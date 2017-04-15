Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов был вне себя от ярости после поединка 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). По мнению игрока, судейство в матче было слабым.

Сообщается, что футболист по окончании встречи выбил дверь в гостевую раздевалку, сказав следующее:

«Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры».