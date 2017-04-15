Селюк: «Все ругали Траоре, а Оланаре и Витиньо на двоих забили один мяч»

Футбольный агент Дмитрий Селюк вступился за своего клиента Ласина Траоре. Селюк отметил, что Траоре в хихонском «Спортинге» уже забил больше (2 гола в 8 играх), чем форварды ЦСКА Аарон Оланаре и Витиньо вместе взятые.

«Траоре забил за ЦСКА 6 голов. Так? Все его ругали, он ушел. О'кей. Пришли Оланаре и Витиньо. На двоих они забили один мяч… Подчеркиваю – на двоих.

Смотрел сегодняшний матч. Когда Траоре не поражал ворота соперников, все сразу начинали кричать: „Как же так?!“ А когда не забивает Оланаре или Витиньо, вы просто вздыхаете – мол, все сделали шикарно, но не повезло.

На самом деле, у нападающих дело обстоит так: везет тем, кто умеет забивать. Скажу больше. Траоре уже за хихонский „Спортинг“ забил больше Оланаре и Витинью в ЦСКА. Вот и делайте выводы сами.

Испанская пресса, кстати, назвала его чуть ли не лучшим зимним приобретением в Примере. В России осталось семь туров. Посмотрим, догонят ли Витиньо и Оланаре Траоре.

Ласина как только не называли. И столбом, и кем угодно. Но, возможно, этот столб находился в том месте, что от него мяч, пусть и корявенько, но залетал в сетку. Но надо же правильно выбирать позицию! Может быть, и не было смысла расставаться с Траоре?»