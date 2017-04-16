Анри: «Санчес не посоветует Неймару переходить в „Арсенал“, если тот позвонит ему»

Легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что амбиции «канониров» не соответствуют амбициям ведущих футболистов мира, потому в ближайшем будущем нет смысла ожидать прибытия топ-игрока на «Эмирейтс»:

"Мне больно говорить это, ведь я болельщик «Арсенала», но мой бывший клуб больше не привлекает топ-игроков.

Зачем ведущим игрокам перебираться на «Эмирейтс»? Неучастие «Челси» в Лиге чемпионов не помешало Канте перейти в этот клуб. Это касается и Ибрагимовича с МЮ.

Ключ - борьба за трофеи. А как вы заманите большого игрока в «Арсенал»?

Футболисты общаются друг с другом. Например, завтра Неймар позвонит Санчесу и спросит: «Стоит ли мне переходить в „Арсенал“?» Как думаете, что ему ответит чилиец? На данный момент отзывы о «канонирах» будут не самыми лучшими. Достаточно взглянуть на результаты команды.

Канте не фанат «Арсенала» и не фанат «Челси». Он фанат побед. И он сделал правильный выбор".