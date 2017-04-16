Ролан Гусев: «ЦСКА не потерял шансы на чемпионство. Всё может быть»

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев считает, что «армейцы» после ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура РФПЛ еще не потеряли шансы на чемпионство:

«Ничья с „Ростовом“ не оставляет ЦСКА шансов на чемпионство? Почему же? Подождите. Все может быть. Я буду до последнего болеть за ЦСКА. Завтра нас ждет интересный матч „Спартак“ – „Зенит“. Если „красно-белые“ выиграют, то, конечно, очень сложно будет их достать. А вот если спартаковцы очки потеряют, то борьба продолжится».