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Ролан Гусев: «ЦСКА не потерял шансы на чемпионство. Всё может быть»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Гусев Ролан, ЦСКА 0:0 Ростов, Спартак -:- Зенит
Сегодня, 08:14 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает, что «армейцы» после ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура РФПЛ еще не потеряли шансы на чемпионство:

«Ничья с „Ростовом“ не оставляет ЦСКА шансов на чемпионство? Почему же? Подождите. Все может быть. Я буду до последнего болеть за ЦСКА. Завтра нас ждет интересный матч „Спартак“ – „Зенит“. Если „красно-белые“ выиграют, то, конечно, очень сложно будет их достать. А вот если спартаковцы очки потеряют, то борьба продолжится».

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