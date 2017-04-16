Бензема: «Азар стал бы отличным приобретением для „Реала“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Реал, Бензема Карим, Азар Эден
Сегодня, 15:01 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» Карим Бензема был бы не против, если бы вингер «Челси» Эден Азар стал его одноклубником:
«Азар - это очень хороший футболист.
Он стал бы для нас отличным приобретением».
Ранее сообщалось, что «Реал» купит Азара, если мадридский клуб покинет Хамес Родригес или Иско.
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