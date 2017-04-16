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Клопп: «Интерес „Барселоны“ к Коутиньо - это хорошо»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Барселона, Клопп Юрген , Коутиньо Филиппе
Сегодня, 12:10 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что полузащитник мерсисайдцев Филиппе Коутиньо летом может перейти в «Барселону»:

«На самом деле я считаю, что интерес к игроку со стороны других клубов - это положительный момент. Это доказывает то, что игрок хорош. Но меня эти слухи не беспокоят, так как я считаю, что Фил отлично подходит „Ливерпулю“ и хорошо себя здесь чувствует.

Ему пришлось нелегко из-за травмы, а потом нужно было набирать форму, но это нормально. В последних трех матчах вы могли видеть, как он может влиять на нашу игру».

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