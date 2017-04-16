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Мойес: «Думаю, лучшее у меня ещё впереди, но и в МЮ всё могло сложиться иначе»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Сандерленд, Ман Юнайтед, Мойес Дэвид , Моуриньо Жозе
Сегодня, 13:32 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес вспомнил о периоде своей работы в «Манчестер Юнайтед»:

«В МЮ надо выигрывать трофеи, и Жозе (Моуриньо) это быстро удалось. Я же проиграл „Сандерленду“ в полуфинале по пенальти.

Порой мелочи могут многое изменить. Об этом я и говорю, если бы нам повезло чуть больше, все могло бы сложиться иначе.

Не думаю, что плохой тренер может получить предложение возглавить „Манчестер Юнайтед“. У вас будет такой шанс только в том случае, если вы уже чего-то добились ранее. Думаю, лучшее у меня еще впереди. Хочу выигрывать трофеи и вновь быть успешным».

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