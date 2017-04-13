Калитвинцев: «Я нисколько не сомневался в Панченко»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев дал понять, что для него не стала сюрпризом результативная игра нападающего Кирилла Панченко в нынешнем сезоне:

«Вокруг мало кто верил в Кирилла поначалу. Когда начал забивать, кто-то даже свысока поглядывал: кому ты, мол, забиваешь. И зря. Я нисколько не сомневался в Панченко, понимал, зачем мы его брали. Когда у него пошло, это не было сюрпризом, никто „вау“ в нашем штабе не говорил. Как раскрылся? Не могу сказать, что нашлись какие-то волшебные слова. Да, у нас есть индивидуальный подход, но есть и слова для всей команды. За короткое время удалось создать коллектив единомышленников.

Как бы выглядело нынешнее „Динамо“ в элите? Я уже говорил, что перед „Динамо“ стояло две задачи: подняться из ФНЛ и построить конкурентоспособную команду для Премьер-Лиги. Первую мы выполнили, вторая еще в процессе. Поэтому с оценками подождем».