Бундеслига - лидер среди топ-5 лиг Европы по числу голов, забитых в результате контратак
Сегодня, 12:08 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
Немецкие клубы любят и умеют вовремя и качественно воспользоваться ошибками соперников.
По результатам исследования выяснилось, что немецкая Бундеслига - лидер среди европейских топ-5 чемпионатов по количеству голов, забитых в результате контратак.
В чемпионате Германии в нынешнем сезоне зафиксировано 77 подобных случаев взятия ворот, что почти в два раза больше, чем у их ближайшего преследователя - испанской Ла Лиги (39 голов). Следом расположились Премьер-Лига (35 голов) и Серия А (28). Замыкает пятерку чемпионат Франции, где лишь 20 мячей было забито в результате контрвыпадов.
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