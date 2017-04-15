Григорян: «Нас вскрыли, как консервную банку»
Матч: Анжи1 : 3Крылья Советов
Сегодня, 20:06 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).
«Эта игра полностью на моей совести. Я очень серьёзно ошибся со стартовым составом. Плюс команда начала играть с должным настроем только после пропущенного мяча, а за вопросы настроя также отвечает главный тренер. Всё это повлияло на игру. Мы стали дёргаться, раскрылись, присущая нам компактность исчезла.
При этом можем говорить о достаточно хороших голевых моментах, которые мы создали, но не реализовали. Не помню, в какой игре мы столько создавали. Но на контратаках „Крылья Советов“ вскрыли нас, как консервную банку».
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Или войдите через
в кизлярских видимо меньше,больше
востребованности,но там на заводе
можно найти вполне приличный продукт,
сюда же уже по дороге порой и гонят,
только где перегон из бочек-фиг знает )
Шутка. Не обижайся, если чё, к слову пришлось!
Она не 20-летка.просто бренд )
Просто кизлярские коньяки более
раскрученные,оттого ты их и знаешь )
У Кизляра с Дербентом здоровая конкуренция по коньякам )
От Дербента -Президент и Нарын-Кала -30-летней выдержки,
от Кизляра Лезгинка и главный бренд "Багратион"-20 летки.