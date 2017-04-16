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Прядкин: «Поверьте, концовка чемпионата будет совсем непредсказуемая»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Прядкин Сергей
Сегодня, 12:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился своими ожиданиями от финальной части чемпионата России:

«Не буду разделять матчи на верхнюю и нижнюю части таблицы, сейчас все встречи решающие. Кто-то решает задачу сохранить место в Премьер-Лиге, кто-то борется за еврокубковые места, кто-то - за чемпионство. Сейчас все игры важны.

Безусловно, поединок „Спартака“ и „Зенита“ - это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно. Считаю, концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая».

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