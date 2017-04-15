Грасия: «Игра „Рубин“ - „Краснодар“ была достаточно равной»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:1).

«Сегодня игра была достаточно равной, у нас тоже были голевые моменты, но, к сожалению, не получилось их реализовать. Во втором тайме после пропущенного гола характер игры усложнился, а опытная команда-соперник стала играть по счёту. Мы на четвёртом месте в лиге по ударам по воротам, но у нас нет точности.

Янн М'Вила после замены не пожал мне руку? Я не обратил внимания на этот момент».