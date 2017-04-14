Промес: «К выходным готов!»
Вчера, 22:18 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал видео подготовки к поединку 23-го тура РФПЛ с «Зенитом».
«К выходным готов!» — пишет Промес в своем Instagram.
Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 мск.
Работать на матче будет арбитр Александр Егоров.
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13 апреля 2017
11 апреля 2017
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С таким же успехом можно сказать: вот если Вагнер Лав (отличный, кстати, нап!) станет дважды лучшим бомбардиром, как Веллитон, тогда с ним (с Лавом), можно сравнивать других.
Сегодня 23:28
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
Вот когда промес забьёт СТОЛЬКО, сколько Вагнер, и забьёт девять мячей в ворота ЦСКА, тогда и поговорим. У футболиста, который забьёт дубль в своей единственной игре, результативность будет ещё выше.
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Думаю, вряд ли такое будет. т.к. топ игроки в России не задерживаются. Если Промес останется в Спартаке, то посмотрим. Но он же полузащитник и это тоже нужно учесть. Не на него играют, как Карвальо играл на Лава, а он играет на нападающих.
А благодаря кому Данни не поехал на Евро???????
Благодаря вот этому омерзительному голландскому типу.
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Получается что Португалы Промеса поблагодарить должны))) И расскажи в чем вина Промеса, в том что у Данни мозгов нет и он бил по мячу, который Промес зафиксировал, со всей "дури"! Ну а так то Данни вообще любитнль по лазаретам поваляться, весь Питерский бюджет выгреб)))
Без Промеса голландцы регулярно играли на ЧМ и ЧЕ, бронзовые призеры последнего ЧМ!
Пришел Промес и голландцы забыли, что такое финальные турниры ЧЕ и ЧМ!
Сегодня 23:14, редактировал Сегодня 23:19
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Вот только что то никого из твоего списка в национальные сборные не зовут))) А знаешь почему?! Потому что там люди гораздо умнее)))
P.S. Без Данни Португальцы вон и золото на Евро взяли))) Впервые кстати!!! Чел с татухой "Д" в пролете)))
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А благодаря кому Данни не поехал на Евро???????
Благодаря вот этому омерзительному голландскому типу.