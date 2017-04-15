Бундеслига - лидер среди топ-5 лиг Европы по числу голов, забитых в результате контратак

Немецкие клубы любят и умеют вовремя и качественно воспользоваться ошибками соперников.

По результатам исследования выяснилось, что немецкая Бундеслига - лидер среди европейских топ-5 чемпионатов по количеству голов, забитых в результате контратак.

В чемпионате Германии в нынешнем сезоне зафиксировано 77 подобных случаев взятия ворот, что почти в два раза больше, чем у их ближайшего преследователя - испанской Ла Лиги (39 голов). Следом расположились Премьер-Лига (35 голов) и Серия А (28). Замыкает пятерку чемпионат Франции, где лишь 20 мячей было забито в результате контрвыпадов.