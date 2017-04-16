Прядкин: «Поверьте, концовка чемпионата будет совсем непредсказуемая»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился своими ожиданиями от финальной части чемпионата России:

«Не буду разделять матчи на верхнюю и нижнюю части таблицы, сейчас все встречи решающие. Кто-то решает задачу сохранить место в Премьер-Лиге, кто-то борется за еврокубковые места, кто-то - за чемпионство. Сейчас все игры важны.

Безусловно, поединок „Спартака“ и „Зенита“ - это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно. Считаю, концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая».