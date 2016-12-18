Полузащитник «Сантоса» Майя отказался переходить в «Зенит»

18 декабря 2016, 11:34

Полузащитник «Сантоса» отказал «Зениту», сообщают в Бразилии. Российский клуб предложил за 19-летнего игрока 18 млн евро, однако Майя оказался не в восторге от предложения и решил его отклонить. Тем не менее «Сантос» все же намерен продать игрока уже зимой. Сам футболист хочет попробовать свои силы в серьезном клубе Западной Европы.

В этом сезоне опорный хав провел 31 матч в бразильской Серии А и отметился одной голевой передачей.

В составе сборной Бразилии Майя стал чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.