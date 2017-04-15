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«Тоттенхэм» - «Борнмут»: стартовые составы

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм4 : 0БорнмутБорнмут
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 13:39 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Премьер-Лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом». 

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Сон, Эриксен, Алли, Кейн.

«Борнмут»: Боруц, Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниелс, Уилшир, Артер, Станислас, Пью, Афобе, Кинг.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.

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