Моизе Кин — первый игрок 2000-х годов рождения, сыгравший в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин в матче чемпионата Италии с «Пескарой» (3:0) вошел в историю. Он стал первым вышедшим на поле в Серии А футболистом, который родился в 2000-х годах. Кин вышел на поле на 84-й минуте встречи. Напомним, он родился 28 февраля 2000 года.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
А как, уважаемый, соотносится с вашей логикой тот факт, что сейчас 2000-ые годы, а тысячелетие 3-ье?
и да 2000 год - последний год декады 1990-х!!!