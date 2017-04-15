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«Интер» - «Милан»: стартовые составы

Матч: ИнтернационалеИнтернационале-:-МиланМилан
Начало матча: Сегодня, 13:30
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 12:41 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 32-го тура Серии А между «Интером» и «Миланом». 

«Интер»: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Медель, Д'Амброзио, Кондогбиа, Гальярдини, Перишич, Мариу, Кандрева, Икарди.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Сапата, Романьоли, Де Шильо, Куцка, Соса, Фернандес, Сусо, Деулофеу, Бакка.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.

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