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«Интер» не сумел удержать победу над «Миланом»

Матч: ИнтернационалеИнтернационале2 : 2МиланМилан
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 15:31 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 32-го тура Серии А «Интер» и «Милан» сыграли вничью.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца» 

«Интер» – «Милан» – 2:2 (2:0)
Голы: Кандрева 36, Икарди 44 - Романьоли 83, Сапата 90+7

«Интер»: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Кондогбиа, Мариу (Мурильо 80), Медель, Кандрева (Биабиани 90+1), Гальярдини, Перишич (Эдер 68), Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Де Шильо, Калабрия (Окампос 81), Романьоли, Фернандес, Соса (Лападула 75), Сусо, Куцка (Локателли 57), Деулофеу, Бакка.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Предупреждения: Куцка 34, Кандрева 37, Ханданович 87, Гальярдини 90+4, Локателли 90+5

Судья: Даниэле Орсато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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