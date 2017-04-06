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Уткин: «Главное для „Лестера“ – не оставить Шекспира на следующий сезон»

06 апреля 2017, 01:24

Российский комментатор Василий Уткин выразил мнение, что на следующий сезон «Лестеру» требуется искать нового главного тренера:

«Что касается „Лестера“ после Раньери, то это достаточно интересная тема. Думаю, главное для клуба – не оставить Шекспира на следующий сезон. Задача собрать и встряхнуть команду выполнена прекрасно, но…. Даже если они продолжат побеждать, то всё равно нужно менять тренера и основательно перетряхивать состав».

Возглавляющий «Лестер» Крэйг Шекспир после победы над «Сандерлендом» (2:0) стал третьим в истории наставником после Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы, выигравшим пять первых матчей в АПЛ.

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Все комментарии
nulll
nulll
06 апреля 2017 в 12:19
да, тут без Уткина разберутся
ЮЗИК
ЮЗИК
06 апреля 2017 в 10:18
Там думаю без него разберуться
Prostoilusha
Prostoilusha
06 апреля 2017 в 08:58
Уткин на генетическом уровне боится Лис вот и пишет со страху всякую херню
firewing
firewing
06 апреля 2017 в 08:57
Если специалист успешен, зачем искать нового?
Karkaz
Karkaz
06 апреля 2017 в 08:53, ред.
"Даже если они продолжат побеждать, то всё равно нужно менять тренера"

Уткин хочет чтобы Лестер вылетел, другого объяснения этой фразе нет)) Где гарантия, что они при новом тренере не будут болтаться в зоне вылета? А Шекспира можно в любой момент уволить, если будут плохие результаты.
Triem
Triem
06 апреля 2017 в 08:18
Нашелся еще один специалист по Лестеру!
kole4ek
kole4ek
06 апреля 2017 в 04:09
Главное для Лестера, летом подписать супер тренера - Слуцкого!
Миша Волк
Миша Волк
06 апреля 2017 в 02:20
Главное для Уткина, чтобы яйца в тепле были, пасха скоро...
Roman73
Roman73
06 апреля 2017 в 01:46
Уткин вдруг, что-то понимает в футболе.
Главное для Лестера сохранить британский дух, костяк Дринквойтера, Олбрайтона, Варди, Фукса,Хуута, Шмайхеля , и своего Крейга Шекспира, который ментально хорошо подходит команде.
Шекспир усадил капитана Моргана на лавку, это означает, Крейг-мужик, он болеет за команду и не боится действовать.Удачи ему.
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