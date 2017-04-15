«Интер» - «Милан»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Серии А между «Интером» и «Миланом».

«Интер»: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Медель, Д'Амброзио, Кондогбиа, Гальярдини, Перишич, Мариу, Кандрева, Икарди.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Де Шильо, Куцка, Соса, Фернандес, Сусо, Деулофеу, Бакка.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.