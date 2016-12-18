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Полузащитник «Сантоса» Майя отказался переходить в «Зенит»

18 декабря 2016, 11:34

Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя отказал «Зениту», сообщают в Бразилии. Российский клуб предложил за 19-летнего игрока 18 млн евро, однако Майя оказался не в восторге от предложения и решил его отклонить. Тем не менее «Сантос» все же намерен продать игрока уже зимой. Сам футболист хочет попробовать свои силы в серьезном клубе Западной Европы.

В этом сезоне опорный хав провел 31 матч в бразильской Серии А и отметился одной голевой передачей.

В составе сборной Бразилии Майя стал чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
19 декабря 2016 в 18:06
Майя это один из лучших бразильских талантов, он в Зенит не поедет
evgeny86
evgeny86 ответ Bearded man (раскрыть)
19 декабря 2016 в 11:09
не гоже что то подобное писать учитывая ситуации с витселем, ломбертсом, кержаковым и прочими)
evgeny86
evgeny86 ответ справедливый коммунист (раскрыть)
19 декабря 2016 в 11:08
есть фото?)
справедливый коммунист
справедливый коммунист
18 декабря 2016 в 23:55
хохохо литейный оказался прыщавым пианистом
    Bearded man
    Bearded man
    18 декабря 2016 в 18:37
    А чего так много хрюшек на ветке? Вам бы Ромуло из рабства не выпустить, а то он почти вырвался)))
      oFANATo
      oFANATo
      18 декабря 2016 в 18:32
      Потом пожалеет, ведь имел такой шанс,пожить в Санкт Петербурге.
      iri13
      iri13
      18 декабря 2016 в 17:17
      ....рыдаю, блин((((((((((((((((((((((((((((..ох, уж эти слухи.
      leds
      leds
      18 декабря 2016 в 17:15
      Забавно..Представители красно-белого позора России сидят на ветках Зенита больше чем на своих.
        makkie
        makkie ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
        18 декабря 2016 в 16:12
        Смешно шутишь, главное не бросай это дело :)
        Евгений Перфильев
        Евгений Перфильев ответ makkie (раскрыть)
        18 декабря 2016 в 16:07
        ОДИН ОКАЗАЛСЯ, 10 ЛЕТ ПЫТАЕТСЯ УЙТИ, НО ПАСПОРТ ОТНЯЛИ.
          Sergoural
          Sergoural
          18 декабря 2016 в 16:00
          К нам Майя не поедет.
          sir_Alex
          sir_Alex
          18 декабря 2016 в 15:53
          Да как он посмел!
          ksaaa84
          ksaaa84
          18 декабря 2016 в 15:51
          Спас свою карьеру..респект!
          Nikola45
          Nikola45
          18 декабря 2016 в 15:50
          Зенит на правильном пути! В поиске молодых талантов! Отказался один согласится другой! Главное не затягивать до конца трансферного окна, как в прошлые годы!
          starche
          starche ответ Далеко Смотрящий (комментарий удален) (раскрыть)
          18 декабря 2016 в 15:39, ред.
          А что, мясо значит!? Не смеши! Вам-то вообще надо рот не раскрывать!
          marvel777
          marvel777 ответ Ver (раскрыть)
          18 декабря 2016 в 15:39
          он чистый опорник а не атакующий игрок и самый перспективный игрок на своей позиции в Бразилии.
          Miaf
          Miaf
          18 декабря 2016 в 15:39
          Сам футболист хочет попробовать свои силы в серьезном клубе Европы.
          (Майя потроллил зенит).
            starche
            starche
            18 декабря 2016 в 15:38
            Россия не очень привлекательна для сильных иностранных игроков.................
            marvel777
            marvel777
            18 декабря 2016 в 15:37
            мясные так радуются как будто дело в Зените но Майя и Тилеманс не поедут в чемпионат России и дело не в клубе а в том что ими интересуются клубы намного больше Спартака и Зенита.
            Ver
            Ver
            18 декабря 2016 в 15:37
            Это в какой такой "серьёзный" клуб он собрался со своей умопомрачительной статистикой...Где ж такой Газмяс найдёт...
            sir-5
            sir-5
            18 декабря 2016 в 15:24
            Эх,пчёлка-пчёлка...Не хочешь давать медку на кусочек хлеба нуждающемуся Миллеру!!!
              Т34
              Т34
              18 декабря 2016 в 15:20
              Луческу в великом гневе. Выстраиваемая пирамида покупки дешевых бразильских игроков, пошатнулась. Получил отказ. Неслыханная дерзость. Купить за любые деньги и сгноить во второй команде, чтобы другим ни повадно было.
              Lucius Vorenus
              Lucius Vorenus
              18 декабря 2016 в 15:20
              ну и зря! как правило! от таких предложений кто отказывается долго потом не играет
              Евгений Перфильев
              Евгений Перфильев
              18 декабря 2016 в 15:12
              ОН ЖЕ СКАЗАЛ В СЕРЬЕЗНОМ КЛУБЕ ХОЧЕТ ИГРАТЬ, А НЕ В ДЕНЕЖНОМ МЕШКЕ.
                makkie
                makkie
                18 декабря 2016 в 15:08
                Ой, а по версии питерских товарищей ВСЕ игроки спят и видят в Зените оказаться :))
                sir_Alex
                sir_Alex
                18 декабря 2016 в 15:00
                Санчо Панса
                Сегодня 14:52

                Как Витинью?
                Санчо Панса
                Санчо Панса
                18 декабря 2016 в 14:52
                Ну что же, это его право! Тем более не факт, что он бы заиграл в Зените) Скорее всего в таком возрасте начал бы ныть, что хочет обратно домой.
                LOpp
                LOpp
                18 декабря 2016 в 14:46
                оказывается есть еще умные футболисты
                evgeny86
                evgeny86
                18 декабря 2016 в 14:45
                как же цыган любит бразильцев.
                не тот он чемпионат выбрал
                112910415
                112910415
                18 декабря 2016 в 14:42
                обидел, однако
                Гость
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