Рейтинг@Mail.ru

Промес: «К выходным готов!»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Завтра, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Промес Квинси
Вчера, 22:18 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал видео подготовки к поединку 23-го тура РФПЛ с «Зенитом».

«К выходным готов!» — пишет Промес в своем Instagram.

 

К выходным готов! #QP10 #Spartak #Спартак - Ready for the weekend! #QP10 #Spartak #Nike

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 мск.

Работать на матче будет арбитр Александр Егоров.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:05
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:00
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:57
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:56
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:54
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:39
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:38
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:37
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:34
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:33
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:33
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:32
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:32
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:32
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:31
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:30
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:30
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:30
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:29
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:28
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:27
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:27
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:27
ответ пользователю ziborock (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:26
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:26
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:25
ответ пользователю Trepanator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:24
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:23
ответ пользователю ziborock (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:23
Показать
Немного троллинга
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
Станислав Горин
Дзюба против всех и «Спартака»
Фанаты «Спартака» - «сектанты», наставник – «тренеришка», напарник – «изделие № 23», Кокорин – «мозоль». «Соккер.ру» систематизирует мысли капитана «Зенита».
Комментариев: 34
01:29 Митришев: «„Терек“ рассчитывает попасть в еврокубки» 10
13 апреля 2017
19:13 Голкипер «Зенит-Ижевска» Антипин вызван на просмотр в ЦСКА 23
07:37 Ильин: «Жду звонка от Черчесова» 45
06:18 Быстров: «Не видно, в какой футбол хочет играть „Зенит“» 34
05:33 Ильин: «Конечно, сейчас я бы усилил „Зенит“» 46
04:30 Панченко: «„Динамо“ – большой клуб, поэтому на все игры был запредельный настрой» 8
11 апреля 2017
13:16 «Урал» договорился о продлении контракта с Павлюченко 19
07:20 Димитров: «Сами не ожидали, что „Урал“ выиграет шесть матчей из семи» 4
05:34 Джикия: «Знали, что „Зенит“ оступился, но нас это не касается» 18
все материалы по этой теме
Турниры