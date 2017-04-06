Уткин: «Главное для „Лестера“ – не оставить Шекспира на следующий сезон»

Российский комментатор Василий Уткин выразил мнение, что на следующий сезон «Лестеру» требуется искать нового главного тренера:
«Что касается „Лестера“ после Раньери, то это достаточно интересная тема. Думаю, главное для клуба – не оставить Шекспира на следующий сезон. Задача собрать и встряхнуть команду выполнена прекрасно, но…. Даже если они продолжат побеждать, то всё равно нужно менять тренера и основательно перетряхивать состав».
Возглавляющий «Лестер» Крэйг Шекспир после победы над «Сандерлендом» (2:0) стал третьим в истории наставником после Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы, выигравшим пять первых матчей в АПЛ.
Уткин хочет чтобы Лестер вылетел, другого объяснения этой фразе нет)) Где гарантия, что они при новом тренере не будут болтаться в зоне вылета? А Шекспира можно в любой момент уволить, если будут плохие результаты.
Уткин хочет чтобы Лестер вылетел, другого объяснения этой фразе нет)) Где гарантия, что они при новом тренере не будут болтаться в зоне вылета? А Шекспира можно в любой момент уволить, если будут плохие результаты.
Главное для Лестера сохранить британский дух, костяк Дринквойтера, Олбрайтона, Варди, Фукса,Хуута, Шмайхеля , и своего Крейга Шекспира, который ментально хорошо подходит команде.
Шекспир усадил капитана Моргана на лавку, это означает, Крейг-мужик, он болеет за команду и не боится действовать.Удачи ему.
Главное для Лестера сохранить британский дух, костяк Дринквойтера, Олбрайтона, Варди, Фукса,Хуута, Шмайхеля , и своего Крейга Шекспира, который ментально хорошо подходит команде.
Шекспир усадил капитана Моргана на лавку, это означает, Крейг-мужик, он болеет за команду и не боится действовать.Удачи ему.