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Балотелли: «Я бы перешёл в „Наполи“»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Ницца, Милан, Интер, Наполи, Балотелли Марио
Сегодня, 12:46 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли заявил, что не отказался бы от перехода в «Наполи»:

«Когда я уходил из „Милана“, Галлиани хотел, чтобы я остался, позицию Берлускони не стану комментировать. Я поддерживаю „Милан“ и „Манчестер Сити“. Ничего не имею против „Интера“. Даже думаю, что через 2-3 года они станут лучшей командой в Италии.

Перешел ли бы я в „Наполи“? Да, я бы присоединился к ним».

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