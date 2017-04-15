Девич: «Нам надо опуститься на землю - пять туров не можем забить»

Форвард «Ростова» Марко Девич после матча 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0) посетовал на низкую результативность дончан в последних играх. «Ростов» пять туров подряд сводит поединки к нулевой ничьей.

«Мы играли на выезде с командой, которая претендует на чемпионство, играем снова 0:0, но хочется выигрывать, команда привыкла к победам. Не знаю, надо ли радоваться, что мы не пропускаем, если сами не можем забить уже пять матчей подряд, надо работать на тренировках, смотреть игры, анализировать, всем опуститься на землю. Хотелось победить в этой игре, но результат положительный.

Мы рассчитывали выиграть, потому что команда к этому привыкла, ребята настроены на победу, и мы не та команда, которая до последнего держит мяч, - это очень хорошо, это большой шаг. Что касается „Спартака“, всегда хочется с такой командой хорошо сыграть, выиграть у клуба, который является главным претендентом на чемпионство. Думаю, „Ростов“ покажет хорошую игру».