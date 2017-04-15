Селюк: «Все ругали Траоре, а Оланаре и Витиньо на двоих забили один мяч»
Футбольный агент Дмитрий Селюк вступился за своего клиента Ласина Траоре. Селюк отметил, что Траоре в хихонском «Спортинге» уже забил больше (2 гола в 8 играх), чем форварды ЦСКА Аарон Оланаре и Витиньо вместе взятые.
«Траоре забил за ЦСКА 6 голов. Так? Все его ругали, он ушел. О'кей. Пришли Оланаре и Витиньо. На двоих они забили один мяч… Подчеркиваю – на двоих.
Смотрел сегодняшний матч. Когда Траоре не поражал ворота соперников, все сразу начинали кричать: „Как же так?!“ А когда не забивает Оланаре или Витиньо, вы просто вздыхаете – мол, все сделали шикарно, но не повезло.
На самом деле, у нападающих дело обстоит так: везет тем, кто умеет забивать. Скажу больше. Траоре уже за хихонский „Спортинг“ забил больше Оланаре и Витинью в ЦСКА. Вот и делайте выводы сами.
Испанская пресса, кстати, назвала его чуть ли не лучшим зимним приобретением в Примере. В России осталось семь туров. Посмотрим, догонят ли Витиньо и Оланаре Траоре.
Ласина как только не называли. И столбом, и кем угодно. Но, возможно, этот столб находился в том месте, что от него мяч, пусть и корявенько, но залетал в сетку. Но надо же правильно выбирать позицию! Может быть, и не было смысла расставаться с Траоре?»
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У ЦСКА за одного сбитого, двух небитых взяли. Вот и получили два дерева - Оланаре и Витиньо. Селюка органически не переношу, но в этом случае он прав.
У ЦСКА за одного сбитого, двух небитых взяли. Вот и получили два дерева - Оланаре и Витиньо. Селюка органически не переношу, но в этом случае он прав.
Боже, какой ЛОЛ... Берите почаще у него интервью) Агент он никакой, зато клоун знатный, ему на камеди нужно )
У ЦСКА за одного сбитого, двух небитых взяли. Вот и получили два дерева - Оланаре и Витиньо. Селюка органически не переношу, но в этом случае он прав.
АФтобус-гармошка, одним словом...
Сельдюк,а куда ты свой неликвид пристроил???,а