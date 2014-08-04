Аузилио: "Дани Алвеш не входит в планы «Интера»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио опроверг информацию о том, что его клуб намерен подписать защитника «Барселоны» Дани Алвеша.
«Этот игрок не входит в наши планы», — отметил Аузилио, отвечая на вопрос о возможном трансфере бразильца.
Ранее сообщалось, что «Интер» будет готов подписать Алвеша, если «Барселона» согласится отпустить его почти бесплатно.
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