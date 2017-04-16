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Энрике: «„Барселоне“ нечего терять. Если понадобится, сыграем против „Юве“ в 8 нападающих»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 19.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 13:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике обещает, что его команда сделает все возможное, чтобы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов отыграть у «Ювентуса» гандикап в три гола:

«Мы все еще продолжаем борьбу на всех фронтах. Победа над „Реалом Сосьедад“ добавит нам сил и уверенности.

Конечно, в какой-то момент матча с „Ювентусом“ мы будем близки к камбэку. Будем сильно рисковать. Если понадобится, сыграем в 8 нападающих, ведь нам нечего терять.

Болельщики должны верить в наших игроков, которые успели выиграть все, что только возможно. Мы команда чемпионов.

Что же тогда с нами случилось? Просто мы привыкли есть белужью икру. А это не может продолжаться вечно. Нам нужно прибавлять, если хотим отыграться. Приложим для этого все силы».

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