Промес: «К выходным готов!»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал видео подготовки к поединку 23-го тура РФПЛ с «Зенитом».

«К выходным готов!» — пишет Промес в своем Instagram.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 мск.

Работать на матче будет арбитр Александр Егоров.