Рейтинг@Mail.ru

Бундеслига - лидер среди топ-5 лиг Европы по числу голов, забитых в результате контратак

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 12:08 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь

Немецкие клубы любят и умеют вовремя и качественно воспользоваться ошибками соперников.

По результатам исследования выяснилось, что немецкая Бундеслига - лидер среди европейских топ-5 чемпионатов по количеству голов, забитых в результате контратак.

В чемпионате Германии в нынешнем сезоне зафиксировано 77 подобных случаев взятия ворот, что почти в два раза больше, чем у их ближайшего преследователя - испанской Ла Лиги (39 голов). Следом расположились Премьер-Лига (35 голов) и Серия А (28). Замыкает пятерку чемпионат Франции, где лишь 20 мячей было забито в результате контрвыпадов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:41 «Интер» - «Милан»: стартовые составы 12
Вчера
23:38 Видео Дубль Ди Марии позволил ПСЖ переиграть «Анже» 10
23:33 Видео «Атлетик» разбил «Лас-Пальмас» 7
21:09 Слухи Роналду обвиняют в изнасиловании 255
20:44 Ряд основных игроков «Реала» не сыграет с хихонским «Спортингом» 30
19:56 Фото Паулиньо оштрафован за рекламу букмекеров и фото с порноактрисой 18
18:31 Зозуля сменил Тимощука в исполкоме ФФУ 21
18:19 Бабел - игрок недели в Лиге Европы 6
17:46 Михайлович: «Харт хочет остаться в „Торино“» 3
Станислав Горин
10 причин любви к «Милану»
Легендарный футбольный клуб официально продали китайским инвесторам. «Соккер.ру» предлагает вспомнить эпоху Берлускони и причины, почему «россонери» любят во всем мире.
Комментариев: 20
все материалы по этой теме
Турниры