«Тоттенхэм» - «Борнмут»: стартовые составы
Сегодня, 13:39 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Премьер-Лиги между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом».
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Сон, Эриксен, Алли, Кейн.
«Борнмут»: Боруц, Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниелс, Уилшир, Артер, Станислас, Пью, Афобе, Кинг.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.
Другие материалы по теме:
18:22 Видео Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» 0
17:58 Видео «Лацио» вырвал ничью у «Дженоа» 16
17:53 Видео «Рома» и «Аталанта» обменялись голами 10
16:24 Видео «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» 34
15:31 Видео «Интер» не сумел удержать победу над «Миланом» 92
Вчера
23:38 Видео Дубль Ди Марии позволил ПСЖ переиграть «Анже» 10
Или войдите через