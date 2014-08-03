Побегалов: «Мы рассчитывали на большее»

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03 августа 2014, 15:50

Александр Побегалов прокомментировал ничью с питерским «Динамо» (1:1) в 5-м туре ФНЛ . Главный тренер «Шинника»прокомментировал ничью с питерским «Динамо» (1:1) в 5-м туре

- Была обоюдоострая игра. Команды по жаре выложились полностью. Голевых моментов создали примерно поровну. Мы не реализовали тактическое преимущество в первом тайме. Нужно смотреть офсайды, которые фиксировал у нас лайнсмен. После перерыва появились моменты у наших ворот. Конечно, мы рассчитывали на большее, но получилась ничья. Хотя судья был обязан поставить пенальти в ворота «Динамо». Не знаю, чем он руководствовался в тот момент.