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Шоу: «Разговор с Гари Невиллом полностью изменил мой взгляд на вещи»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Шоу Люк, Невилл Гари
Сегодня, 12:36 | Источник: manchestereveningnews.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу признался, что звонок от бывшего игрока «красных дьяволов» Гари Невилла помог ему не опускать руки после критики со стороны главного тренера клуба Жозе Моуриньо в свой адрес:

«Гари сказал мне, что я должен хотеть выиграть Лигу чемпионов в МЮ, должен хотеть остаться в клубе.

Разговор с Невиллом полностью изменил мой взгляд на вещи. Он рассказал мне о своем опыте долгих лет пребывания в клубе.

Это мой последний шанс, я это знаю. Если я недостаточно хорош, пусть так, но я намерен сражаться. Сам я верю в то, что достаточно хорош для того, чтобы выступать за самый большой в мире клуб и помогать команде выигрывать трофеи.

Хочу играть и побеждать в Лиге чемпионов, поэтому буду делать все, что попросит тренер. Приложу все свои силы, ведь хочу остаться здесь».

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