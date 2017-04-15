«Интер» не сумел удержать победу над «Миланом»

В поединке 32-го тура Серии А «Интер» и «Милан» сыграли вничью.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» – «Милан» – 2:2 (2:0)

Голы: Кандрева 36, Икарди 44 - Романьоли 83, Сапата 90+7

«Интер»: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Кондогбиа, Мариу (Мурильо 80), Медель, Кандрева (Биабиани 90+1), Гальярдини, Перишич (Эдер 68), Икарди.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Де Шильо, Калабрия (Окампос 81), Романьоли, Фернандес, Соса (Лападула 75), Сусо, Куцка (Локателли 57), Деулофеу, Бакка.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Куцка 34, Кандрева 37, Ханданович 87, Гальярдини 90+4, Локателли 90+5

Судья: Даниэле Орсато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.