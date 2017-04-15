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Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят»

Матч: ЦСКАЦСКА0 : 0РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Кудряшов Федор
Сегодня, 16:50 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов был вне себя от ярости после поединка 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). По мнению игрока, судейство в матче было слабым.

Сообщается, что футболист по окончании встречи выбил дверь в гостевую раздевалку, сказав следующее:

«Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры».

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