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Калитвинцев: «Я нисколько не сомневался в Панченко»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: мнение, Динамо М, Калитвинцев Юрий , Панченко Кирилл
Вчера, 23:21 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев дал понять, что для него не стала сюрпризом результативная игра нападающего Кирилла Панченко в нынешнем сезоне:

«Вокруг мало кто верил в Кирилла поначалу. Когда начал забивать, кто-то даже свысока поглядывал: кому ты, мол, забиваешь. И зря. Я нисколько не сомневался в Панченко, понимал, зачем мы его брали. Когда у него пошло, это не было сюрпризом, никто „вау“ в нашем штабе не говорил. Как раскрылся? Не могу сказать, что нашлись какие-то волшебные слова. Да, у нас есть индивидуальный подход, но есть и слова для всей команды. За короткое время удалось создать коллектив единомышленников.

Как бы выглядело нынешнее „Динамо“ в элите? Я уже говорил, что перед „Динамо“ стояло две задачи: подняться из ФНЛ и построить конкурентоспособную команду для Премьер-Лиги. Первую мы выполнили, вторая еще в процессе. Поэтому с оценками подождем». 

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