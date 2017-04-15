«Тоттенхэм» - «Борнмут»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Премьер-Лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом».

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Сон, Эриксен, Алли, Кейн.

«Борнмут»: Боруц, Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниелс, Уилшир, Артер, Станислас, Пью, Афобе, Кинг.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.