Клопп: «Интерес „Барселоны“ к Коутиньо - это хорошо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что полузащитник мерсисайдцев Филиппе Коутиньо летом может перейти в «Барселону»:

«На самом деле я считаю, что интерес к игроку со стороны других клубов - это положительный момент. Это доказывает то, что игрок хорош. Но меня эти слухи не беспокоят, так как я считаю, что Фил отлично подходит „Ливерпулю“ и хорошо себя здесь чувствует.

Ему пришлось нелегко из-за травмы, а потом нужно было набирать форму, но это нормально. В последних трех матчах вы могли видеть, как он может влиять на нашу игру».