Мойес: «Думаю, лучшее у меня ещё впереди, но и в МЮ всё могло сложиться иначе»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес вспомнил о периоде своей работы в «Манчестер Юнайтед»:

«В МЮ надо выигрывать трофеи, и Жозе (Моуриньо) это быстро удалось. Я же проиграл „Сандерленду“ в полуфинале по пенальти.

Порой мелочи могут многое изменить. Об этом я и говорю, если бы нам повезло чуть больше, все могло бы сложиться иначе.

Не думаю, что плохой тренер может получить предложение возглавить „Манчестер Юнайтед“. У вас будет такой шанс только в том случае, если вы уже чего-то добились ранее. Думаю, лучшее у меня еще впереди. Хочу выигрывать трофеи и вновь быть успешным».