Моизе Кин — первый игрок 2000-х годов рождения, сыгравший в Серии А

20 ноября 2016, 08:54

Нападающий «Ювентуса» в матче чемпионата Италии с «Пескарой» (3:0) вошел в историю. Он стал первым вышедшим на поле в Серии А футболистом, который родился в 2000-х годах. Кин вышел на поле на 84-й минуте встречи. Напомним, он родился 28 февраля 2000 года.