Рейтинг@Mail.ru

Селюк: «Все ругали Траоре, а Оланаре и Витиньо на двоих забили один мяч»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Спортинг Х, Траоре Ласина, Селюк Дмитрий, Оланаре Аарон Самуэль, Витиньо
Сегодня, 20:20 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный агент Дмитрий Селюк вступился за своего клиента Ласина Траоре. Селюк отметил, что Траоре в хихонском «Спортинге» уже забил больше (2 гола в 8 играх), чем форварды ЦСКА Аарон Оланаре и Витиньо вместе взятые.

«Траоре забил за ЦСКА 6 голов. Так? Все его ругали, он ушел. О'кей. Пришли Оланаре и Витиньо. На двоих они забили один мяч… Подчеркиваю – на двоих.

Смотрел сегодняшний матч. Когда Траоре не поражал ворота соперников, все сразу начинали кричать: „Как же так?!“ А когда не забивает Оланаре или Витиньо, вы просто вздыхаете – мол, все сделали шикарно, но не повезло.

На самом деле, у нападающих дело обстоит так: везет тем, кто умеет забивать. Скажу больше. Траоре уже за хихонский „Спортинг“ забил больше Оланаре и Витинью в ЦСКА. Вот и делайте выводы сами.

Испанская пресса, кстати, назвала его чуть ли не лучшим зимним приобретением в Примере. В России осталось семь туров. Посмотрим, догонят ли Витиньо и Оланаре Траоре.

Ласина как только не называли. И столбом, и кем угодно. Но, возможно, этот столб находился в том месте, что от него мяч, пусть и корявенько, но залетал в сетку. Но надо же правильно выбирать позицию! Может быть, и не было смысла расставаться с Траоре?»

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:39, редактировал Сегодня 21:42
ответ пользователю Санчо Панса (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:36
, чтобы видеть комментарии
  3
Mi6
Сегодня 21:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:16
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:15
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:53
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 20:51
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:36
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:33
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:30
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:28
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 20:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:22
, чтобы видеть комментарии
  13
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:59 Грасия: «Игра „Рубин“ - „Краснодар“ была достаточно равной» 5
20:29 Девич: «Нам надо опуститься на землю - пять туров не можем забить» 24
20:06 Григорян: «Нас вскрыли, как консервную банку» 19
16:50 Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят» 113
14:43 Гаджиев: «Здорово отыграться. Другое дело, что мы пропустили сами» 1
14:38 Семак: «Все в „Уфе“ расстроены результатом» 8
13:30 Погребняк: «Кержаков руководит „Зенитом“ со скамейки так, как это стоит делать Луческу» 55
13:10 Погребняк: «Каррера – сильная личность. Не жаловаться на судей в РФПЛ надо уметь» 33
08:25 Андреев: «На игру „Спартака“ любо-дорого посмотреть, а на „Зенит“ без слёз не взглянешь» 91
07:39 Бубнов: «На сегодняшний день „Спартак“ выглядит лучше „Зенита“» 31
все материалы по этой теме
Турниры