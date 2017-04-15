Кудряшов: «Нос ломают, и даже штрафной не ставят»
Сегодня, 16:50 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Ростова» Федор Кудряшов был вне себя от ярости после поединка 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). По мнению игрока, судейство в матче было слабым.
Сообщается, что футболист по окончании встречи выбил дверь в гостевую раздевалку, сказав следующее:
«Нос ломают, и даже штрафной не ставят. Долбоящеры».
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Короче - закрой рот с той стороны. Нас игра Ростова вполне устраивает, а твоё мнение здесь никому не нужно.
Если бы речь шла о сопернике Спартака - пел бы ты иначе.
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