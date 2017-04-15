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Григорян: «С такими, как Прудников, работать не люблю»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Анжи, Григорян Александр , Прудников Александр
Сегодня, 03:52 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о том, как ему удалось наладить взаимопонимание с форвардом команды Александром Прудниковым:

«Люблю ли работать с такими игроками, для которых „15 предыдущих тренеров были плохими“? С такими, как он, работать как раз не люблю. Но, зная качества Прудникова, его сильные стороны и особенности, я настроился и принял Александра таким, какой он есть. Хотя по отношению ко всем настроиться не могу – только к некоторым. Прудников прогрессирует в работе, в играх. Если травма, полученная в матче с „Уралом“, не окажется серьёзной, процесс продолжится».

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