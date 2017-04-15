«Интер» - «Милан»: стартовые составы
Матч: Интернационале-:-Милан
Начало матча: Сегодня, 13:30
Сегодня, 12:41 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Серии А между «Интером» и «Миланом».
«Интер»: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Медель, Д'Амброзио, Кондогбиа, Гальярдини, Перишич, Мариу, Кандрева, Икарди.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Де Шильо, Куцка, Соса, Фернандес, Сусо, Деулофеу, Бакка.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:38 Видео Дубль Ди Марии позволил ПСЖ переиграть «Анже» 10
23:33 Видео «Атлетик» разбил «Лас-Пальмас» 7
21:09 Слухи Роналду обвиняют в изнасиловании 255
Станислав Горин
Легендарный футбольный клуб официально продали китайским инвесторам. «Соккер.ру» предлагает вспомнить эпоху Берлускони и причины, почему «россонери» любят во всем мире.
Или войдите через
в Пекине как раз 18-30 будет
Победы нам)
«Днинтер»: Дырянович, Бегемото, Миринда, Бредель, Амброзия, Киргуду-бамбарбия, Гилиотини, Педришич, Мариу-ж@пао, Кандерево, Пихарди.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Де Шильо, Куцка, Соса, Фернандес, Сусо, Деулофеу, Бакка.