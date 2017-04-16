Бензема: «Азар стал бы отличным приобретением для „Реала“»

Нападающий «Реала» Карим Бензема был бы не против, если бы вингер «Челси» Эден Азар стал его одноклубником:

«Азар - это очень хороший футболист.

Он стал бы для нас отличным приобретением».

Ранее сообщалось, что «Реал» купит Азара, если мадридский клуб покинет Хамес Родригес или Иско.