Уткин: «Главное для „Лестера“ – не оставить Шекспира на следующий сезон»

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06 апреля 2017, 01:24

Российский комментатор Василий Уткин выразил мнение, что на следующий сезон «Лестеру» требуется искать нового главного тренера:

«Что касается „Лестера“ после Раньери, то это достаточно интересная тема. Думаю, главное для клуба – не оставить Шекспира на следующий сезон. Задача собрать и встряхнуть команду выполнена прекрасно, но…. Даже если они продолжат побеждать, то всё равно нужно менять тренера и основательно перетряхивать состав».

Возглавляющий «Лестер» после победы над «Сандерлендом» (2:0) стал третьим в истории наставником после Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы, выигравшим пять первых матчей в АПЛ.