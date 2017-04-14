Митришев: «„Терек“ рассчитывает попасть в еврокубки»
Сегодня, 01:29 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Терека» Магомед Митришев оценил текущее турнирное положение команды и заявил о том, что грозненский клуб надеется пробиться в еврокубковую зону:
«Чувствуется, что победа над „Арсеналом“ раскрепостила команду и придала уверенности в своих силах каждому футболисту. Надеемся, этот матч станет отправной точкой в возобновлении борьбы за еврокубки.
Это - наша главная задача, и мы очень рассчитываем выполнить её. Будем бороться до конца и стараться набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Сейчас любая команда Премьер-Лиги может обыграть любую другую».
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Это будет просто здорово если фк " Терек " будет играть в евро кубке.