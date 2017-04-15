Григорян: «Нас вскрыли, как консервную банку»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

«Эта игра полностью на моей совести. Я очень серьёзно ошибся со стартовым составом. Плюс команда начала играть с должным настроем только после пропущенного мяча, а за вопросы настроя также отвечает главный тренер. Всё это повлияло на игру. Мы стали дёргаться, раскрылись, присущая нам компактность исчезла.

При этом можем говорить о достаточно хороших голевых моментах, которые мы создали, но не реализовали. Не помню, в какой игре мы столько создавали. Но на контратаках „Крылья Советов“ вскрыли нас, как консервную банку».