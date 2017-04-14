Митришев: «„Терек“ рассчитывает попасть в еврокубки»

Нападающий «Терека» Магомед Митришев оценил текущее турнирное положение команды и заявил о том, что грозненский клуб надеется пробиться в еврокубковую зону:

«Чувствуется, что победа над „Арсеналом“ раскрепостила команду и придала уверенности в своих силах каждому футболисту. Надеемся, этот матч станет отправной точкой в возобновлении борьбы за еврокубки.

Это - наша главная задача, и мы очень рассчитываем выполнить её. Будем бороться до конца и стараться набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Сейчас любая команда Премьер-Лиги может обыграть любую другую».