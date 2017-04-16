Балотелли: «Я бы перешёл в „Наполи“»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Ницца, Милан, Интер, Наполи, Балотелли Марио
Сегодня, 12:46 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что не отказался бы от перехода в «Наполи»:
«Когда я уходил из „Милана“, Галлиани хотел, чтобы я остался, позицию Берлускони не стану комментировать. Я поддерживаю „Милан“ и „Манчестер Сити“. Ничего не имею против „Интера“. Даже думаю, что через 2-3 года они станут лучшей командой в Италии.
Перешел ли бы я в „Наполи“? Да, я бы присоединился к ним».
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