerafimDanis1 (раскрыть)
20 ноября 2016 в 12:17
В соответствии со стандартом ISO 8601, в Российской Федерации применяется ГОСТ ИСО 8601-2001 СИБИД, согласно которому 1-й век и 1-е тысячелетие начинается с 1 года, а заканчивается нулевым включительно.
А как, уважаемый, соотносится с вашей логикой тот факт, что сейчас 2000-ые годы, а тысячелетие 3-ье?
Baggio R.
Baggio R. ответ SerafimDanis1 (раскрыть)
20 ноября 2016 в 10:33, ред.
Все он правильно написал. Еще в 2000 велся спор, а наступил ли миллениум. В 1990 Горбачев ошибочно поздравил страну с наступлением нового десятилетия. Отсчет всегда начинается с 1, поэтому несмотря на присутствие 2-ки 2000 завершает декаду 1990-ых. Для всех грамотных и логически мыслящих людей это так!
SerafimDanis1
SerafimDanis1 ответ RUSTY8 (раскрыть)
20 ноября 2016 в 10:09
Сам ты ахинею пишешь. Для всех нормальных людей 80-89 - это восьмидесятые, 90-99 - девяностые и т.д.
Ювентиец
Ювентиец
20 ноября 2016 в 09:42
Хороший, годный негритёнок у нас растет!! Понравился, даже угловой заработал:):) Ему уверенности надо и выходить почаще. Он еще всем покажет кузькину мать....
alboro
alboro
20 ноября 2016 в 09:34
Эх молодежь
RUSTY8
RUSTY8
20 ноября 2016 в 09:23
прежде чем печатать такую ахинею - надо определится как вы начинаете СЧИТАТЬ - 0,1,2,3,4 и т.д. или 1,2,3,4,5 и т.д.

и да 2000 год - последний год декады 1990-х!!!
