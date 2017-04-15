«Интер» не сумел удержать победу над «Миланом»
В поединке 32-го тура Серии А «Интер» и «Милан» сыграли вничью.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» – «Милан» – 2:2 (2:0)
Голы: Кандрева 36, Икарди 44 - Романьоли 83, Сапата 90+7
«Интер»: Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Кондогбиа, Мариу (Мурильо 80), Медель, Кандрева (Биабиани 90+1), Гальярдини, Перишич (Эдер 68), Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Милан»: Доннарумма, Сапата, Де Шильо, Калабрия (Окампос 81), Романьоли, Фернандес, Соса (Лападула 75), Сусо, Куцка (Локателли 57), Деулофеу, Бакка.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Куцка 34, Кандрева 37, Ханданович 87, Гальярдини 90+4, Локателли 90+5
Судья: Даниэле Орсато.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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PS Ювентийцы поймут ))
PS Ювентийцы поймут ))
Я ему говорил, не войдете в тройку.
спасибо Милану за характер,ничья-закономерный результат)
На самом деле пишу одно четверостишие за тур. По окончанию сезона будет 38)
А принтер сами виноваты,не надо было намеренно тянуть время за пол часа до окончания матча.
"Где же в клубе итальянец?
Вроде брал оттуда клуб,
А играет сброд з@луп"
Аха-ха))
Стартовал сезон и интер
Вновь поджарил себе сфинктер
Застыл в шоке Франк де Бур
А ведь только первый тур
Разыграли второй тур
Снова в панике Де Бур
Сколько интор не старался
Только снова об@ср@лся
Классно бились Пескари
Но фартовые днари
Есть картонных три очка –
С них сМЕРДит как из толчка
Избитый Хапоэлем Франк
Был вынужден идти ва-банк
И Юве подсобил Де Буру
На время спас его он шкуру
Снова праздник у Зен-Аки
Интор выглянул из ср@ки
Но надеюсь в шестом туре
Фарт закончится внатуре
Потрепали змей болонки
Ну а дальше будут волки
Фарт закончился, теперь –
Не пойдёте без потерь
Разорвала интор Рома
У их фанов снова кома
Интор вновь пошёл в разнос
И Тохир повесил нос
Опечалился Морати
Выдал принтер сбой печати
Несмотря на беспредел
Интер снова не у дел))
Оступились снова змеи -
Кабинетные лакеи
Взяточку не взял Довери
И опять пошли потери
Хоть и вяло бегал Торо
Но Де Бур уедет скоро
Чувствую – сольётся он
Ведь возглавил Франк картон
Была у Де Бура теория
Что им проиграет Сампдория
Но вновь экзамен не сдан -
Франки пакуй чемодан
Было дерби из картона
Тут у интера корона
Вверх взял тот чей толще лист
Проиграл змеюке глист
Хочет титулов Пиоли
Только нету фарсополи
Как бы не старался дед
Будет на «кол» он одет
После обрезания
Не кончились страдания
Если б не судья скатина -
Выграла б Фиорентина
Быть они мечтали в тройке -
Оказались на помойке
Насмешили вновь народ
Вынув трёшку из ворот
Душу дьяволу продав
Из глиста возрос удав
Но не празднуй шарлатан
Взять своё придёт шайтан
Взял судейка «грязный рубль»
Срезал эмильянцев дубль
Три очка купили змеи
Как и прежние трофеи
На Сан Сиро били змей
Будто это Колизей
Но опять нечистый дух
Всё развеял в прах и пух
Вопиющий произвол
Отменён был чистый гол
Удинезе дали бой
Но судья – антигерой
Ну и колдовские трюки
Снова дохлые гадюки
Получают три очка
Откосив под дурачка
Снова был судья жесток
Взял Палермо на свисток
Видимо подлец Ирати
Преданный слуга Морати
Коль играли б змеи чище
Разорвали им бы днище
Но у merdы есть лазейка –
Заюаненный судейка
Вот и кончились отскоки
Жёстко им зажали коки
Поплывёт теперь .овно
По течению на дно
Распустив соплей галлон
Замахал платком картон
Напугал судью микроб –
Эмполи загнал он в гроб
В форме сборной украины
Похож принтер на руины
Но дежурный есть отскок
Снова подсобил платок
Вот и повод потащиться
Разорвала змей волчица
Смотря матч прозрел Тохир –
«Взял г@вно а не сапфир»
Отстегнул Цзиньдун Сардинам
По понятным всем причинам
Рвутся ведь они в Европу
Подставлять евреям ..опу
Их заждался Хапоэль
Хочет лёгкую дуэль
Отстегнул Цзиньдун Ирати
Что б купил тот Мазерати
Если б не дырявый Харт
Не помог бы змеям фарт
Ведь должны были быки
Садить м@рду на штыки
Вот и пролетел картон -
Жалкий офисный планктон
Теперь ноют червяки
Браво, браво моряки
Снова дерби из картона
Сбита с принтора корона
Ведь Диего из Кротоне
Вставил м@рде под хвостоне
Два братухи-акробата
Романьоли и Сапата
Змей "ширнули" под конец
Еврокубкам всё - П..Ц
Аха-ха))